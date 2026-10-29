Apenas unos días antes del inicio de la temporada de la Bundesliga, a Joe Scally le pidieron amablemente que se marchara.

El Borussia Monchengladbach no acababa de encontrarle sitio en el equipo y, dado que su contrato termina en 2027, estaba dispuesto a prescindir de él. La directiva del club le dijo que probablemente lo mejor sería buscar otro destino.

No lo hizo, y el Gladbach agradecerá que no siguiera ese consejo. Scally está jugando ahora el mejor fútbol de su carrera, y eso podría acabar salvando al club al término de esta temporada.

El Gladbach atraviesa un mal momento. Es colista de la Bundesliga, por lo que uno de los clubes más estables de la competición se encuentra en verdadero peligro. Scally, mientras tanto, es uno de los pocos jugadores que ha hecho que ese peligro resulte algo menos inquietante. Conocido por su solidez defensiva, es ahora el máximo goleador del equipo, con tres tantos en siete partidos. Por un lado, eso deja en evidencia a los atacantes del equipo; por otro, muestra cómo el defensa de la selección masculina de Estados Unidos se ha convertido en un jugador más completo.

El Gladbach necesitará esa evolución de aquí al final. Apenas unas semanas después de considerar que ya no contaba con él, Scally es uno de los poquísimos motivos para el optimismo. Él también necesita este impulso. A medida que se amplía el grupo de jugadores de la selección masculina de Estados Unidos, el futbolista de 23 años queda entre la vieja guardia y las estrellas emergentes, con mucho que demostrar mientras lucha por mantener su sitio en la selección.

Sea cual sea la motivación que impulsa esta mejora, está dando resultado: Scally parece un jugador completamente distinto al que conocía la mayoría.