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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

La contratación de Mauricio Pochettino para sustituir a Michael Carrick es la primera decisión acertada del Manchester United sobre su banquillo en años

El seleccionador de Estados Unidos tomará las riendas en Old Trafford el 18 de noviembre y justificará con creces su elevado paquete retributivo.

James Westwood
Traducido por

  • «Si miras los 11 años transcurridos desde que David Gill y Sir Alex [Ferguson] dejaron sus cargos, ha habido toda una serie de entrenadores», dijo Sir Jim Ratcliffe en febrero de 2024, poco después de liderar la exitosa adquisición de una participación minoritaria en el Manchester United por parte de INEOS. «Algunos eran muy buenos, pero ninguno ha tenido éxito ni ha durado demasiado. No se puede culpar a todos los entrenadores. La única conclusión es que el entorno en el que trabajaban no funcionaba».

    El United ha destituido a tres entrenadores con contrato permanente desde aquella entrevista. Michael Carrick corrió la misma suerte que Ruben Amorim y Erik ten Hag tras un desastroso comienzo de la temporada 2026-27. La afición nunca se volvió contra Carrick; al contrario, animó al excentrocampista hasta el amargo final, pero no por una fe ciega en sus cualidades como entrenador.

    El extécnico del Middlesbrough no estaba a la altura de la situación, como demuestra que el United ocupe actualmente el 18.º puesto de la Premier League, con una sola victoria en sus diez primeros partidos, una situación que no se veía desde la temporada 1986-87. Su desastrosa defensa ya ha encajado 19 goles, el tercer peor registro de la competición, y su único partido sin encajar goles esta campaña fue ante el Sabah, debutante en la Champions League.

    Así que sí, Carrick tenía que marcharse, pero no es el culpable de esta lamentable situación y por eso se va con su condición de leyenda intacta. El técnico de 45 años se vio perjudicado por el entorno de trabajo: un mercado de fichajes veraniego lamentable le impidió aprovechar las buenas perspectivas que había dejado el tercer puesto de la temporada pasada.

    También es cierto que el United debería haber contratado a un entrenador con más experiencia para intentar dar el siguiente paso. Después de no apostar por la visión de Amorim para alcanzar el éxito y de conceder a Ten Hag una prórroga que no merecía, ofrecer a Carrick un contrato permanente fue otro enorme error de Ratcliffe y la cúpula de INEOS.

    El nombramiento de Pochettino tiene que funcionar o, de lo contrario, el Manchester United se enfrentará a una amenaza de descenso muy real. Por suerte para la afición del United, el extécnico del Tottenham reúne todos los requisitos, y su contratación representa la primera decisión lógica del club respecto al banquillo en muchos años. De hecho, resulta desconcertante que el argentino no llegara antes a Old Trafford, después de haber sido entrevistado para el puesto en tres ocasiones anteriores. Pero más vale tarde que nunca para un United que busca un mínimo de estabilidad.

  • Una opción destacada

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino no era el único entrenador que barajaban los dirigentes del Manchester United, pero es el mejor preparado para impulsar cambios inmediatos y significativos.

    El Manchester United también había sido relacionado con insistencia con Eddie Howe y Julian Nagelsmann, ambos disponibles para ser contratados tras dejar sus respectivos cargos en el Newcastle y la selección de Alemania durante el verano. A principios de este mes se informó de que Howe era el «candidato preferido» de Jason Wilcox para suceder a Carrick, lo que debería haber hecho saltar todas las alarmas.

    Desde su incorporación como director deportivo, Wilcox ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en su criterio. Ha implantado un ridículo plan de fichajes de tres niveles que ha hecho retroceder al Manchester United más que nunca. Howe hizo un buen trabajo en sus anteriores etapas en el Newcastle y el Bournemouth, pero su estilo de entrenador acostumbrado a dirigir equipos que parten en desventaja no encajaba en una potencia mundial como el United.

    Nagelsmann, por su parte, fracasó estrepitosamente con Alemania y, en sus 19 meses al frente del Bayern de Múnich, solo consiguió un título de la Bundesliga que se daba por descontado. También se ha criticado a menudo su capacidad para gestionar el vestuario, mientras que algunos le han acusado de emplear tácticas demasiado complicadas.

    El United pagará 10 millones de dólares (7,5 millones de libras) para ejecutar la cláusula de rescisión del contrato de Pochettino con la selección masculina de Estados Unidos, pero el argentino no llega con ningún otro lastre. Tiene la personalidad y los conocimientos necesarios para dar un impulso inmediato al vestuario y dirigir un proyecto con verdaderas posibilidades de futuro.

  • El apoyo de Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Los rumores que vinculan a Pochettino con el Manchester United llevan casi una década circulando, alimentados por su relación con el mejor entrenador de la historia del club.

