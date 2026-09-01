Jonathan David se le escapa a la Juventus, Santi Gimenez tiene un nuevo comienzo, pero las estrellas de la Liga MX se quedan varadas: ganadores y perdedores del mercado de fichajes de Canadá y México

Ha sido un mercado de fichajes extraño. Las cifras en todo el mundo son absolutamente mareantes. Los clubes de la Premier League han gastado más de 4.000 millones de dólares. El gasto total en las grandes ligas europeas se acerca a los 7.000 millones de dólares. Todos, en todas partes, están tirando la casa por la ventana. Entre tanta cifra, aquí se pierde de vista que hay personas reales implicadas. Cuando el dinero alcanza estas dimensiones, los propios jugadores casi quedan en el olvido.

Sin embargo, aquí hay seres humanos de verdad. Algunos traspasos saldrán bien. Otros saldrán mal. Muchos serán profundamente mediocres. Y eso nos lleva perfectamente a la CONCACAF. Ha sido un buen verano para la USMNT, que ha visto cómo los jugadores adecuados se movían a situaciones mejores. Y apenas hay motivos de queja con aquellos que siguieron en sus equipos.

Para Canadá y México, sin embargo, la situación es algo distinta. Ha habido algunas victorias claras, con Santi Gimenez y Jonathan David saliendo de la Serie A. Sin embargo, otros movimientos, o la falta de ellos, quizá no hayan sido tan beneficiosos para una carrera. GOAL repasa a los ganadores y perdedores entre las estrellas de la CONCACAF en el mercado de fichajes...