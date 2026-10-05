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GFX Riquelme 1-1GOAL

Juan Roman Riquelme: El hombre que detuvo el tiempo y superó a Diego Maradona como la mayor leyenda de Boca Juniors

El creador de juego fue una pieza clave en la época dorada de Boca y se convirtió en una figura de culto en todo el mundo.

Peter McVitie
Traducido por

  • En una fría noche de junio de 2023 en Buenos Aires, Lionel Messi pisó el césped de La Bombonera, meses después de llevar a su país a conquistar el Mundial de Qatar. Mientras 57.000 aficionados hacían temblar las gradas del emblemático estadio de Boca Juniors con sus gritos, le dirigieron una petición inesperada a su héroe nacional. «Messi, Messi, tienes que perdonarme», corearon.

    En aquella catedral del fútbol argentino, la afición se había reunido para homenajear a otro mítico número 10. No era Messi. Tampoco Diego Maradona, cuya leyenda inmortal se había forjado en aquel campo sagrado décadas antes. La veneración iba dirigida al verdadero símbolo de Boca Juniors y a la encarnación viva del romanticismo futbolístico.

    «En La Boca, el más grande, el más grande es Roman», concluyeron los aficionados. Ocho años después de retirarse, Juan Roman Riquelme recibía por fin la despedida que merecía: un partido homenaje cuyas entradas se agotaron en minutos y en el que participaron leyendas vivas del fútbol argentino.

    Un artista. Un ilusionista. Un hipnotizador. Para muchos puristas del fútbol, Riquelme es el mejor de todos los tiempos. Hizo del campo su lienzo y utilizó el balón como instrumento para expresarse con elegancia. Su habilidad con los pies dejaba a los defensas humillados, desconcertados y persiguiendo sombras. Aficionados, rivales y compañeros de escenario quedaban fascinados por los giros, los toques, las vueltas y los trucos de un jugador al que sencillamente no se podía definir.

    Riquelme conquistó el mundo con Boca, se enfrentó a entrenadores tanto en su club como en la selección y forjó una leyenda que no puede contarse en goles, asistencias ni títulos. Para entender cómo un chico introvertido de las afueras del norte de Buenos Aires llegó a convertirse en un icono romántico intocable, hay que remontarse a un fin de semana de 1978 que cambió para siempre el fútbol argentino.

  • Fin de semana decisivo

    WORLD CUP-1978-ARG-PASSARELLA-TROPHY
    AFP

    Nacido el día antes del primer título mundial de Argentina, Riquelme parecía destinado a la grandeza

    El 25 de junio de 1978, en un Estadio Monumental de Buenos Aires que rugía, Mario Kempes y sus compañeros de Argentina derrotaron en la prórroga a una célebre y formidable selección de Países Bajos para conquistar su primer Mundial. Aquella tensa victoria sobre los maestros del «fútbol total» sacó a millones de personas a las calles en un estallido de júbilo. No sería hasta años después cuando se darían cuenta de que el día anterior, a unos pocos kilómetros de aquel estadio, había nacido Juan Roman Riquelme.

    Nacido en la pobreza en Don Torcuato, una zona obrera de la capital argentina, Riquelme era el mayor de 11 hijos varones. Extremadamente tímido y reservado, se ganó el apodo de «El Mudo» mientras aprendía a expresarse sobre el terreno de juego. Su extraordinario dominio del balón lo situó por encima de los demás chicos de su edad y pronto Argentinos Juniors, la célebre cantera de la que había salido Maradona, lo incorporó a sus filas.

    A mediados de la adolescencia, el joven centrocampista se vio en el centro de una pugna entre los dos gigantes del país. River Plate quería a Riquelme en sus categorías inferiores, pero, como aficionado de Boca, no fue difícil convencerlo para que fichara por el club que lo convertiría en leyenda.

    En noviembre de 1996, el entrenador Carlos Bilardo dio entrada a Riquelme, de 18 años, para que debutara en un partido de liga contra Union de Santa Fe. Le dijo: «Vamos a jugar con dos mediapuntas, tú y [Diego] Latorre. Vete al otro lado y quédate allí, que todos marcarán a Latorre de todos modos. Quédate solo allí y deja que los chicos te pasen el balón».

