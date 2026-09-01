Jonathan David se le escapa a la Juventus, Santi Gimenez tiene un nuevo comienzo, pero las estrellas de la Liga MX se quedan varadas: ganadores y perdedores del mercado de fichajes de Canadá y México
Ha sido un mercado de fichajes extraño. Las cifras en todo el mundo son absolutamente mareantes. Los clubes de la Premier League han gastado más de 4.000 millones de dólares. El gasto total en las grandes ligas europeas se acerca a los 7.000 millones de dólares. Todos, en todas partes, están tirando la casa por la ventana. Entre tanta cifra, aquí se pierde de vista que hay personas reales implicadas. Cuando el dinero alcanza estas dimensiones, los propios jugadores casi quedan en el olvido.
Sin embargo, aquí hay seres humanos de verdad. Algunos traspasos saldrán bien. Otros saldrán mal. Muchos serán profundamente mediocres. Y eso nos lleva perfectamente a la CONCACAF. Ha sido un buen verano para la USMNT, que ha visto cómo los jugadores adecuados se movían a situaciones mejores. Y apenas hay motivos de queja con aquellos que siguieron en sus equipos.
Para Canadá y México, sin embargo, la situación es algo distinta. Ha habido algunas victorias claras, con Santi Gimenez y Jonathan David saliendo de la Serie A. Sin embargo, otros movimientos, o la falta de ellos, quizá no hayan sido tan beneficiosos para una carrera. GOAL repasa a los ganadores y perdedores entre las estrellas de la CONCACAF en el mercado de fichajes...
GANADOR: Jonathan David
Bueno, aquí está el caso más evidente. Jonathan David no tuvo el impacto en el Mundial que muchos esperaban, y su hat-trick contra Qatar en la fase de grupos quedó poco más que como una excepción en un torneo por lo demás decepcionante. Fue la culminación de 12 meses extraños para David. Estaba muy bien valorado en el Lille, pero su fichaje por la Juventus resultó ser un error enorme, donde apenas logró seis goles en liga. Fue un movimiento extraño desde el principio, con David incorporándose a un equipo que tenía poco interés en el concepto de marcar goles y que acababa de fichar a Lois Openda para que fuera su hombre de referencia en ataque.
Por fin, tiene una vía de salida. El Atlético de Madrid no es precisamente el arquetipo del fútbol ofensivo, pero encaja de forma interesante. David debería funcionar bien en una delantera de dos, el sistema que favorece el entrenador Diego Simeone. También parece haber sitio para minutos, ya que Alex Bena y Lee Kang-In, ambos centrocampistas ofensivos, jugaron de delanteros en la victoria por 3-1 sobre el Sevilla en su último partido. Puede que David no reciba aquí plenos poderes, pero es un delantero nato al que se le dará una oportunidad en un club de la Champions League. No es poca cosa.
PERDEDOR: Promise David
A veces, simplemente «jugar en la Premier League» no es algo bueno. Y no se equivoquen, Promise David es un fichaje extraño para el Brighton, aunque sea cedido. Se trata de un jugador que marcó 41 goles a lo largo de tres temporadas en el Union St. Gilloise y al que se le pide que tenga impacto en un equipo que sentirá que tiene opciones de meterse en Europa en una Premier League muy competida.
De hecho, aunque la Premier League sea irrefutablemente la mejor del mundo, aquí no hay margen para el fracaso. El Brighton anda bastante corto de delanteros y David parece preparado para tener bastantes oportunidades en el equipo de Fabian Hurzeler. Pero, ¿es lo bastante bueno? Bueno, eso no está del todo claro. David es una verdadera presencia, pero sigue siendo un jugador en el que su seleccionador no termina de confiar plenamente y que nunca llegó a asentarse del todo en la máxima categoría belga.
Por supuesto, el Brighton suele moverse bien en el mercado de fichajes. Si David impresiona, sin duda estará jugando en un club del big six dentro de los próximos 18 meses. Pero aquí la presión es enorme. Una vía más ortodoxa hacia la Premier League, quizá con una parada en la Ligue 1, podría haberle venido mejor.
GANADOR: Chucky Lozano
Ya se acabó ese culebrón.
