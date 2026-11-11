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Jobe Bellingham England 1:1Getty/GOAL

Jobe Bellingham se merece con creces su convocatoria con Inglaterra: El polivalente jugador del Borussia Dortmund puede complementar a la perfección a su hermano Jude

El exjugador del Sunderland ha sido convocado por primera vez por Thomas Tuchel tras un gran comienzo de temporada en Alemania.

James Westwood
Traducido por

  • No debe de ser fácil ser el hermano de uno de los mejores futbolistas del planeta. Jobe Bellingham ha tenido una buena trayectoria hasta ahora: empezó en el Birmingham City, se dio a conocer en el Sunderland y consiguió un fichaje por el Borussia Dortmund por 31 millones de libras. También se convirtió en capitán de la selección sub-21 de Inglaterra. Sin embargo, ha seguido a la sombra de su hermano Jude.

    Jude ha ganado LaLiga y la Champions League, y muchos lo consideran el equivalente inglés de Zinedine Zidane: un centrocampista dinámico, brillante con ambos pies y con facilidad para marcar goles importantes en los grandes escenarios. Mientras Jude busca más títulos con el Real Madrid tras un Mundial de 2026 estelar, Jobe se ha centrado en demostrar que sus detractores se equivocan en el Dortmund, donde Jude también destacó de inmediato siendo adolescente tras formarse en la cantera del Birmingham.

    El trabajo de Jobe empieza a dar frutos. Thomas Tuchel ha convocado al futbolista de 21 años para el parón de selecciones de noviembre y podría debutar con la selección absoluta este mismo jueves, cuando Inglaterra reciba a Croacia en la Liga de Naciones.

    Con Myles Lewis-Skelly sancionado para ese partido y Alex Scott de baja por lesión, la suerte le ha sonreído al menor de los Bellingham, pero Tuchel insiste en que «se merece» esta oportunidad. Quienes lo hayan visto jugar con el Dortmund esta temporada seguramente estarán de acuerdo. No sería ninguna sorpresa que causara una gran impresión con Inglaterra y pudiera convertirse en el complemento perfecto para Jude.

  • Fortaleza mental

    Jobe Bellingham

    La primera temporada de Bellingham en el BVB no transcurrió sin contratiempos, pero al final se había ganado los galones.

    También dice mucho de la fortaleza de carácter de Jobe que se encuentre en esta posición. Una oportunidad así no parecía posible durante sus primeros meses en el Dortmund: le costaba hacerse un hueco en el once titular de Niko Kovac y quedó encasillado como mediocentro defensivo, pese a que había desempeñado un papel más de centrocampista de ida y vuelta durante la campaña 2024-25, en la que el Sunderland logró el ascenso.

    Los momentos difíciles también fueron muy duros. Bellingham cometió un error que propició la derrota del Dortmund en un Klassiker ante su eterno rival, el Bayern de Múnich, y fue expulsado en un empate 1-1 contra el Friburgo. También tuvo que afrontar las consecuencias de la injerencia de su padre, Mark, quien presuntamente se enfrentó a Kovac por el trato que daba a Jobe y por sus decisiones tácticas tras una visita al St Pauli.

    Sin embargo, Kovac siempre respaldó públicamente a Bellingham y señaló que, cuando los jugadores jóvenes llegan a un nuevo club, a menudo pueden tardar «de tres a seis meses en adaptarse». Al final, el entrenador alemán tuvo razón: Bellingham se hizo con un puesto habitual en el equipo después del cambio de año y desempeñó un papel clave en las 13 victorias que logró el Dortmund en sus últimos 18 partidos de la Bundesliga, una racha que le aseguró el subcampeonato por detrás del Bayern de Múnich.

    «Cuanto más juegas, más ritmo adquieres, y siento que jugar más me ha permitido ganar confianza y tener más presencia. Voy a estar aquí mucho tiempo, así que me alegra estar adquiriendo ese ritmo», declaró Bellingham al canal del Dortmund en abril. «Quiero mejorar cada día. Quiero ganar todos los partidos que juegue, entrar en contacto con el balón y demostrar lo que puedo hacer, tanto física como técnicamente».

  • Mejora evidente

    FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    El Dortmund ha logrado seguir el ritmo del Bayern en los primeros compases de la nueva temporada, y Bellingham ha sido clave en su impresionante racha.

    Bellingham también señaló un aspecto concreto en el que quería mejorar: «Sin duda, quiero incorporarme más al ataque y contribuir más en el último tercio del campo. Es algo que me digo a mí mismo que tengo que hacer más. Me gusta conducir el balón. Siempre me digo que quiero hacerlo tantas veces como pueda durante un partido».

    De hecho, el centrocampista, de imponente físico, solo dio cuatro asistencias en 45 partidos la pasada temporada y no marcó ningún gol. En la actualidad sigue esperando para estrenarse como goleador con la famosa camiseta amarilla, pero ha logrado su objetivo de tener más impacto en ataque. Según The Athletic, Bellingham genera ocasiones con una frecuencia casi cuatro veces mayor que la temporada pasada y ya ha dado tres asistencias entre todas las competiciones.

