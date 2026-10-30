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Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

Juan Sebastian Veron: Por qué el organizador argentino «j*didamente bueno» fracasó en el Manchester United

El Manchester United no escatimó en gastos para fichar al centrocampista de la Lazio, pero su etapa en Old Trafford acabó siendo una decepción.

James Westwood
Traducido por

  • «Nunca pensé que gastaría tanto dinero en un futbolista», dijo Sir Alex Ferguson después de que Juan Sebastian Veron llegara al Manchester United procedente de la Lazio en julio de 2001 por 28,1 millones de libras, una cifra récord entonces para el fútbol británico. «Creo que está entrando en los mejores años de su carrera, que alcanzará su mejor nivel y que nosotros nos beneficiaremos de ello. Es un futbolista fantástico, de clase mundial, con una visión del juego que podemos aprovechar».

    La opinión de Ferguson sobre Veron era compartida casi por todo el mundo, incluido Mark Lawrenson, leyenda del Liverpool, quien reconoció a regañadientes a BBC Sport que el argentino haría «imbatible» al United en la Premier League. Teniendo en cuenta que el Manchester United había ganado el título en cada una de las tres temporadas anteriores, la última de ellas con 10 puntos de ventaja sobre el Arsenal, la afirmación parecía realista.

    La calidad de Veron estaba fuera de toda duda. Empezó a destacar con una actuación estelar para Argentina en el Mundial de 1998, lo que le valió un fichaje por el Parma italiano. Tras desempeñar un papel clave en la conquista de la Copa de Italia y la Copa de la UEFA en su única temporada en el club, la Lazio se hizo con sus servicios en 1999 por 18,1 millones de libras.

    Quiso el destino que Veron debutara con el club de la Serie A frente al United en la Supercopa de Europa, y su actuación en la victoria de la Lazio por 1-0 dejó una impresión duradera en Ferguson. Bajo la dirección de Sven-Goran Eriksson, la Lazio ganó el Scudetto, la Copa de Italia y la Supercopa de la UEFA, con Veron como director de juego. Conocido como «La Brujita», un apodo que remitía a su padre, Juan Ramon, leyenda de Estudiantes, Veron cautivaba semana tras semana a rivales y aficionados.

    Sin embargo, Veron alcanzó su mejor nivel en la Lazio, no en el United. Solo marcó 11 goles en 82 partidos con el Manchester United y, después de ser traspasado al Chelsea en el verano de 2003, fue considerado uno de los mayores fichajes fallidos de la historia de la Premier League.

    Ahora bien, con los dos equipos de la Premier League en los que jugó Veron a punto de enfrentarse este sábado en Stamford Bridge, parece un buen momento para revisar esa valoración. Sí, Veron no cumplió las expectativas en Old Trafford, pero el mediapunta de perilla no fue un fracaso absoluto; simplemente se adelantó a su tiempo.

  • Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    Veron se adaptó rápidamente a Old Trafford y dejó asombrados a sus compañeros y a los analistas.

    Durante sus primeras semanas en Manchester, Veron sí parecía un jugador por el que se habían pagado 28,1 millones de libras. Marcó cuatro goles en sus primeros ocho partidos de la Premier League. Se estrenó a lo grande tras combinar con Roy Keane en una pared durante la goleada por 4-1 al Everton. Después, firmó una magnífica volea de primeras contra el Newcastle, marcó con un disparo raso en la emocionante remontada por 5-3 ante el Tottenham y ejecutó un brillante lanzamiento de falta desde lejos frente al Bolton Wanderers.

    «Yo estaba sancionado contra el Everton. Él jugó, yo estaba sentado allí y pensé: “No volveré a jugar con el United. Se acabó para mí, tendré que buscar una salida”», declaró Nicky Butt en una entrevista con The Times. «Veron era el mejor jugador que había visto nunca, con la excepción de [Eric] Cantona. En los entrenamientos hacía cosas que jamás había visto».

    Veron fue elegido mejor jugador de la Premier League en septiembre y también brilló en la Champions League, competición en la que el United ganó tres de sus cinco primeros partidos. Su actuación más destacada llegó en la goleada por 3-0 al Olympiacos en Old Trafford: dio dos asistencias, incluida una magnífica entrega desde poco más allá de la línea del centro del campo que atravesó la defensa y llegó a Ryan Giggs.

