CINCINNATI: Termina otro parón de selecciones, el último oficial de 2026. Y termina la etapa de Mauricio Pochettino, poco más de dos años después de su inicio. La selección masculina de Estados Unidos pasa página. Algunos jugadores estarán más contentos que otros.

Estados Unidos avanzó con comodidad a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF tras ganar 6-0 y 2-0 a Haití, y dio un paso más hacia la recuperación del trofeo. Pochettino partió hacia Manchester inmediatamente después del partido de vuelta del martes en Cincinnati.

Por cómo se produjeron las victorias, hay poco malo que decir de quienes tuvieron un papel importante. Los partidos fueron, en líneas generales, sencillos. Estados Unidos fue muy superior a su rival, así que todos los que saltaron al campo se marcharon con motivos para estar satisfechos.

Pero, mientras unos jugadores salen reforzados, otros pierden terreno. Repasamos quiénes se beneficiaron de este parón y quiénes tendrán que esperar a la próxima oportunidad.