Allá por 2010, después de un partido entre el Real Madrid y el Sevilla, Jose Mourinho compareció en su rueda de prensa posterior al encuentro con una lista de 13 supuestos errores cometidos por el árbitro, Clos Gomez. Mientras tanto, en 2026, en el Metropolitano el domingo, tras una desastrosa derrota en el derbi ante el rival ciudadano Atlético, el portugués solo cuestionó dos decisiones, pero, en esta ocasión, llevó una hoja A4 adornada con un par de capturas de pantalla en color para respaldar su ataque a los colegiados.

«Podríamos habernos saltado la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí mismo», dijo Mourinho a los periodistas, señalando su hoja de papel, en la que aparecían imágenes de la entrada de Lee Kang-In sobre Federico Valverde y de la de Cristian Romero sobre Jude Bellingham. «Son dos rojas claras.

«Pero yo solo tengo que abrazar a mis jugadores, que hicieron una gran primera parte, llena de clase y carácter. Y además del Atlético, quienes deberían estar contentos son [el Comité Técnico de Árbitros]».

En ese sentido, esto tuvo aroma de Mourinho clásico, «the f*cking master» de la manipulación mediática y la maniobra de distracción, recurriendo a una percibida sensación de injusticia para crear una mentalidad de asedio dentro de su plantilla y, lo que es más importante, desviar la atención de una actuación bastante patética. Sin embargo, aunque este enfoque pudo haber funcionado hace 16 años, al menos durante un tiempo, hay muy pocas pruebas que sugieran que vaya a hacerlo de nuevo.