La sombra de Maradona se cernía sobre Riquelme después de que el legendario No. 10 se retirara, pero Carlos Bianchi se aseguró de que brillara el prodigio. A su llegada como entrenador de Boca en 1998, Bianchi comprendió la necesidad de construir el equipo en torno a Riquelme, y ambos forjaron una confianza que se convirtió en la base de la época dorada del club.

«Me trataba de una manera especial», recordaría después Riquelme. «Venía a mi habitación cuando no había nadie más. Tengo una relación muy especial con él».

Bianchi le devolvía el mérito a su mediapunta: «Es culpa suya. Que la gente nos quiera es porque nos enseñó a competir, a ser mejores. Yo solo tengo que darle las gracias. Lo quiero muchísimo, me siento parte de su familia».

A pesar de la intensidad cada vez mayor del fútbol en aquella época, Riquelme lograba ralentizar el mundo hasta llevarlo a su parsimonioso ritmo, congelando el tiempo sobre el césped para esperar el desmarque perfecto y así poder ejecutar un pase letal. Si ese pase no estaba disponible, Riquelme protegía el balón con el cuerpo, giraba las caderas y movía la pelota de un pie a otro para mantenerla lejos de su rival, todo, aparentemente, en un solo movimiento suave, hasta que llegaba el momento de soltarla.

El exdelantero del Real Madrid y compatriota argentino Jorge Valdano lo describió así: «Elige los caminos despejados, el momento justo, el pase al jugador cuyo pie mejor les conviene a sus compañeros, el ritmo de cada zona del campo que ocupa… Es un placer ver a un jugador de su inteligencia, porque parece que su cerebro guarda la memoria del fútbol a lo largo de la historia.

»Es un jugador de una época en la que la vida era lenta y sacábamos las sillas a la calle para charlar con los vecinos. Hay algo pedagógico en el juego de Riquelme, como si cada vez que toca el balón el juego se detuviera; como si Riquelme conociera las verdades olvidadas del fútbol».

Esa maestría tuvo su mejor expresión en la conexión de Riquelme con el delantero Martin Palermo, aunque eso también acabaría por torcerse.

«Con Román, se trataba de caer a la espalda de los centrales, de hacer un desmarque propio que me dejara fácilmente mano a mano con el portero», recordó Palermo. «Eso también viene de hablarlo y de tanto entrenamiento diario que al final simplemente conecta».

Con Bianchi, Boca era imparable. Dominó en el ámbito doméstico, ganando los campeonatos Apertura y Clausura, antes de poner la mira en el continente.

Liderando a Boca hacia el título de la Copa Libertadores de 2000, Riquelme sacó a relucir la clase de magia que definiría su carrera. En una tensa vuelta de cuartos de final contra River Plate en La Bombonera, Riquelme recibió el balón en la banda derecha de espaldas a portería. En un solo movimiento fluido, arrastró el balón hacia atrás entre las piernas del defensa de River Mario Yepes, dejando al colombiano completamente descolocado.

«El día del caño fue maravilloso», recordó Riquelme años después de la victoria por 3-0. «El Clásico es algo totalmente distinto. Jugué el Barcelona-Madrid, pero no se compara. La Bombonera es el único estadio del mundo que se mueve. Le das alegría a la vida de la gente. Ganas el Clásico y lo único que tienes que pagar es la gasolina. Después de eso, todo lo demás es gratis».

Boca acabaría venciendo a Palmeiras en la final, pero la verdadera obra maestra llegó más tarde ese mismo año, cuando se enfrentó al Real Madrid en la Copa Intercontinental en Tokio. El Madrid había ganado dos de las tres últimas Champions League y contaba con una plantilla en la que estaban Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo y Raul.

La catástrofe golpeó a Boca antes del partido ante el temor de que Riquelme se lo perdiera por una lesión de rodilla, pero él restó importancia a su peso en el equipo al decir: «No creo que el equipo dependa de mí. Creo que tenemos un buen equipo». Subestimó enormemente su impacto. Durante los 90 minutos en Japón, Riquelme dio una lección magistral.

Después de que Palermo abriera el marcador en el minuto tres a centro de Marcelo Delgado, Riquelme ayudó a doblar la ventaja casi de inmediato. Tras recoger un balón suelto muy atrás en su propio campo, levantó rápidamente la vista y vio a Palermo desmarcándose por la banda, y lanzó con naturalidad la pelota hacia adelante y a la trayectoria del delantero, permitiendo que Palermo batiera a un Casillas adolescente y pusiera el 2-0 con solo seis minutos jugados.

Durante el resto del partido, Riquelme se dedicó esencialmente a esconderle la pelota a los campeones de Europa. El revolucionario centrocampista del Madrid, Makelele, quedó una y otra vez atrás a su paso.

Riquelme usó su cuerpo, sus amagos de hombro perfectamente medidos y su dominio de su famosa «la pausa» para dejar al Madrid sin respuesta. Boca aguantó para ganar 2-1, y el estatus de Riquelme como jugador de talla mundial ya no admitía discusión. Cuando volvió a conquistar el trofeo al año siguiente, quedó establecida una nueva época dorada en la historia del club.