    Para entonces, el exentrenador del United Ron Atkinson ya había visto suficiente como para considerar a Veron el segundo jugador más habilidoso que había vestido la camiseta roja, solo por detrás de George Best. «Ya estoy dispuesto a decir que, si las lesiones se lo permiten, se convertirá en uno de los grandes de todos los tiempos en Old Trafford», añadió Atkinson a The Guardian. «Su visión, su repertorio de pases y su capacidad para leer el juego son fenomenales. Cada vez que veo jugar a Veron, se me cae la baba».

  • Desequilibrio táctico

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    Pronto quedó claro que la presencia de Veron perjudicaba al Manchester United, que se descolgó de la lucha por el título antes de Navidad.

    Con semejante admiración, a Veron ya se le exigía rendir a un nivel desmesuradamente alto. Huelga decir que no pudo estar a la altura.

    Pese a su espectacular gol contra el Bolton en Old Trafford a finales de octubre, el Manchester United perdió aquel partido por 2-1, lo que marcó el inicio de una importante mala racha en la Premier League. El equipo de Ferguson solo ganó uno de sus seis encuentros siguientes: encadenó sendas derrotas por 3-1 a domicilio ante el Liverpool y el Arsenal, rivales en la lucha por el título, antes de caer por 3-0 en casa frente al Chelsea.

    Veron fue sustituido antes de la hora de juego contra el Arsenal tras esforzarse en vano por seguir el ritmo de las combinaciones entre Patrick Vieira y Robert Pires. También se vio completamente desbordado ante el Chelsea, y los rivales lo señalaban como el punto débil del Manchester United.

    En Italia, los sistemas tácticos protegían a los creadores de juego, pero en Inglaterra la tendencia de Veron a perder el balón en zonas centrales dejaba a la veterana defensa del Manchester United expuesta a contraataques rápidos. Su presencia generaba un desequilibrio: tanto Veron como Keane querían retrasar su posición para recibir el balón de los centrales, lo que obligaba a Paul Scholes a jugar en una posición poco natural para él, como segundo delantero o número 10.

    Ferguson alternaba entre un 4-5-1 para dar cabida a Veron y el 4-4-2 que había sido la base de los éxitos del equipo en años anteriores, lo que impedía al Manchester United encontrar un ritmo de juego estable. Tras sufrir a mediados de diciembre su tercera derrota consecutiva, esta vez en casa ante el West Ham en un partido en el que Veron descansó, el Manchester United ocupaba la novena posición de la tabla, a 11 puntos del líder, el Liverpool.

  • Clase magistral en la Champions League

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    El Manchester United resurgió en la segunda mitad de la temporada 2001-02, pero Veron vivió una etapa de altibajos.

    Sin embargo, en el vestuario no faltaban carácter ni experiencia. Keane, Giggs, Scholes, David Beckham y Gary Neville, entre otros, se negaron a rendirse y, con Ruud van Nistelrooy, que había llegado aquel verano al igual que Veron, siempre dispuesto a aprovechar cualquier mínima ocasión, el United se recuperó admirablemente.

    El Manchester United ganó 13 de sus 15 partidos tras la derrota ante el West Ham y después venció a ese mismo equipo por 5-3 en Upton Park para alcanzar el liderato de la Premier League. Sin embargo, dos actuaciones catastróficas contra el Middlesbrough acabaron marcando su temporada.

    El United perdió 2-0 en el Riverside en la cuarta ronda de la FA Cup, y el Middlesbrough también se impuso por 1-0 en Old Trafford en el partido de liga del 23 de marzo. Veron fue directamente responsable del gol decisivo de Alan Boksic en el minuto nueve, después de que Benito Carbone le arrebatara el balón, y Ferguson lo sustituyó al comienzo de la segunda parte.

    Para empeorar las cosas, una recaída de su lesión en el tendón de Aquiles dejó a Veron fuera de los terrenos de juego durante tres partidos, incluido el de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Deportivo de La Coruña. El Manchester United ganó 2-0 en España sin el internacional argentino, pero este regresó a tiempo para la vuelta. Titular ante las ausencias de Keane, lesionado, y Scholes, sancionado, Veron firmó su mejor actuación de toda la temporada.