    Fue una decisión magistral de Bilardo. Riquelme siempre estaba disponible y Boca lo encontraba cada vez que lo buscaba. Desconcertó por completo a los jugadores de Union, cambiando de dirección en un abrir y cerrar de ojos y dando pases que parecían imposibles hasta que el balón llegaba a los pies del destinatario. Tras dar una asistencia y recibir el premio al mejor jugador del partido en la victoria por 2-0, Riquelme se marchó entre una ovación en pie. Había causado una primera impresión deslumbrante en La Bombonera.

  • Un complicado traspaso del testigo

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    Los célebres números 10 se cruzaron en los inicios de la carrera de Riquelme, pero pronto se convirtieron en enemigos.

    Riquelme compartía ya vestuario con jugadores de la talla de Claudio Caniggia, la estrella uruguaya Sergio Martinez y el mismísimo rey, Maradona. Aunque se acercaba al final de su brillante carrera, el campeón del mundo seguía siendo la gran figura de Boca.

    En agosto de 1997, los dos genios coincidieron brevemente sobre el césped en una victoria por 4-2 ante Argentinos Juniors, antiguo club de ambos. Maradona, de 36 años, lucía su emblemático dorsal 10 y Riquelme llevaba el 9. Maradona marcó y corrió hacia la cámara con los ojos desorbitados. Ambos fueron citados para un control antidopaje, en el que Maradona dio positivo.

    Los recursos contra su sanción permitieron a la leyenda seguir jugando y dieron paso a un relevo simbólico. En octubre, Boca perdía 1-0 al descanso del superclásico ante River Plate en El Monumental cuando el entrenador Hector Veira sustituyó a un Maradona exhausto por Riquelme, de 19 años. Con el joven al mando del juego en la segunda parte, Boca remontó en el estadio de su gran rival y ganó 2-1. Pocos días después, Maradona anunció su retirada.

    Puede que entonces no se interpretara como un relevo entre dos grandes figuras de distintas épocas de Boca, pero Maradona reconoció sobre el joven prodigio: «Me veo reflejado en él». Su vínculo, sin embargo, pronto se rompió tras una serie de amargos enfrentamientos.

    Cuando Maradona asumió el cargo de seleccionador de Argentina en 2008, Riquelme renunció abruptamente a la selección y declaró, en unas palabras muy recordadas, que ambos no compartían los mismos códigos morales. Una década después, los dos ídolos apoyaron a candidatos opuestos en las elecciones a la presidencia de Boca Juniors. Cuando Riquelme se sumó a la candidatura de Jorge Amor Ameal para enfrentarse a la dirigencia del club, Maradona lo acusó de venderse.

    «No se pueden escuchar ofertas y venderse al mejor postor», escribió en las redes sociales. «Los dólares no pueden pesar más que las convicciones».

    El candidato respaldado por Maradona perdió y Riquelme fue nombrado vicepresidente, pero la disputa continuó. En marzo de 2020, Maradona regresó a La Bombonera como entrenador de Gimnasia. Con Boca luchando por el título de liga en la última jornada de la temporada, Maradona no pudo resistirse a lanzar una última pulla a Riquelme.

    «Soy hincha de Boca, pero nunca renuncié a la selección, nunca falté a un partido de Boca, nunca falté a un entrenamiento de Boca», declaró Maradona a la prensa, en alusión a la célebre renuncia de Riquelme a la selección.

  • Maestro de la pausa

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    El creador de juego dejó asombrados a sus propios entrenadores con su capacidad para moldear los ataques a su antojo.

    La sombra de Maradona se cernía sobre Riquelme tras la retirada del legendario número 10, pero Carlos Bianchi se aseguró de que el joven talento brillara con luz propia. A su llegada al banquillo de Boca en 1998, Bianchi comprendió que debía construir el equipo alrededor de Riquelme. Entre ambos nació una confianza que se convirtió en la base de la época dorada del club.

    «Me trataba de una manera especial», recordaría después Riquelme. «Venía a mi habitación cuando no había nadie más. Tengo una relación muy especial con él».

    Bianchi, por su parte, le atribuía el mérito a su creador de juego: «La culpa es suya. Si la gente nos quiere es porque él nos enseñó a competir, a ser mejores. Solo puedo darle las gracias. Le quiero muchísimo, me siento parte de su familia».

