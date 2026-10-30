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Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

Juan Sebastian Veron: por qué el mediapunta argentino «j*didamente bueno» fracasó en el Manchester United

El Manchester United tiró la casa por la ventana para fichar al centrocampista de la Lazio, pero su etapa en Old Trafford acabó siendo una decepción.

James Westwood
Traducido por

  • «Nunca pensé que gastaría tanto dinero en un futbolista», dijo Sir Alex Ferguson después de que Juan Sebastian Veron llegara al Manchester United procedente de la Lazio en julio de 2001 por 28,1 millones de libras, una cifra récord en el fútbol británico por aquel entonces. «Creo que está entrando en los mejores años de su carrera, que alcanzará su mejor nivel y que nosotros nos beneficiaremos de ello. Es un futbolista fantástico, de talla mundial, con una visión del juego que podemos aprovechar».

    La opinión de Ferguson sobre Veron era compartida por casi todo el mundo, incluido Mark Lawrenson, leyenda del Liverpool, quien reconoció a regañadientes a BBC Sport que el argentino haría al United «imbatible» en la Premier League. Teniendo en cuenta que el Manchester United había ganado el título en cada una de las tres temporadas anteriores y que en la más reciente había terminado con 10 puntos de ventaja sobre el Arsenal, parecía una afirmación realista.

    La trayectoria de Veron no dejaba lugar a dudas. Empezó a destacar con Argentina en el Mundial de 1998, lo que le valió un fichaje por el Parma italiano. Tras desempeñar un papel clave en el doblete de Copa de Italia y Copa de la UEFA del Parma durante su única temporada en el club, la Lazio se lanzó a ficharlo por 18,1 millones de libras en 1999.

    Quiso el destino que Veron debutara con el equipo de la Serie A ante el United en la Supercopa de Europa, y su actuación en la victoria por 1-0 dejó una impresión duradera en Ferguson. Con Sven-Goran Eriksson al mando, la Lazio ganó el Scudetto, la Copa de Italia y la Supercopa de la UEFA, con Veron como director de orquesta. Conocido como «la Brujita», un apodo que aludía a su padre, Juan Ramon, leyenda de Estudiantes, Veron tenía hechizados a rivales y aficionados semana tras semana.

    Sin embargo, Veron alcanzó su mejor nivel en la Lazio, no en el United. Solo marcaría 11 goles en 82 partidos con el Manchester United y, tras ser traspasado al Chelsea en el verano de 2003, fue considerado uno de los mayores fiascos de la historia de la Premier League en materia de fichajes.

    Ahora bien, con los dos equipos de Veron en la Premier League a punto de enfrentarse el sábado en Stamford Bridge, parece un buen momento para revisar aquel juicio. Sí, Veron no cumplió las expectativas en Old Trafford, pero el organizador con perilla no fue un fracaso absoluto; simplemente se adelantó a su tiempo.

  • «Uno de los mejores de todos los tiempos»

    Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    Veron comenzó con fuerza su etapa en Old Trafford y dejó asombrados a sus compañeros y a los analistas.

    Durante sus primeras semanas en Mánchester, Veron sí pareció un jugador que valía 28,1 millones de libras. Marcó cuatro goles en sus primeros ocho partidos de la Premier League. Estrenó su cuenta goleadora tras una magnífica pared con Roy Keane en la goleada por 4-1 al Everton. Después, marcó con una soberbia volea de primeras ante el Newcastle, anotó con un disparo raso en una emocionante remontada por 5-3 frente al Tottenham y ejecutó un brillante lanzamiento de falta desde larga distancia contra el Bolton Wanderers.

    «Yo estaba sancionado contra el Everton. Él jugó y yo estaba allí sentado pensando: “No volveré a jugar para el United. Se acabó para mí, tendré que buscar otro equipo”», dijo Nicky Butt en una entrevista con The Times. «Veron era el mejor jugador que he visto, salvo [Eric] Cantona. En los entrenamientos hacía cosas que nunca había visto».

    Veron fue elegido mejor jugador de la Premier League en septiembre y también destacó en la Champions League, en la que el United ganó tres de sus cinco primeros partidos. Su actuación más destacada llegó en la goleada por 3-0 al Olympiacos en Old Trafford: dio dos asistencias, incluida una con un magnífico pase que rompió la defensa para Ryan Giggs desde poco más allá de la línea del centro del campo.