    El partido europeo número 100 de Ferguson al frente del equipo terminó con una victoria por 3-2, con Veron como asistente en los dos goles de Ole Gunnar Solskjaer. Su segunda asistencia de la noche fue difícil de creer: tras recibir el balón dentro del círculo central, Veron encontró a Solskjaer en el área con un exquisito pase con el exterior del pie que la mayoría de los jugadores ni siquiera habría intentado por su dificultad. Como ocurría con muchas de sus mejores jugadas, Veron hizo que pareciera fácil.

    Por desgracia para él, el resultado quedó eclipsado por una grave lesión de Beckham. El capitán de Inglaterra se fracturó un hueso del pie y, tras el partido, toda la atención se centró en si se perdería el Mundial de 2002, en lugar de en el talento técnico que Veron había exhibido para llevar al Manchester United a las semifinales de la Champions League.

  • «Todos son unos p*tos idiotas»

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    Ferguson no se tomó bien las críticas a Veron y arremetió contra la prensa antes del decisivo duelo del Manchester United contra el Arsenal.

    Veron no logró repetir aquella actuación magistral en la siguiente ronda ante el Bayer Leverkusen y el United cayó eliminado por la regla de los goles fuera de casa. Se consideró una gran oportunidad perdida: Ferguson se quedó sin la posibilidad de estar en una final de la Champions League disputada en Hampden Park, en Glasgow, su ciudad natal. Buena parte de las críticas recayeron sobre Veron, y una información publicada en un periódico dominical llegó a afirmar que dos jugadores del United se habían encarado airadamente con el exjugador de la Lazio tras el partido de vuelta.

    También se afirmó que Veron regresó a Roma cinco días después para negociar su vuelta a la Lazio. «Es un completo disparate, todo mentira», dijo Ferguson antes de defender con vehemencia y sin ahorrar tacos al fichaje más caro de la historia del club cuando le insistieron sobre la irregularidad de Veron.

    El técnico escocés ordenó a los periodistas que abandonaran la sala de prensa: «Venga, marchaos. Fuera de mi vista. No voy a seguir hablando con vosotros, j*der. Veron es un jugador de p*ta madre. Sois todos unos p*tos idiotas». No era raro que Ferguson hablara sin rodeos ante los medios, pero aquel arrebato de ira fue inesperadamente feroz.

    Estaba claro que Ferguson se encontraba especialmente irritable antes del decisivo encuentro de su equipo contra el Arsenal. El United tenía que evitar la derrota para impedir que el equipo de Arsene Wenger se proclamara campeón en Old Trafford y, en un último corte de mangas a sus detractores, Ferguson alineó a Veron como titular. Sin embargo, no fue él quien rio el último: Veron se retiró cojeando por lesión en el minuto 58, poco después de que Sylvain Wiltord marcara ante Fabian Barthez el gol de la victoria que dio el título al Arsenal.

    El Manchester United terminó tercero, su peor clasificación en la era de la Premier League, y se quedó sin títulos por primera vez desde la temporada 1998-99. Veron describió más tarde su primera temporada como una «catástrofe» y lamentó las diferencias en la preparación física entre el fútbol italiano y el inglés.

    «Llegué de un país donde la pretemporada es intensa a otro donde se entrena jugando partidos de fútbol», contó Veron a FourFourTwo. «Después de diciembre, acusé la falta de una base física y empecé a sufrir lesiones».

    Pese a esas dificultades, Veron registró unas respetables 13 participaciones de gol en 40 partidos y dejó muestras de su calidad en Europa. El principal problema del United era su defensa poco sólida: Laurent Blanc, de 36 años, había sido un sustituto pésimo para Jaap Stam. Ferguson trató de solucionarlo batiendo de nuevo el récord de fichajes del club para incorporar a Rio Ferdinand, procedente del Leeds.

  • «Sublime por momentos»

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    El Manchester United puso toda la carne en el asador para recortar distancias con el Arsenal, y Veron se convirtió en una pieza más valiosa en los partidos más importantes.

    El United y Veron mejoraron considerablemente en la temporada 2002-03. Ferdinand marcó una gran diferencia, al igual que el nuevo segundo entrenador, Carlos Quieroz, un firme defensor del 4-5-1, sistema que permitía a Veron dirigir el juego desde el centro del campo.