    A pesar de que el fútbol se jugaba cada vez con más intensidad, Riquelme conseguía que el mundo se adaptara a su ritmo pausado. Parecía detener el tiempo sobre el césped mientras esperaba el desmarque perfecto para dar un pase letal. Si no encontraba ese pase, protegía el balón con el cuerpo, giraba las caderas y se lo pasaba de un pie al otro para mantenerlo lejos del rival. Todo, aparentemente, en un único movimiento fluido, hasta que llegaba el momento de soltarlo.

    Jorge Valdano, exdelantero del Real Madrid y compatriota argentino, lo describió así: «Elige los caminos despejados, el momento adecuado, el pase al jugador cuyo pie mejor se adapta a sus compañeros, el ritmo de cada zona del campo que ocupa… Es un placer ver a un jugador de su inteligencia, porque parece que su cerebro guarda la memoria de toda la historia del fútbol.

    »Es un jugador de una época en la que la vida transcurría despacio y sacábamos las sillas a la calle para charlar con los vecinos. Hay algo pedagógico en el juego de Riquelme, como si el partido se detuviera cada vez que toca el balón; como si Riquelme conociera las verdades olvidadas del fútbol».

    Esa maestría encontró su mejor expresión en la conexión de Riquelme con el delantero Martin Palermo, aunque aquella relación también acabaría deteriorándose.

    «Con Roman, se trataba de moverme a la espalda de los centrales y hacer un desmarque que me dejara fácilmente mano a mano con el portero», recordó Palermo. «Eso también surge de hablarlo y de entrenarlo tanto cada día que acaba saliendo de forma natural».

    Con Bianchi, Boca era imparable. Dominó en el ámbito nacional, ganó los campeonatos Apertura y Clausura y después puso la mirada en el continente.

    Riquelme condujo a Boca al título de la Copa Libertadores de 2000 con una de esas acciones de magia que definirían su carrera. En la tensa vuelta de cuartos de final contra River Plate en La Bombonera, recibió el balón en la banda derecha, de espaldas a la portería. Con un solo movimiento fluido, arrastró el balón hacia atrás entre las piernas del defensa de River Mario Yepes y dejó al colombiano completamente descolocado.

    «El día del caño fue maravilloso», recordó Riquelme años después de la victoria por 3-0. «El Clásico es otra cosa. Jugué el Barcelona-Madrid, pero no se puede comparar. La Bombonera es el único estadio del mundo que se mueve. Le das alegría a la gente. Ganas el Clásico y lo único que tienes que pagar es la gasolina. Después, todo lo demás es gratis».

    Boca derrotó a Palmeiras en la final, pero la verdadera obra maestra llegó más tarde ese mismo año, cuando se enfrentó al Real Madrid en la Copa Intercontinental en Tokio. El Madrid había ganado dos de las tres últimas ediciones de la Champions League y contaba en su plantilla con Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo y Raul.

    Antes del partido saltaron las alarmas en Boca ante el temor de que Riquelme se lo perdiera por una lesión de rodilla. Sin embargo, él restó importancia a su papel: «No creo que el equipo dependa de mí. Creo que tenemos un buen equipo». Subestimó enormemente su influencia. Durante los 90 minutos en Japón, Riquelme dio una lección de fútbol.

    Palermo abrió el marcador en el tercer minuto tras un centro de Marcelo Delgado, y Riquelme contribuyó a ampliar la ventaja casi de inmediato. Recuperó un balón suelto cerca de su propia área, levantó rápidamente la vista y vio a Palermo desmarcarse por la banda. Entonces envió el balón con aparente facilidad hasta la carrera del delantero, que batió al adolescente Casillas para poner el 2-0 cuando solo habían transcurrido seis minutos.

    Durante el resto del encuentro, Riquelme se dedicó, en esencia, a mantener el balón lejos de los campeones de Europa. Dejó atrás una y otra vez a Makelele, el revolucionario centrocampista del Madrid.

    Riquelme utilizó el cuerpo, sus amagos de hombro ejecutados en el momento preciso y su dominio de la famosa «pausa» para dejar al Madrid sin respuesta. Boca resistió y ganó 2-1, y la categoría mundial de Riquelme quedó fuera de toda duda. Cuando el club volvió a conquistar el trofeo al año siguiente, quedó establecida una nueva época dorada en su historia.

