«Nunca pensé que gastaría tanto dinero en un futbolista», dijo Sir Alex Ferguson después de que Juan Sebastian Veron llegara al Manchester United procedente de la Lazio en julio de 2001 por 28,1 millones de libras, una cifra récord en el fútbol británico por aquel entonces. «Creo que está entrando en los mejores años de su carrera, que alcanzará su mejor nivel y que nosotros nos beneficiaremos de ello. Es un futbolista fantástico, de talla mundial, con una visión del juego que podemos aprovechar».

La opinión de Ferguson sobre Veron era compartida por casi todo el mundo, incluido Mark Lawrenson, leyenda del Liverpool, quien reconoció a regañadientes a BBC Sport que el argentino haría al United «imbatible» en la Premier League. Teniendo en cuenta que el Manchester United había ganado el título en cada una de las tres temporadas anteriores y que en la más reciente había terminado con 10 puntos de ventaja sobre el Arsenal, parecía una afirmación realista.

La trayectoria de Veron no dejaba lugar a dudas. Empezó a destacar con Argentina en el Mundial de 1998, lo que le valió un fichaje por el Parma italiano. Tras desempeñar un papel clave en el doblete de Copa de Italia y Copa de la UEFA del Parma durante su única temporada en el club, la Lazio se lanzó a ficharlo por 18,1 millones de libras en 1999.

Quiso el destino que Veron debutara con el equipo de la Serie A ante el United en la Supercopa de Europa, y su actuación en la victoria por 1-0 dejó una impresión duradera en Ferguson. Con Sven-Goran Eriksson al mando, la Lazio ganó el Scudetto, la Copa de Italia y la Supercopa de la UEFA, con Veron como director de orquesta. Conocido como «la Brujita», un apodo que aludía a su padre, Juan Ramon, leyenda de Estudiantes, Veron tenía hechizados a rivales y aficionados semana tras semana.

Sin embargo, Veron alcanzó su mejor nivel en la Lazio, no en el United. Solo marcaría 11 goles en 82 partidos con el Manchester United y, tras ser traspasado al Chelsea en el verano de 2003, fue considerado uno de los mayores fiascos de la historia de la Premier League en materia de fichajes.

Ahora bien, con los dos equipos de Veron en la Premier League a punto de enfrentarse el sábado en Stamford Bridge, parece un buen momento para revisar aquel juicio. Sí, Veron no cumplió las expectativas en Old Trafford, pero el organizador con perilla no fue un fracaso absoluto; simplemente se adelantó a su tiempo.