    El centro del campo funcionó con más eficacia y el Manchester United volvió a controlar los partidos, mientras que Van Nistelrooy aumentó aún más su ritmo goleador gracias al apoyo adicional en ataque. Veron también asumió más responsabilidades desde el principio, ya que Keane se perdió el inicio de la temporada mientras se recuperaba de una operación de cadera.

    Una vez más, destacó especialmente en la Champions League, con cuatro goles y tres asistencias en la primera fase de grupos. Tras marcar con una preciosa vaselina en la goleada por 4-0 al Olympiacos, Veron firmó otro gol candidato a ser el mejor del torneo en la victoria del United por 2-0 ante el Bayer Leverkusen: elevó con un toque un pase de Van Nistelrooy hasta la altura de la rodilla y remató con una magnífica volea rasa desde unos 18 metros.

    «Juan parece inspirado por el fútbol europeo, parece disfrutarlo de verdad», dijo Ferguson después del partido. «No era una ocasión fácil de aprovechar. El momento en que golpeó el balón fue magnífico».

    Veron jugaba sin duda con más libertad en ausencia de Keane y respondía en los partidos más importantes. En diciembre, se quitó una espina al marcar un gol decisivo en la victoria por 2-0 ante el Arsenal y, unos días después, anotó un increíble gol de falta desde unos 27 metros en el triunfo por 3-0 sobre el West Ham. Veron añadió otra asistencia asombrosa a su repertorio de jugadas destacadas cuando el United venció al Birmingham City en Old Trafford, una acción que quedó grabada en la memoria de Ferguson.

    «Le dio un pase a Beckham con el exterior del pie, sin echar la pierna atrás, y el balón trazó una curva que superó a la defensa», contó Ferguson en su autobiografía de 2013. «Beckham llegó al balón y superó al portero con una vaselina. Por momentos, podía ser sublime». A finales de 2002, el United volvía a jugar con la confianza de un auténtico aspirante al título.

  • Medalla merecida

    Veron
    Getty

    La segunda temporada de Veron en Old Trafford terminó con un título, aunque persistían las dudas sobre su adaptación a la Premier League.

    Veron tuvo un papel destacado en el camino del Manchester United hasta la final de la Copa de la Liga, aunque el equipo acabó perdiendo 2-0 ante el Liverpool en el Millennium Stadium de Cardiff. Ferguson también llevó al equipo de vuelta a los cuartos de final de la Champions League, una clasificación que selló con autoridad en su visita a la Juventus durante la segunda fase de grupos.

    El Manchester United arrolló al conjunto italiano en Turín y ganó 3-0 gracias a un brillante doblete de Giggs y un gol de Van Nistelrooy. Dominó el encuentro de principio a fin. Giggs se llevó merecidamente la mayoría de los elogios, pero aquella fue la mejor actuación de Veron como jugador del United.

    Tras superar a Gianluca Zambrotta por la banda derecha, le sirvió el balón a Giggs para que adelantara al United. Además, marcó el ritmo del partido y eclipsó a Pavel Nedved, su antiguo compañero en la Lazio, y a Edgar Davids. Veron era un auténtico artista del fútbol, y aquella noche el Stadio delle Alpi fue su Capilla Sixtina.

    Sin embargo, en la Premier League hubo menos magia. Salvo por un magnífico pase que permitió a Diego Forlan marcar el gol de la victoria ante el Chelsea en el último suspiro, la influencia de Veron fue mínima tras el cambio de año. Su temporada prácticamente terminó en marzo, cuando sufrió una lesión de tobillo contra el Leeds.

    Con Scholes sancionado, Ferguson precipitó su regreso para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Veron mostró un gran despliegue mientras el United luchaba por imponerse 4-3, pero el Real Madrid avanzó con un 6-5 en el marcador global. Aquella sería su última titularidad con el club.

    Veron se perdió ocho de los últimos nueve partidos del United en la Premier League y solo disputó 21 minutos en la victoria por 4-1 sobre el Charlton Athletic en la penúltima jornada. El Manchester United ganó ocho de esos encuentros y empató 2-2 con el Arsenal en Highbury. Así remontó una desventaja de ocho puntos y terminó arrebatándole el título al equipo del norte de Londres. El hecho de que el United acabara tan fuerte mientras Veron estaba apartado no le dejaba precisamente en buen lugar.