  • Dejar el nido

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Las circunstancias en Argentina llevaron a Riquelme al Camp Nou en un fichaje que no salió bien

    En 2002, Riquelme dio el salto a Europa y fichó por el Barcelona en un traspaso que más tarde describió como «maravilloso y extraño a la vez». El mediapunta había soñado inicialmente con terminar su carrera en un solo club, pero sintió la necesidad de abandonar su país tras el secuestro de su hermano de 17 años. 

    El jugador y su familia quedaron atrapados en una casa mientras negociaban con una banda que exigía 300.000 dólares a cambio del adolescente, pese a que al principio ni siquiera había aportado pruebas de que lo tuviera. Riquelme tuvo que perderse un partido de liga contra Huracán para negociar la liberación de su hermano.

    Para proteger a su familia, el mediapunta optó por marcharse a Europa después de aquella experiencia. Años más tarde explicó: «Me empujaron a irme».

    Siempre combativo e independiente, Riquelme difícilmente encajaba en el rígido estilo de juego del obstinado técnico neerlandés Louis van Gaal, quien, según se informó, le advirtió a su llegada al Barcelona: «Yo no te pedí». Van Gaal quería una presión alta, disciplina posicional y una energía colectiva incesante, unas exigencias que Riquelme, acostumbrado a moverse con libertad, sencillamente no estaba dispuesto a cumplir.

    «Van Gaal me dijo que era el mejor del mundo cuando teníamos el balón y que, cuando no lo teníamos, era como jugar con uno menos», reveló Riquelme más tarde. Aun así, no guardaba rencor al exentrenador del Ajax: «Me explicó que no le había convencido mi fichaje, pero aprendí mucho. Sus entrenamientos eran maravillosos».

    Van Gaal no fue el único entrenador que veía el singular perfil de Riquelme como un lujo táctico más que como una necesidad. El seleccionador de Argentina, Marcelo Bielsa, lo dejó fuera de la convocatoria para el Mundial de 2002, pese a sus dos títulos consecutivos de la Copa Libertadores, porque se negó a dar prioridad al arriesgado estilo del centrocampista frente a su planteamiento colectivo.

  • Subirse al Submarino Amarillo

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Con Manuel Pellegrini al mando, Riquelme desplegó todo su talento y se convirtió en el motor de un magnífico Villarreal.

    La aventura de Riquelme en Cataluña terminó con su traspaso al Villarreal en 2003, donde encontró en Manuel Pellegrini a un entrenador más comprensivo. El chileno dijo de aquel futbolista singular: «Era un jugador con un talento extraordinario y una visión del campo que he visto en pocos futbolistas, con esa obligación de echarse al equipo a la espalda. Siempre quería más, y el balón pasaba por él; quería asumir la responsabilidad de liderar al equipo. Riquelme merece gran parte del mérito por lo que conseguimos».

    Con Riquelme dirigiendo el ataque, el Submarino Amarillo se convirtió en un rival temible y protagonizó una gran trayectoria hasta las semifinales de la Champions League en la temporada 2005-06. Con un 1-0 en contra en el marcador global y el partido de vuelta ante el Arsenal en El Madrigal a punto de terminar, el Villarreal dispuso de un penalti. Riquelme asumió la responsabilidad, pero Jens Lehmann detuvo su lanzamiento.

    Fue un momento desgarrador, pero Pellegrini se negó a culpar a su jugador de referencia: «Muchos critican el penalti fallado en la semifinal de la Champions League, pero yo nunca lo hice porque tuvo la personalidad para lanzarlo... Era un jugador que nunca se escondía en el campo».

    Aquel mismo verano, Riquelme encontró a otro entrenador dispuesto a dar cabida a su talento, esta vez con la selección. Tras haber ganado juntos el Mundial sub-20 años antes, el seleccionador de Argentina, Jose Pekerman, lo convirtió en una pieza clave en el Mundial de 2006.