    Pochettino fue señalado como la principal opción del Manchester United tras la destitución de Jose Mourinho en diciembre de 2018, pero quien acabó ocupando el puesto fue Ole Gunnar Solskjaer. En la primavera de 2022, el exentrenador del Tottenham compitió directamente con Ten Hag por el cargo, y el neerlandés acabó siendo considerado la mejor opción para una reconstrucción a largo plazo. Dos años después, el United volvió a evaluar a Pochettino tras su marcha del Chelsea, pero decidió inexplicablemente mantener a Ten Hag.

    Si se tiene en cuenta que Ten Hag fue responsable de fichar a futbolistas como Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee y Lisandro Martinez, y que el United nunca tuvo una identidad de juego clara durante los dos años y medio en los que dirigió al equipo, es razonable pensar que ahora estaría en una situación mucho mejor si Pochettino hubiera sido elegido.

    El Tottenham, que llevaba años sin cumplir las expectativas, se convirtió bajo su dirección en un serio aspirante al título de la Premier League. Pochettino iba camino de causar un impacto similar en el Chelsea antes de que su etapa terminara abruptamente. También llevó al Southampton al octavo puesto en la temporada 2013-14, su mejor clasificación en 11 años, y dejó una impresión duradera en Ferguson antes de la retirada de este.

    El United derrotó al Southampton por 2-1 en enero de 2013, 12 días después de la llegada de Pochettino, y Ferguson calificó al equipo de «el mejor que ha jugado en Old Trafford esta temporada». Tres años después, hacia el final de la segunda temporada de Pochettino en el Tottenham, Ferguson lo describió como «el mejor entrenador de la Premier League» y añadió: «Nunca se le ve alterado y la forma en que juega su equipo es un reflejo del trabajo que está haciendo».

    Los dos mantuvieron después una reunión a puerta cerrada en Londres cuando Louis van Gaal estaba a punto de ser destituido en Old Trafford. Finalmente, el United recurrió a Mourinho para dirigir al equipo, pero desde entonces el nombre de Pochettino está vinculado al club. «Siempre recordaré cada detalle de aquellas horas de conversación», recordó Pochettino en su libro ‘Brave New World’. «Fue un sueño hecho realidad».

    Según informaciones, Ferguson apoyó a Pochettino para ocupar el banquillo del United en 2022, y el aprecio que siente desde hace tiempo por el técnico de 54 años no ha disminuido. Pochettino tampoco ha evitado hablar de su vínculo no oficial con el Manchester United y ha reconocido que siente que le quedan cosas por hacer en la Premier League.

    «El United siempre ha mostrado interés. Pero nunca ha llegado a surgir la situación ideal para entrenar allí», declaró a FourFourTwo en mayo. «Siempre he dicho que estuve muy cerca de ganar la Premier League y la Champions League, y que quiero volver a intentarlo. Me gustaría formar parte de un proyecto con la ambición de ganar ambas competiciones».

  • Desaprovechando su talento

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    El argentino había firmado un nuevo contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos, pero está claro que, en el fondo, sigue siendo un entrenador de clubes.

    Pochettino hizo esas declaraciones antes del Mundial de 2026, que no salió según lo previsto para Estados Unidos en casa. Tras superar con facilidad la fase de grupos y eliminar a Bosnia y Herzegovina en la primera ronda eliminatoria, Estados Unidos quedó fuera al caer por un humillante 4-1 ante Bélgica en octavos de final.

    El nivel de juego había mejorado sin duda y los jugadores habían asumido la idea de presión alta de Pochettino, pero Estados Unidos volvió a quedarse corto cuando más importaba. Se podría argumentar que Pochettino tuvo suerte de recibir una oferta de renovación tras el torneo, porque la plantilla tenía talento suficiente para hacerlo mejor.

    Ante la falta de ofertas firmes de grandes clubes europeos, Pochettino firmó para otro ciclo de cuatro años. Pero la oportunidad de volver al máximo nivel como entrenador de club resultó demasiado tentadora para rechazarla. Como entrenador joven y ambicioso, Pochettino no estaba aprovechando del todo su talento en Estados Unidos, una selección que aún está lejos de disputar los grandes títulos a las potencias mundiales y que difícilmente contribuirá a engrandecer su legado.

    Reflotar al Manchester United, en cambio, marcaría su carrera y podría situar a Pochettino entre entrenadores de élite como Pep Guardiola y Luis Enrique. Hasta ahora no se ha acercado a ese nivel debido a la escasez de títulos, ya que sus triunfos en la Ligue 1 y la Copa de Francia con el Paris Saint-Germain no tienen demasiado peso dada la hegemonía del club en el fútbol francés.

    El riesgo es, obviamente, enorme por el caos que ha rodeado al Manchester United en la era posterior a Ferguson, pero Pochettino tiene las cualidades necesarias para triunfar en Old Trafford. Su primer cometido será aportar regularidad y un estilo reconocible, como hizo en el Tottenham. Si a partir de ahí recibe libertad para moldear la plantilla a su gusto, todo es posible. Aunque ese «si» es mucho suponer...