    Aun así, no cabe duda de que se mereció su medalla de campeón. Veron participó en cinco goles a lo largo de 25 partidos de Premier League y, aunque era evidente que no se adaptaba al fútbol inglés de entonces, Ferguson nunca dejó de creer en su capacidad para decidir partidos.

  • Final repentino

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    Veron dejó el Manchester United para fichar por el Chelsea antes de la temporada 2003-04, pero no sin antes dejar una última muestra de su extraordinaria calidad.

    Las especulaciones sobre el futuro de Veron no cesaron durante el verano de 2023, mientras la plantilla del Manchester United realizaba una gira de pretemporada por Estados Unidos. Allí, tras vencer al Celtic y al Club América, volvió a enfrentarse a la Juventus en Nueva Jersey.

    En los días previos al partido predominaron los rumores de que Veron estaba cerca de fichar por el Chelsea por 15 millones de libras, pero no dio muestras de estar distraído: asistió en dos goles en la goleada por 4-1 del United a la Juventus. Su asistencia con el exterior del pie a Van Nistlerooy fue la jugada del partido, otra muestra de la capacidad del maestro argentino para ver sobre el césped lo que los simples mortales no podían. Le bastó un toque con la bota derecha para abrir la defensa de la Juve.

    «Seba fue el mejor del campo. No perdió el balón ni una sola vez, acertó en todos sus pases y la asistencia en mi gol fue absolutamente brillante», dijo Van Nistelrooy tras el pitido final. «No hay muchos jugadores capaces de levantar el balón como lo hizo él».

    Ferguson coincidió con el neerlandés y dio a entender que Veron se quedaría: «La gente sigue viéndolo en esta gira y aun así sigue diciendo que se va. A menos que me lo quiten delante de mis narices, se equivocan. Seba es un jugador maravilloso. Tiene una imaginación extraordinaria, siempre quiere el balón y posee una gran resistencia física. Esta noche ha estado sobresaliente».

    Sin embargo, menos de una semana después, Veron voló de regreso a Londres y firmó un contrato de cuatro años con el Chelsea. Según el canterano de Estudiantes, fue Ferguson quien lo empujó a marcharse.

    «Ferguson no fue sincero conmigo. Hace dos meses, un par de clubes mostraron interés y él dijo que yo no estaba en venta», reveló Veron. «Me dio a entender que quería que me quedara. Pero, cuando hubo dinero sobre la mesa, cambió su discurso. Eso es difícil de aceptar para mí. La historia (de que iba a fichar por el Chelsea) no dejaba de repetirse y nadie en Manchester la desmentía, así que le pregunté a Ferguson: “¿Quieres que esté en la plantilla?”.

    »Entonces salió con que la oferta del Chelsea era muy buena, interesante desde el punto de vista económico, tentadora. Me di cuenta de que todo giraba en torno al dinero. Le dije que a mí no me interesaba el dinero, pero que si de eso se trataba... Supongo que ese fue el punto de inflexión para mí».

    Ferguson respondió con dureza en el Manchester Evening News: «Seba sabía en todo momento lo que estaba pasando, así que decir que fui un hipócrita es una vergüenza». En cambio, el entrenador insistió en que, tras fichar a Kleberson y Eric Djemba-Djemba, tenía «demasiadas» opciones en el centro del campo, lo que llevó al United a aceptar la oferta del Chelsea.

  • El Chelsea «se arrepiente»

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    Una combinación de problemas personales y lesiones impidió que Veron se asentara en el Chelsea, y desde entonces ha expresado su arrepentimiento por haber dejado Old Trafford.

    Si la etapa de Veron en Old Trafford puede calificarse de decepcionante, la que vivió en Stamford Bridge fue una auténtica pesadilla. Bajo las órdenes de Claudio Ranieri, solo disputó 14 partidos en todas las competiciones en la temporada 2003-04, marcó un gol (en su debut ante el Liverpool) y estuvo cinco meses de baja por una lesión de espalda.

    El entonces jugador de 28 años también sufrió una experiencia aterradora en su casa de Barnes, en el sur de Londres: un ladrón armado con un machete atemorizó a Veron, a su novia y a sus hijos durante un robo de 60.000 libras. Como es comprensible, nunca logró adaptarse a la capital inglesa y el Chelsea lo cedió al Inter tras una sola temporada.