    Para entonces, Ron Atkinson, exentrenador del United, ya había visto suficiente para considerar a Veron el segundo jugador más habilidoso que había vestido la camiseta roja, solo por detrás de George Best. «Estoy dispuesto a decir ya que, si las lesiones se lo permiten, se convertirá en uno de los grandes de todos los tiempos en Old Trafford», añadió Atkinson a The Guardian. «Su visión de juego, su variedad de pases y su capacidad para leer el juego son fenomenales. Cada vez que veo jugar a Veron, se me cae la baba».

  • Desequilibrio táctico

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    Pronto quedó claro que la presencia de Veron lastraba al Manchester United, que se descolgó de la lucha por el título antes de Navidad.

    Con semejante admiración, a Veron ya se le exigía cumplir unas expectativas desmesuradas. Y no pudo estar a la altura.

    Pese a su espectacular gol contra el Bolton en Old Trafford a finales de octubre, el United perdió aquel partido por 2-1, lo que marcó el inicio de una importante mala racha en la Premier League. El equipo de Ferguson solo ganó uno de sus seis encuentros siguientes: cayó por 3-1 a domicilio ante el Liverpool y el Arsenal, dos rivales por el título, y después perdió 3-0 en casa contra el Chelsea.

    Veron fue sustituido antes de la hora de juego contra el Arsenal tras esforzarse en vano por seguir el ritmo del juego combinativo de Patrick Vieira y Robert Pires. También se vio completamente superado ante el Chelsea, y los rivales empezaron a señalarle como el punto débil del United.

    En Italia, los sistemas tácticos protegían a los creadores de juego, pero en Inglaterra la tendencia de Veron a perder el balón en zonas centrales dejaba a la veterana defensa del United expuesta a rápidos contraataques. Su presencia generaba un desequilibrio: tanto él como Keane querían retrasar su posición para recibir el balón de los centrales, lo que obligaba a Paul Scholes a jugar en un papel poco natural para él, como segundo delantero o mediapunta.

    Ferguson alternaba entre un 4-5-1 para dar cabida a Veron y el 4-4-2 que había sido la base de los éxitos del equipo en años anteriores, lo que impedía al United encontrar un verdadero ritmo de juego. Tras encadenar una tercera derrota consecutiva, en casa contra el West Ham a mediados de diciembre, en un partido para el que Veron descansó, el Manchester United ocupaba la novena posición de la tabla, a 11 puntos del líder, el Liverpool.

  • Lección magistral en la Champions League

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    El Manchester United resurgió en la segunda mitad de la temporada 2001-02, pero Veron tuvo una suerte dispar.

    Sin embargo, en el vestuario no faltaban carácter ni experiencia. Keane, Giggs, Scholes, David Beckham y Gary Neville, entre otros, se negaron a rendirse y, con Ruud van Nistelrooy, fichado aquel mismo verano que Veron, siempre dispuesto a aprovechar cualquier ocasión, el Manchester United se recuperó de forma admirable.

    El Manchester United ganó 13 de sus 15 partidos tras la derrota ante el West Ham y después venció a ese mismo rival por 5-3 en Upton Park para alcanzar el liderato de la Premier League. Sin embargo, dos actuaciones desastrosas ante el Middlesbrough acabaron marcando su temporada.

    Perdió 2-0 en el Riverside en la cuarta ronda de la FA Cup, y el Middlesbrough también se impuso por 1-0 en Old Trafford en el partido de liga del 23 de marzo. Veron fue el responsable directo del gol decisivo de Alan Boksic en el minuto nueve, después de que Benito Carbone le arrebatara el balón, y Ferguson lo sustituyó al comienzo de la segunda parte.

    Para empeorar las cosas, una recaída de su lesión en el tendón de Aquiles dejó a Veron fuera durante tres partidos, incluida la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Deportivo de La Coruña. El Manchester United ganó 2-0 en España sin el internacional argentino, pero este regresó a tiempo para la vuelta. Titular ante las ausencias de Keane, lesionado, y Scholes, sancionado, Veron firmó su mejor actuación de toda la temporada.

