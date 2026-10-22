El primer Clásico de la temporada está a la vuelta de la esquina y, con él, llega un nuevo lanzamiento de la prolífica colaboración entre el Barcelona y el gigante de la música en streaming Spotify. Una vez más, el Barça lucirá una equipación especial en el duelo del domingo contra el Real Madrid, uniendo fútbol y música al promocionar en su camiseta a un artista de fama mundial durante el partido más importante del calendario del club.

Esta vez, le toca a Tyler, The Creator acaparar los focos. El rapero, cantante y diseñador de moda, ganador de un premio Grammy, ha recibido pleno control creativo sobre un lanzamiento que muestra su imaginación sin límites y su singular forma de trabajar, propia de un artista en el sentido más pleno de la palabra.

Esta colaboración ha cosechado hasta ahora un éxito sin precedentes para el Barcelona, y la participación de Tyler demuestra que no hay indicios de que vaya a perder impulso próximamente.