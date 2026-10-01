Khvicha Kvaratskhelia es la superestrella discreta del fútbol: adidas marca el ascenso del mago del PSG en la banda mientras se perfila la oportunidad del Balón de Oro
Para ser una superestrella, Khvicha Kvaratskhelia lo es de una forma bastante discreta. El georgiano es la prueba de que no hace falta ser el personaje más llamativo, ni dentro ni fuera del campo, para convertirse en uno de los mejores y más celebrados jugadores del mundo.
Estamos en temporada de premios y, tras otra campaña sensacional con el Paris Saint-Germain, el jugador de 25 años está muy bien posicionado para el Balón de Oro, un galardón que muchos considerarían una justa recompensa a su silencioso trabajo y a sus momentos de brillantez individual, mientras el PSG retenía de forma notable su corona de la Champions League.
Un icono discreto del fútbol moderno, Kvaratskhelia era el candidato ideal para encabezar la nueva colección SPZL F.C. de perfil bajo de adidas.
Superestrella discreta
A lo largo de su meteórico ascenso en el Nápoles y el PSG, Kvaratskhelia se ha consolidado como una superestrella discreta, labrándose la reputación de ser un extremo trabajador, igual de capaz de echarse el partido a la espalda que de dejar un momento deslumbrante de brillantez.
Sin embargo, lo que resulta especialmente llamativo es su calma sobre el terreno de juego. No es alguien que necesite hacer florituras o desgañitarse para llamar la atención; más bien, casi lleva a sus rivales a una falsa sensación de seguridad.
«Creo que quizá a veces muestro más emociones de las que debería y a veces muestro menos de las que debería», dijo en una entrevista con UEFA a principios de este año. «Depende del estado de ánimo, pero siempre doy el 100% en el campo y a veces las emociones pueden hacerte pensar más de lo habitual. Cuando marcas, esa emoción es la mejor, y cada vez que salto al campo quiero sentir esa emoción».
Fuera del campo, Kvaratskhelia transmite realmente la imagen de un tipo normal, perfectamente conforme con ir a lo suyo, no alguien que ansíe los focos o cuya cara vaya a aparecer en innumerables campañas publicitarias, algo que quizá no sorprende dadas sus humildes raíces en un bloque de apartamentos de la era soviética en la capital georgiana, Tiflis.
Aspirante
Kvaratskhelia puede haber tenido un inicio de temporada bastante discreto tras quedarse sin la clasificación para el Mundial, pero sus exhibiciones individuales a lo largo de la campaña 2025-26 del PSG en la Champions League bien podrían ser reconocidas el próximo mes, con la ceremonia del Balón de Oro 2026 ya en el horizonte.
Ningún jugador participó directamente en más goles en la competición de la pasada temporada que Kvaratskhelia (17), que marcó 10, incluidos siete solo en la fase eliminatoria, algo que parece enormemente significativo a la hora de valorar sus logros.
El georgiano estuvo absolutamente sobresaliente en ambos partidos de la demolición por 8-2 del Chelsea en octavos de final y en la victoria de cuartos ante el Liverpool en el Parque de los Príncipes, pero fue posiblemente solo después del épico triunfo por 5-4 en la ida de semifinales ante el Bayern de Múnich cuando Kvaratskhelia se consolidó como uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro de este año.
Inevitablemente, también hizo una aportación decisiva en la final, provocando una entrada precipitada del improvisado lateral derecho del Arsenal, Cristhian Mosquera, para forzar el penalti que supuso un empate crucial antes de que el PSG se impusiera en la tanda. Fue coronado, como era de esperar, Jugador del Año de la edición 2025-26 de la competición.
Tras haber sido incluido en la lista de 30 nominados al premio individual más prestigioso del fútbol, Kvaratskhelia dijo a la BBC: "Ser candidato al Balón de Oro ya es un placer, estar entre estos jugadores en la carrera. Ya siento que hice algo especial el último año, estoy muy feliz y veremos qué pasa".
Siempre humilde, 'Kvaradona' en realidad ha señalado a su compañero en el PSG Ousmane Dembele como favorito para revalidar el premio. "Por supuesto que es él (Dembele), por la temporada que hizo el año pasado, se lo merece", añadió.
«Quiero estar seguro de que lo di todo»
Esas sobresalientes estadísticas europeas eclipsaron de forma notable los registros de Kvaratskhelia en la Ligue 1 (ocho goles y cuatro asistencias), pero eso no debería restar mérito a su contribución para ayudar a su club a revalidar su corona de la Liga de Campeones.
El propio jugador insiste en que no reservó su mejor versión para ese escenario y, haciendo gala de su humildad habitual, sitúa como era de esperar al equipo por encima de cualquier reconocimiento individual.
«Algunos dicen que aporto más al equipo en los partidos de la Liga de Campeones, pero yo no lo creo», declaró a UEFA. «Hay partidos en los que puede que no logres marcar o dar una asistencia, pero aun así ayudas al equipo todo lo que puedes, que es exactamente la estrategia que aplica nuestro equipo.
«Cuando salgo del campo al final de un partido, quiero estar seguro de que he dado el 100 % y he ayudado al equipo a ganar».
La imagen del adidas SPZL F.C.
Resulta apropiado que, con la ceremonia del Balón de Oro a solo unas semanas, la discreta superestrella del PSG y Georgia haya sido elegida para encabezar la última entrega de adidas SPZL F.C., una colección acertadamente sobria y de perfil bajo en negro que no busca llamar la atención.
Siguiendo con la intención de acortar la cada vez menor distancia entre deporte y estilo desde el lanzamiento de SPZL F.C. en 2024, este proyecto ideado por el curator de la marca Gary Aspden presenta para otoño/invierno de 2026 una cápsula de 10 piezas, entre calzado, ropa y accesorios, muy arraigada en la cultura de la grada y en la cultura futbolística en sentido amplio.
Las piezas más destacadas son una chaqueta de chándal negra y una camiseta de fútbol de manga larga de inspiración vintage con el escudo de SPZL F.C. en el pecho, además de dos siluetas clásicas de calzado: la Gazelle SPZL F.C. de ante y la bota de senderismo Winterhill SPZL F.C.
En un comunicado, adidas señaló: «Dada vida por Khvicha Kvaratskhelia, la campaña aprovecha el ritmo crudo, la garra y la intensidad silenciosa intrínsecos a las subculturas futbolísticas. Con una arquitectura sobria y escenarios industriales como telón de fondo, Kvaratskhelia encapsula a la perfección el cruce del fútbol moderno entre el brillo de máximo nivel sobre el césped y el estilo fuera del terreno de juego».
La colección de edición limitada adidas SPZL F.C. AW 2026 ya está disponible en adidas.com, en tiendas adidas Originals y en establecimientos seleccionados.