    El partido europeo número 100 de Ferguson al frente del equipo terminó con una victoria por 3-2, en la que Veron dio las asistencias de los dos goles de Ole Gunnar Solskjaer. Su segunda asistencia de la noche fue difícil de creer: tras recibir el balón dentro del círculo central, encontró a Solskjaer en el área con un exquisito pase con el exterior del pie que la mayoría de los jugadores ni siquiera habría intentado por su dificultad. Como ocurría con muchas de sus mejores jugadas, Veron hizo que pareciera fácil.

    Por desgracia para él, la grave lesión de Beckham eclipsó el resultado. El capitán de Inglaterra se fracturó un hueso del pie y, después del partido, todas las conversaciones giraron en torno a si se perdería el Mundial de 2002, en lugar de centrarse en la genialidad técnica de Veron que había llevado al Manchester United a las semifinales de la Champions League.

  • «Todos son unos p*tos idiotas»

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    Ferguson no se tomó bien las críticas a Veron y arremetió contra los medios antes del decisivo duelo del Manchester United contra el Arsenal.

    Veron no logró repetir aquella exhibición en la siguiente ronda, ante el Bayer Leverkusen, y el Manchester United quedó eliminado por la regla de los goles fuera de casa. Se consideró una gran oportunidad perdida: Ferguson se quedó sin disputar una final de la Champions League en Hampden Park, en su ciudad natal, Glasgow. Buena parte de las críticas recayeron sobre Veron, y un periódico dominical llegó a afirmar que dos jugadores del United se encararon airadamente con el exjugador de la Lazio tras el partido de vuelta.

    También se aseguró que Veron había regresado a Roma cinco días después para negociar su vuelta a la Lazio. «Es un disparate absoluto, todo mentira», dijo Ferguson, antes de lanzar una apasionada defensa de su fichaje más caro, cargada de improperios, cuando le insistieron sobre el rendimiento irregular de Veron.

    El técnico escocés ordenó a los periodistas que abandonaran la sala de prensa: «Venga, marchaos. Fuera de mi vista. No voy a hablar más con vosotros, j*der. Veron es un jugador de p*ta madre. Sois todos unos j*didos idiotas». No era raro que Ferguson hablara sin rodeos ante los medios, pero aquel estallido de ira fue inesperadamente virulento.

    Estaba claro que Ferguson se encontraba especialmente irritable antes del decisivo encuentro de su equipo contra el Arsenal. El United tenía que evitar la derrota para impedir que el equipo de Arsene Wenger se proclamara campeón en Old Trafford y, en un último «que os j*dan» dirigido a sus detractores, Ferguson alineó a Veron de inicio. Sin embargo, no pudo reír el último: Veron se retiró lesionado en el minuto 58, poco después de que Sylvain Wiltord marcara el gol de la victoria ante Fabian Barthez para darle el título al Arsenal.

    El Manchester United acabó tercero, su peor clasificación en la era de la Premier League, y se quedó sin títulos por primera vez desde la temporada 1998-99. Veron describió más tarde su primera temporada como una «catástrofe» y lamentó la diferencia de preparación física entre el fútbol italiano y el inglés.

    «Llegué de un país con una pretemporada intensa a otro donde se entrena jugando partidos de fútbol», contó Veron a FourFourTwo. «Después de diciembre, me faltaba una base física y empecé a sufrir lesiones».

    Pese a esas dificultades, Veron participó en 13 goles en 40 partidos, y su clase quedó patente en Europa. El mayor problema del United era su defensa poco fiable: Laurent Blanc, de 36 años, había sido un pésimo sustituto de Jaap Stam. Ferguson trató de solucionarlo batiendo de nuevo el récord de fichajes del club para incorporar a Rio Ferdinand, procedente del Leeds.

  • «Sublime por momentos»

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    El Manchester United hizo todo lo posible para recortar distancias con el Arsenal, y Veron se convirtió en una pieza más valiosa en los partidos más importantes.

    El United y Veron mejoraron considerablemente en la temporada 2002-03. Ferdinand marcó una enorme diferencia, al igual que el nuevo segundo entrenador, Carlos Quieroz, firme defensor del 4-5-1, un sistema que permitía a Veron dirigir el juego desde el centro del campo.

    El centro del campo funcionaba con más eficacia y el Manchester United volvió a controlar los partidos. Además, el promedio goleador de Van Nistelrooy aumentó aún más gracias al apoyo adicional en el último tercio del campo. Veron también asumió más responsabilidad desde el principio, ya que Keane se perdió el inicio de la temporada mientras se recuperaba de una operación de cadera.