Chucky Lozano estuvo implicado en un sonado enfrentamiento con el entrenador de San Diego FC, Mikey Varas hacia el final de la pasada temporada, y una presunta discusión verbal en el vestuario hizo que, en la práctica, Lozano quedara apartado del equipo para el resto de la campaña y fuera eliminado por completo de los planes para 2026.
Fue una serie de acontecimientos extraña. Lozano seguramente tenía opciones de entrar en la convocatoria para el Mundial, pero no haber logrado resolver un traspaso antes del torneo le costó el puesto. Sin embargo, por fin ha resuelto su salida. LA Galaxy fichó a Lozano cedido, y apunta a ser una pieza crucial de su plantilla para lo que queda de temporada. Puede que no sea un fichaje perfecto, y este no sea necesariamente un destino a largo plazo para el mexicano. Pero por fin tiene un nuevo lugar para demostrar lo que puede hacer.
PERDEDOR: Alistair Johnston
Alistair Johnston siempre ha ido a más. Solo las lesiones han impedido que el versátil lateral derecho juegue en una gran liga de Europa. Es un ascenso realmente notable para un jugador relativamente poco reconocido cuando fue reclutado por la Universidad de St. John's en 2016. Pero desde entonces ha dado todos los pasos correctos, impresionando en Nashville y Montreal antes de ganarse un traspaso al Celtic en 2023.
Sin embargo, las lesiones han frenado su progresión en el último año más o menos. Los recurrentes problemas en los isquiotibiales le hicieron perderse una parte de la temporada 2025-26. Ni siquiera eso disuadió el supuesto interés de clubes de la Premier League por hacerse con su fichaje, con el Everton, muy necesitado de un lateral derecho, entre los equipos mencionados. Sin embargo, otra lesión hizo que la operación se viniera abajo a mediados de agosto. Johnston tendrá que esperar hasta al menos enero para tener una oportunidad en la Premier League que tanto merece.
GANADOR: Santi Gimenez
La carrera de Gimenez en los últimos 18 meses ha sido, básicamente, toda una lección magistral sobre cómo tomar decisiones equivocadas en el mercado de fichajes. Impresionó enormemente a las órdenes de Arne Slot en el Feyenoord entre 2022 y 2025. Pero su llegada al Milan en enero del año pasado fue poco aconsejable, sobre todo porque el Rossoneri ya tenía muchas opciones en ataque. Su etapa en el Milan ha estado marcada por una mezcla de lesiones y bajo rendimiento. En 18 meses, ha sumado 30 apariciones en liga y cinco goles, ninguno de ellos el año pasado.
Y así llegamos al Porto, que debería encajar de una manera más natural para el mexicano. En realidad, Gimenez es un jugador extraño de descifrar. No es un nueve clásico, ni tampoco un falso nueve. Se mueve en la órbita de Lautaro Martinez: atlético, buen finalizador, correcto en todo, pero sin ser de clase mundial en nada. Eso ha llevado a Lautaro a conquistar tres títulos de la Serie A, un Mundial y una Copa América.
Eso podría darle a Gimenez un título de liga portuguesa. No es precisamente una comparación exacta, pero sería un resultado excelente para un jugador que se ha ido perdiendo por el camino.
PERDEDOR: Liga MX
La Liga MX no ha sido especialmente buena vendiendo desde hace tiempo. Los clubes de la MLS están colocando jugadores en Europa por docenas y obteniendo innumerables beneficios jugosos con futbolistas formados en casa. No ha habido muchas operaciones al estilo de Zavier Gozo. Pero eso en realidad no importa. Los clubes de la MLS están ganando dinero con talento que han desarrollado.
México, mientras tanto, está bastante anclado en el pasado. Su venta récord a Europa es la de Max Araujo, que pasó del Toluca al Sporting CP en 2024 por 20 millones de dólares. Mientras la MLS sigue batiendo récords, la máxima categoría de México está estancada. Álvaro Fidalgo, sí, pasó del Club América al Real Betis el pasado enero. Pero parecía una excepción, aunque solo fuera porque nació en España y se fue por una cantidad mínima. Y mientras un puñado de jugadores de la USMNT se marchó a Europa, solo un futbolista que jugó con la selección mexicana, Armando Gonzalez, dio el salto. Siempre ha sido difícil para los jugadores de la Liga MX salir. Aun así, ha sido un año especialmente desolador.