    Al recordar su decisión de dejar el United por el Chelsea, Veron admitió en 2019: «De mi etapa en el United, la verdad es que hay pocas cosas, muy pocas, de las que me arrepiento. Pero una es haberme ido de Manchester. Hablé con mis antiguos compañeros por aquel entonces y me decían que tenía que quedarme. Y en un momento dado decidí irme porque quería jugar, porque no sabía... Tendría que haberme quedado».

    También declaró a FourFourTwo en 2021: «En realidad, me resultó más difícil vivir en Londres que en Manchester porque soy de La Plata, que es una ciudad bastante pequeña. Ojalá me hubiera quedado más tiempo en el United, porque creo que podría haber hecho las cosas de otra manera. Si me hubiera quedado en Manchester, creo que habría tenido más continuidad sobre el terreno de juego».

  • Adelantado a su tiempo

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    El fracaso de Veron en Manchester no se debió a una falta de esfuerzo, sino a que no encajaba en el modelo que llevaba al éxito en aquella época.

    Veron, sin embargo, no le guarda ningún rencor a Ferguson. Al contrario, reconoce que no hizo lo suficiente para consolidarse como titular.

    «En algunos momentos, no fui capaz de darle de forma constante todo lo que esperaba de mí», añadió Veron a FourFourTwo. «Lo conseguí en algunos partidos, pero en otros no. Y, si quieres ser un gran jugador, tienes que ser regular. No fui capaz de hacerlo en Old Trafford».

    Ferguson, por su parte, admitió en su autobiografía que nunca encontró la mejor manera de aprovechar a Veron: «Aunque tuvo actuaciones espectaculares, Veron sencillamente no podía jugar en nuestro equipo. Era un jugador individualista. Era de esos que, si organizabas un partido de rojos contra amarillos en el entrenamiento, jugaba para los dos equipos. Jugaba por todas partes. Iba donde quería. Aunque lo hubiera entrenado durante 100 años, no habría sabido dónde ponerlo. Era la carta imprevisible, el comodín».

    Varios jugadores del Manchester United que compartieron equipo con Veron han expresado opiniones similares a lo largo de los años, entre ellos Butt: «Por muy buen tipo y extraordinario futbolista que fuera Veron, no sabía lo que significaba ser jugador del United. No entendía lo que se sentía por el club. No podía seguir el ritmo. Los aficionados no querían pequeños regates ni pases técnicos. Querían garra e intensidad».

    Durante un directo de Instagram en 2022, Ferdinand planteó otra teoría: «Creo que su problema era Roy Keane. Y no era culpa de Roy Keane, simplemente tenía una personalidad más fuerte y dominante». Keane reconoció algo parecido al Sunday Times en 2006: «Fui muy duro con Seba y me equivoqué. Cuando llegó, esperaba milagros. Cuando no se produjeron, siempre la tomaba con él».

    El United necesitaba que Veron fuera alguien que no era. El rígido planteamiento táctico con el que Ferguson cosechó tantos éxitos en los primeros 11 años de la Premier League no dejaba sitio a un organizador con libertad para jugar como él. Si Veron hubiera llegado al United unos años después, cuando se pusieron de moda los sistemas 4-3-3 y 4-2-3-1, seguramente habría brillado.

    «Por su forma de jugar, Seba venía de Italia, y así es como juegan ahora muchos centrocampistas, como Bruno Fernandes. Me recuerda mucho a Veron», dijo Gary Neville a Sky Sports tras la llegada de Fernandes al United en 2020. «Pero el fútbol ha evolucionado hasta un punto en el que los jugadores pueden ocupar distintas posiciones, hay mucha más fluidez en los sistemas y el 4-4-2 ya no existe.

    «Creo que Veron llegó con una mentalidad de intercambio de posiciones y una forma de pensar diferente a un equipo que ya tenía sus patrones de juego establecidos. Para mí, por eso no terminó de funcionar. No tuvo nada que ver con él como futbolista ni como persona. Era un jugador brillante».

    En otras palabras, Veron fue una hermosa anomalía que llegó a Old Trafford hablando un idioma que la Premier League aún no había aprendido a entender. Con su elegancia pausada y cinematográfica, la Brujita jugaba en otro plano.