    Una vez más, su influencia fue especialmente notable en la Champions League, con cuatro goles y tres asistencias en la primera fase de grupos. Tras marcar con una preciosa vaselina en la goleada por 4-0 al Olympiacos, Veron anotó otro gol candidato a ser el mejor del torneo en la victoria por 2-0 del United ante el Bayer Leverkusen: elevó un pase de Van Nistelrooy hasta la altura de la rodilla y remató con una magnífica volea rasa a la red desde unos 18 metros.

    «Parece que el fútbol europeo inspira a Juan, parece que disfruta muchísimo con él», dijo Ferguson tras el partido. «No era una ocasión fácil de aprovechar. Eligió el momento perfecto para rematar».

    Veron jugaba, sin duda, con más libertad en ausencia de Keane y rendía en los partidos más importantes. En diciembre se quitó una espina al marcar un gol decisivo en la victoria por 2-0 ante el Arsenal y, unos días después, anotó un increíble gol de falta desde unos 27 metros en el triunfo por 3-0 frente al West Ham. Veron también sumó a su colección de jugadas destacadas otra asistencia asombrosa en la victoria del United sobre el Birmingham City en Old Trafford, una acción que quedó grabada en la memoria de Ferguson.

    «Le dio un pase a Beckham con el exterior del pie, sin armar la pierna, y el balón trazó una curva para sortear a la defensa», contó Ferguson en su autobiografía de 2013. «Beckham llegó al balón y superó al portero con una vaselina. Por momentos, podía ser sublime». A finales de 2002, el United volvía a jugar con la confianza de un verdadero aspirante al título.

  • Medalla merecida

    Veron
    Getty

    La segunda temporada de Veron en Old Trafford acabó con un título, aunque persistían las dudas sobre su capacidad para adaptarse a la Premier League.

    Veron tuvo un papel destacado en el camino del Manchester United hasta la final de la Copa de la Liga, aunque el equipo acabó perdiendo 2-0 ante el Liverpool en el Millennium Stadium de Cardiff. Ferguson también llevó al equipo de nuevo a los cuartos de final de la Champions League, con una clasificación sellada por todo lo alto en la visita a la Juventus durante la segunda fase de grupos.

    El Manchester United se impuso por 3-0 en Turín gracias a un brillante doblete de Giggs y un gol de Van Nistelrooy, tras dominar al gigante italiano de principio a fin. Giggs acaparó merecidamente la mayoría de los elogios, pero aquella fue la mejor actuación de Veron con el Manchester United.

    Le sirvió el balón en bandeja a Giggs para adelantar al Manchester United después de superar a Gianluca Zambrotta por la banda derecha y, en general, marcó el ritmo del partido, eclipsando a su excompañero en la Lazio Pavel Nedved y a Edgar Davids. Veron era un auténtico artista del fútbol, y aquella noche el Stadio delle Alpi fue su Capilla Sixtina.

    Sin embargo, la magia apareció con menos frecuencia en la Premier League. Salvo por un magnífico pase en profundidad para que Diego Forlan marcara el gol de la victoria en el último suspiro ante el Chelsea, la aportación de Veron fue mínima tras el cambio de año. Su temporada terminó prácticamente en marzo, cuando sufrió una lesión de tobillo contra el Leeds.

    Ferguson precipitó su regreso para la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid, con Scholes sancionado. Veron mostró una gran capacidad de trabajo mientras el Manchester United peleaba por una victoria por 4-3, pero el Real Madrid avanzó con un 6-5 en el global. Aquella resultó ser su última titularidad con el club.

    Veron se perdió ocho de los últimos nueve partidos del Manchester United en la Premier League y solo disputó 21 minutos en la victoria por 4-1 sobre el Charlton Athletic en el penúltimo fin de semana. El Manchester United ganó ocho de esos encuentros y empató 2-2 con el Arsenal en Highbury, remontando una desventaja de ocho puntos para arrebatar finalmente el título al equipo del norte de Londres. Que el equipo terminara con tanta fuerza mientras él estaba fuera no dejaba a Veron en buen lugar.