    A diferencia de otros entrenadores, Pekerman respetaba la obstinación de Riquelme: «En ese sentido, Riquelme es un rebelde, y no hay suficientes rebeldes como él. Puedes hacer que los jugadores corran más rápido, que presionen al rival, cambiar la estrategia… Pero hay algo que nunca cambia: la visión de juego. Para tenerla no hace falta correr rápido. Siempre pensé que triunfaría porque era un buen futbolista que se mantenía fiel a sus principios».

    La magia del maestro quedó patente en un partido de clasificación contra Colombia, con un pase fabuloso que rompió la defensa y superó por completo la línea de zagueros. El balón llegó a Luciano Galletti, que lo cedió a Hernan Crespo.

    Durante la fase final, Riquelme dirigió algunas de las jugadas más bellas del torneo antes de que Argentina cayera ante Alemania en los cuartos de final en la tanda de penaltis. Poco después de su regreso al Villarreal, su relación con Pellegrini se deterioró por la negativa del jugador a ceder en sus privilegios.

    «Uno tiene ciertos principios que no cambia y, por diversas razones, puede haber habido algunas diferencias concretas», declaró Pellegrini tiempo después a Clank! «Por desgracia, la relación entre entrenador y jugador debe tener ciertos límites y, si no exiges respeto, es muy difícil ganártelo del resto del grupo. Yo tenía una idea diferente y, lamentablemente, no pudimos seguir trabajando juntos».

  • El hijo pródigo regresa

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    AFP

    El maestro regresó a Buenos Aires para consolidar su estatus de leyenda

    A principios de 2007, Riquelme regresó a Boca inicialmente en calidad de cedido. Con 28 años y ganas de reivindicarse, firmó la que muchos consideran la mejor actuación individual de la historia de la Copa Libertadores.

    Bajo la dirección de Miguel Angel Russo, Boca se convirtió en una máquina perfectamente engrasada, con Riquelme como eje. Dominó la competición con ocho goles, tres de ellos en los dos partidos de la final contra el gigante brasileño Gremio.

    «Se juntaron dos generaciones muy importantes», dijo el centrocampista Sergio Orteman sobre aquel equipo de 2007, en referencia a la combinación de veteranos como Riquelme, Palermo y Hugo Ibarra con un grupo más joven que acababa de ganar la Copa Sudamericana. «Para que alguien destaque, tiene que haber un equipo que lo defienda».

    «Fue una combinación de cosas que encajaron. Coincidimos con él en un momento en el que era maduro, rápido, siempre inteligente en su juego, y tenía un equipo muy pragmático que se adaptaba a su estilo».

    Riquelme hizo definitivo su regreso y, durante los siete años siguientes, consolidó su legado como símbolo por excelencia del club. Cuando dejó Boca por última vez en 2014, se negó a enfrentarse al equipo. En vez de eso, bajó a segunda división para ayudar al club de su infancia, Argentinos Juniors, a regresar a la máxima categoría.

    Tras lograrlo, colgó las botas. «No quería jugar contra Boca», explicó. «Cuando ascendimos, me retiré para no tener que ir a La Bombonera con la camiseta de otro equipo».

    Por una combinación de disputas políticas y la pandemia de Covid-19, tuvieron que pasar ocho años para que los aficionados pudieran reunirse y darle una despedida como se merecía. Participaron Messi, que acortó sus vacaciones de verano especialmente para la ocasión, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel y Javier Saviola, además de antiguos compañeros de Boca como Mauricio Serna y Hugo Ibarra.

    Micrófono en mano, en el centro del campo, al rebelde normalmente estoico e introvertido le costaba contener la emoción. «Tuve la suerte de entrar en una película el 10 de noviembre de 1996», dijo Riquelme al público. «Es lo más bonito que le puede pasar a una persona».

    «De niño, no soñaba con otra cosa que no fuera ser futbolista», añadió. «Nunca podré agradeceros lo suficiente todo el cariño que me habéis dado. Mi padre me hizo aficionado de Boca Juniors y sé que moriré siendo aficionado de Boca. Cada día, al despertarme, le pido a Dios que podamos seguir manteniendo esta relación, este respeto. No podría vivir sin vosotros».

    Ese mismo año, Riquelme fue elegido presidente de Boca con el 64,4 por ciento de los 43.637 votos emitidos, una cifra récord. Boca Juniors, Argentina, el fútbol: nada sería lo mismo sin «El Mudo».