Kvaratskhelia puede haber tenido un inicio de temporada bastante discreto tras quedarse sin la clasificación para el Mundial, pero sus exhibiciones individuales a lo largo de la campaña 2025-26 del PSG en la Champions League bien podrían ser reconocidas el próximo mes, con la ceremonia del Balón de Oro 2026 ya en el horizonte.

Ningún jugador participó directamente en más goles en la competición de la pasada temporada que Kvaratskhelia (17), que marcó 10, incluidos siete solo en la fase eliminatoria, algo que parece enormemente significativo a la hora de valorar sus logros.

El georgiano estuvo absolutamente sobresaliente en ambos partidos de la demolición por 8-2 del Chelsea en octavos de final y en la victoria de cuartos ante el Liverpool en el Parque de los Príncipes, pero fue posiblemente solo después del épico triunfo por 5-4 en la ida de semifinales ante el Bayern de Múnich cuando Kvaratskhelia se consolidó como uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro de este año.

Inevitablemente, también hizo una aportación decisiva en la final, provocando una entrada precipitada del improvisado lateral derecho del Arsenal, Cristhian Mosquera, para forzar el penalti que supuso un empate crucial antes de que el PSG se impusiera en la tanda. Fue coronado, como era de esperar, Jugador del Año de la edición 2025-26 de la competición.

Tras haber sido incluido en la lista de 30 nominados al premio individual más prestigioso del fútbol, Kvaratskhelia dijo a la BBC: "Ser candidato al Balón de Oro ya es un placer, estar entre estos jugadores en la carrera. Ya siento que hice algo especial el último año, estoy muy feliz y veremos qué pasa".

Siempre humilde, 'Kvaradona' en realidad ha señalado a su compañero en el PSG Ousmane Dembele como favorito para revalidar el premio. "Por supuesto que es él (Dembele), por la temporada que hizo el año pasado, se lo merece", añadió.