    Aun así, no cabe duda de que mereció su medalla de campeón. Veron participó en cinco goles en 25 partidos de la Premier League y, aunque era evidente que no encajaba en el fútbol inglés de entonces, Ferguson nunca dejó de creer en su capacidad para decidir partidos.

  • Final repentino

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    Veron dejó el Manchester United para fichar por el Chelsea antes de la temporada 2003-04, pero no sin antes dejar una última muestra de su extraordinaria calidad.

    Las especulaciones sobre el futuro de Veron no cesaron durante todo el verano de 2023, mientras la plantilla del Manchester United realizaba una gira de pretemporada por Estados Unidos. Allí, tras vencer al Celtic y al Club América, volvió a enfrentarse a la Juventus en Nueva Jersey.

    Los rumores sobre el inminente traspaso de Veron al Chelsea por 15 millones de libras acapararon toda la atención en los días previos, pero el argentino no dio muestras de estar distraído y dio dos asistencias en la goleada por 4-1 del Manchester United a la Juventus. Su asistencia con el exterior del pie para Van Nistlerooy fue la jugada del partido, otra muestra de la capacidad del maestro argentino para ver sobre el césped cosas que los simples mortales no podían. Le bastó un toque con la bota derecha para abrir la defensa de la Juventus.

    «Seba fue el mejor jugador sobre el césped. No perdió el balón ni una sola vez, completó todos sus pases y la asistencia en mi gol fue absolutamente brillante», dijo Van Nistelrooy tras el pitido final. «No hay muchos jugadores capaces de levantar el balón como lo hizo él».

    Ferguson se mostró de acuerdo con el neerlandés y dio a entender que Veron se quedaría: «La gente sigue viéndolo en esta gira y sigue diciendo que se va. A menos que se lo lleven delante de mis narices, se equivocan. Seba es un jugador maravilloso. Tiene una imaginación extraordinaria, siempre quiere el balón y posee una gran resistencia física. Esta noche ha estado sobresaliente».

    Sin embargo, menos de una semana después, Veron voló de regreso a Londres y firmó un contrato de cuatro años con el Chelsea. Según el futbolista formado en la cantera de Estudiantes, fue Ferguson quien lo empujó hacia la salida.

    «Ferguson no fue sincero conmigo. Hace dos meses, un par de clubes mostraron interés y él dijo que yo no estaba en venta», reveló Veron. «Me dio a entender que quería que me quedara. Pero, cuando hubo dinero sobre la mesa, cambió su discurso. Eso es duro para mí. La historia de que iba a fichar por el Chelsea seguía circulando y nadie en el Manchester United la desmentía, así que le pregunté a Ferguson: “¿Me quieres en la plantilla?”.

    »Entonces me salió con que la oferta del Chelsea era muy buena, interesante desde el punto de vista económico, tentadora. Me di cuenta de que todo giraba en torno al dinero. Le dije que a mí no me interesaba el dinero, pero que, si de eso se trataba... Supongo que ese fue el punto de inflexión para mí».

    Ferguson respondió con dureza en el Manchester Evening News: «Seba sabía desde el principio lo que estaba pasando, así que decir que fui un hipócrita con él es una vergüenza». Por el contrario, el técnico insistió en que, tras fichar a Kleberson y Eric Djemba-Djemba, tenía un «exceso» de opciones en el centro del campo que llevó al Manchester United a aceptar la oferta del Chelsea.

  • El Chelsea se «arrepiente»

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    Una combinación de problemas personales y lesiones impidió que Veron se asentara en el Chelsea, y desde entonces ha expresado su arrepentimiento por haber dejado Old Trafford.

    Si la etapa de Veron en Old Trafford puede calificarse de decepcionante, su paso por Stamford Bridge fue una auténtica pesadilla. Solo disputó 14 partidos en todas las competiciones a las órdenes de Claudio Ranieri en la temporada 2003-04, marcó un gol (en su debut contra el Liverpool) y estuvo cinco meses de baja por una lesión de espalda.

    El futbolista, que entonces tenía 28 años, también sufrió una experiencia aterradora en su casa de Barnes, en el sur de Londres, cuando un ladrón armado con un machete atemorizó a Veron, a su novia y a sus hijos durante un robo de 60.000 libras. Como es comprensible, nunca logró adaptarse a la capital inglesa y el Chelsea lo cedió al Inter tras una sola temporada.