  • Es necesario poner freno

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, director deportivo del Manchester United, socavó tanto a Amorim como a Carrick y debe verse obligado a dar un paso atrás

    Sería sorprendente que Pochettino hubiera fichado por el Manchester United en las mismas condiciones que Carrick y Amorim, quienes dejaron en manos de Wilcox la última palabra sobre los fichajes. Eso no puede volver a ocurrir, y Pochettino también necesita garantías de que el club no seguirá escatimando tanto en gastos.

    El técnico argentino tuvo un conocido enfrentamiento con Daniel Levy, expresidente del Tottenham, por su cautela a la hora de fichar, y le instó a «comportarse como un gran club» si quería tener alguna esperanza de ganar títulos. El United debe hacer lo mismo ahora si quiere tener alguna posibilidad de volver a meterse entre los seis primeros.

    Ahogado por las deudas debido a la familia Glazer, el Manchester United opera con un presupuesto limitado, pero puede obtener fondos adicionales mediante la venta de jugadores. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte y Zirkzee podrían, y deberían, ser puestos en venta en enero, después de llevar demasiado tiempo sin aportar nada.

    También hay que emplear con mucho más cuidado los recursos disponibles. El United tiró 50 millones de libras al fichar a Andrey Santos procedente del Chelsea; los problemas físicos de Carlos Baleba le han lastrado desde su traspaso del Brighton por 70 millones de libras, lo que evidencia un fallo en el análisis previo al fichaje; y Youri Tielemans, que costó 35 millones de libras, parece haber dejado atrás sus mejores años a los 29. Todos son fichajes de Wilcox, que el año pasado también se enfrentó a Amorim para impulsar la contratación por 74 millones de libras de Benjamin Sesko, lastrado por las lesiones, en lugar de Ollie Watkins.

    Wilcox también se entrometió en la estrategia del equipo cuando Amorim estaba en el club y debe ser despojado de su poder o, mejor aún, apartado por completo. Si Carrick debe responder por la pésima racha del United, también debe hacerlo el exextremo del Leeds, que solo acumulaba un año de experiencia como director de fútbol en el Southampton antes de que INEOS lo llevara a Old Trafford.

    Conceder en el fútbol actual el mismo grado de autonomía incondicional del que disfrutó Ferguson no es realista, pero Ratcliffe debe confiar en Pochettino para que ejerza de entrenador y mánager.

  • Restaurar los valores

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    La trayectoria de Pochettino en el desarrollo de jugadores y su estilo ofensivo lo convierten en el hombre ideal para sacar del bache a los actuales jugadores del Manchester United que no han dado la talla

    Pochettino superó las expectativas en todos sus otros trabajos en la Premier League, incluso en el Chelsea, al que llevó al sexto puesto de la competición y devolvió a Europa tras hacerse cargo de una plantilla que había terminado duodécima la temporada anterior. Bajo su dirección, el Chelsea también llegó a la final de la Carabao Cup y a las semifinales de la FA Cup, mientras que Cole Palmer se convirtió en una estrella.

    Esa es otra razón por la que Pochettino es perfecto para el Manchester United, cuyo historial reciente en el desarrollo de jóvenes jugadores ha sido pésimo. Harry Kane, Son Heung-min y Dele Alli se convirtieron en uno de los tríos más eficaces de la Premier League durante su etapa en el Tottenham, y ayudó a Luke Shaw a abrirse paso en el primer equipo del Southampton con 17 años.

    «Se le da bien hacer que te sientas bien e intentar sacar lo mejor de ti», dijo Palmer a la BBC en 2024. Eso también se aplica a jugadores consolidados: Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher y Marc Cucurella están entre quienes alcanzaron un nuevo nivel gracias a sus indicaciones.

    El Manchester United podría haber encontrado al mentor perfecto para promesas como Kobbie Mainoo, Leny Yoro y Ayden Heaven, y para atacantes cuya aportación en los últimos metros ha sido desesperantemente irregular, como Mateus Cunha y Amad Diallo. Más importante aún, Pochettino aportará la estructura táctica que el equipo necesita con tanta urgencia.

    Sus equipos defienden como una sola unidad: un jugador presiona al rival que lleva el balón mientras los demás cierran las líneas de pase. Este planteamiento exige una disciplina estricta, pero puede ayudar mucho a disimular las carencias individuales en defensa. En marcado contraste, el paciente sistema de «presión a medias» de Carrick solo daba a los jugadores una excusa para bajar la intensidad.

    En ataque, Pochettino prefiere un 4-2-3-1 o un 4-3-3 flexible que depende de los laterales para dar amplitud, mientras los extremos actúan más como dos mediapuntas. Eso debería ayudar considerablemente a Cunha, Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu a rendir al máximo. Su objetivo final es crear superioridad numérica en el centro del campo y buscar pases directos que rompan la defensa, dando prioridad a un estilo agresivo y proactivo frente a la circulación metódica del balón.

    A corto plazo, el fútbol de alta intensidad es la única forma de que el Manchester United vuelva a ganar partidos, y encaja con los valores históricos del club. Si alguien puede poner en forma a este desdichado grupo, es Pochettino. Si le dejan trabajar a su manera, también podría ser el hombre que por fin rompa el ciclo de fracasos.