    Al recordar su decisión de dejar el United por el Chelsea, Veron admitió en 2019: «De mi etapa en el United, la verdad es que hay pocas cosas, muy pocas, de las que me arrepienta. Pero una es haberme marchado de Manchester. Hablé con mis antiguos compañeros por entonces y me dijeron que tenía que quedarme. Y en un momento dado decidí irme porque quería jugar, porque no sabía... Debería haberme quedado».

    También declaró a FourFourTwo en 2021: «En realidad, me resultó más difícil vivir en Londres que en Manchester porque soy de La Plata, una ciudad bastante pequeña. Ojalá hubiera podido quedarme más tiempo en el United, porque creo que podría haber hecho las cosas de otra manera. Si me hubiera quedado en Manchester, creo que habría tenido más continuidad sobre el terreno de juego».

  • Adelantado a su tiempo

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    El fracaso de Veron en Manchester no se debió a una falta de esfuerzo, sino a que no encajaba en el modelo que llevaba al éxito en aquella etapa.

    Veron, sin embargo, no guarda ningún rencor a Ferguson. Al contrario, reconoce que no hizo lo suficiente para convertirse en un fijo del equipo.

    «En algunos momentos no fui capaz de darle de forma constante todo lo que esperaba de mí», añadió Veron a FourFourTwo. «Lo conseguí en algunos partidos, pero en otros no. Si quieres ser un gran jugador, tienes que mantener un nivel estable. No pude hacerlo en Old Trafford».

    Ferguson, por su parte, admitió en su autobiografía que nunca encontró la mejor manera de aprovechar a Veron: «Aunque tuvo actuaciones espectaculares, Veron no conseguía jugar en nuestro equipo. Era un jugador individual. Era de los que, si organizabas un partido de rojos contra amarillos en un entrenamiento, jugaría para los dos equipos. Jugaba por todas partes. Iba adonde quería. Aunque lo hubiera dirigido durante 100 años, no habría sabido dónde ponerlo. Era el comodín, el jugador imprevisible».

    Varios jugadores del United que compartieron equipo con Veron han expresado opiniones similares a lo largo de los años, entre ellos Butt: «Por muy buen tipo que fuera Veron, y por increíble que fuera como futbolista, no sabía lo que significaba ser jugador del United. No entendía lo que se sentía por el club. No podía seguir el ritmo. La afición no quería esos pequeños regates ni los pases técnicos. Quería intensidad y entrega».

    Durante un directo de Instagram en 2022, Ferdinand planteó otra teoría: «Creo que su problema era Roy Keane. Y no era culpa de Roy Keane, sino que su personalidad era más fuerte y se imponía más». Keane admitió algo parecido al Sunday Times en 2006: «Fui muy duro con Seba y me equivoqué. Cuando llegó, esperaba milagros. Cuando no ocurrieron, siempre acababa centrándome en él».

    El United necesitaba que Veron fuera alguien que no era. El disciplinado esquema táctico que tantos éxitos le dio a Ferguson en los primeros 11 años de la Premier League no dejaba sitio para un mediocentro organizador con la libertad de pensamiento de Veron. Si hubiera llegado al United unos años después, cuando se pusieron de moda los sistemas 4-3-3 y 4-2-3-1, seguramente habría triunfado.

    «Por la forma de jugar de Seba, que venía de Italia, jugaba como lo hacen ahora muchos centrocampistas, como Bruno Fernandes. Me recuerda muchísimo a Veron», dijo Gary Neville a Sky Sports después del fichaje de Fernandes por el United en 2020. «Pero el fútbol ha evolucionado hasta un punto en el que los jugadores pueden ocupar distintas posiciones, hay mucha más fluidez en los sistemas y el 4-4-2 ya no existe.

    «Creo que Veron llegó con una mentalidad de intercambiar posiciones y una forma de pensar diferente a un equipo que tenía sus movimientos muy definidos. Para mí, por eso no terminó de funcionar. No tenía nada que ver con él como jugador ni como persona. Era un futbolista brillante».

    En otras palabras, Veron era una hermosa anomalía que llegó a Old Trafford hablando un idioma que la Premier League todavía no había aprendido a entender. Con su elegancia pausada, casi cinematográfica, la Brujita jugaba en otra dimensión.