    También han aumentado sus promedios de disparos y toques de balón en el área rival por cada 90 minutos. Kovac le ha dado libertad para incorporarse al ataque tras la llegada en verano de Joey Veerman, que ha asumido buena parte de las responsabilidades defensivas que antes recaían en Bellingham. Como resultado, el Dortmund parece un equipo más equilibrado: no ha perdido en sus nueve primeros partidos de la Bundesliga y comparte el liderato con el Bayern. Además, ha sumado nueve puntos de 12 posibles en la fase de liga de la Champions League.

    A finales de octubre, el BVB logró un empate 2-2 ante el Bayern en el Allianz Arena, y Bellingham fue uno de los mejores jugadores del partido. Completó el 85 % de sus pases, realizó tres disparos, uno de los cuales obligó al portero del Bayern Jonas Urbig a hacer una gran parada, registró 13 conducciones de balón, siete recuperaciones y tres duelos ganados, y recorrió 11,3 kilómetros antes de ser sustituido en los últimos minutos.

  • England v Kazakhstan - UEFA U21 EURO 2027 Qualifier
    Getty Images Sport

    Bellingham ha sido una pieza clave para la selección juvenil de Inglaterra desde su debut en 2024 y está claro que está preparado para dar el siguiente paso.

    El Dortmund dio continuidad a aquel resultado en Múnich al imponerse por 2-1 al Real Betis en la Champions League y, el sábado, al Elversberg por el mismo marcador. Bellingham destacó como mediapunta en el partido ante el Betis. Kovac está encantado con su evolución y no le sorprendió verlo incluido en la última convocatoria de Inglaterra.

    «Se lo ha ganado de verdad», declaró Kovac a los periodistas. «Su progresión ha sido notable. Se ha esforzado mucho y trabaja muy duro».

    Pero Bellingham no solo está recogiendo los frutos de su mejora en el Dortmund, sino también de la regularidad que ha mostrado con la selección sub-21 de Lee Carsley. En septiembre, en su duodécimo partido con Inglaterra sub-21, llevó el brazalete de capitán en un encuentro de clasificación para el Europeo contra Kazajistán. Dio dos asistencias en una contundente victoria por 4-2 y dominó el partido desde el centro del campo.

    «Estuvo sobresaliente», afirmó Carsley, radiante, tras el pitido final. «Fui a ver a Jobe hace un par de semanas a Dortmund y está progresando muy rápido. Ha crecido físicamente. Sin duda, tiene fuerza en las piernas. La forma en que mueve el balón, encara a los rivales y aprovecha su fuerza y su equilibrio… Siempre fue un buen jugador, pero ahora está subiendo de nivel».

    Tuchel se hizo eco la semana pasada de las palabras de Carsley y consideró necesario aclarar que Jobe «no está aquí por su hermano».

    «En la sub-21 lleva mucho tiempo siendo un jugador destacado. Por eso creo que esa vía siempre debe estar abierta para quien ofrece actuaciones excepcionales durante un periodo prolongado, y eso es lo que ha hecho Jobe», dijo Tuchel. «También ha encontrado su ritmo en el Dortmund; ha empezado la temporada de manera excelente. Ahora es titular habitual allí y tiene mucha influencia. Así que esta oportunidad le llega por méritos propios».

  • «Una bonita historia»

    Bellingham brothers
    Getty

    Jobe no tiene el mismo instinto ofensivo que su hermano Jude, pero puede desempeñar un papel igual de importante para el equipo.

    Jobe y Jude están a punto de convertirse en la 22.ª pareja de hermanos que representa a Inglaterra, pero serán los primeros en compartir el campo desde Gary y Phil Neville en 2007. Tuchel lo ha descrito como una «bonita historia» y espera que la presencia de Jude «le facilite las cosas» a Jobe en su primera concentración con la selección absoluta, aunque tiene muy presente que el hermano menor está decidido a labrarse su propio camino.

    De hecho, lleva «Jobe» en la espalda de la camiseta en lugar del apellido familiar y no le interesa el estatus de «superestrella» del que goza Jude. «No quiero ser una figura importante fuera del campo», ha dicho. «Cuando juego, solo quiero estar entre los jugadores que mejor rinden y centrarme en trabajar».

    Pese a su notable parecido físico, Jobe también tiene un perfil de jugador diferente. «Es uno de los cinco jugadores para el centro del campo, más defensivo que Jude», afirmó Tuchel. «Es fuerte con el balón, tiene buen físico, es corpulento, muy físico y sabe conservar la posesión».

    Jude, en cambio, es el principal apoyo de Harry Kane: su cometido es incorporarse al ataque siempre que tenga ocasión e intentar generar espacios. Ese nunca será el juego de Jobe, aunque su influencia ofensiva esté creciendo en el Dortmund, pero puede complementar a Jude desde una posición algo más retrasada.

    Tuchel contará con Jobe para aprovechar su imponente físico a la hora de cortar el juego y ayudar a Inglaterra a controlar el ritmo. Es un jugador que facilita el juego colectivo más que uno que decide partidos por sí solo, y se dejará la piel por el bien del equipo.

    Hay mucha competencia por los puestos en el centro del campo de Inglaterra y Jobe se mide a futbolistas de primer nivel como Elliot Anderson y Declan Rice, pero tiene la calidad técnica y las condiciones físicas necesarias para convertirse en un habitual para Tuchel. Tampoco cabe duda de que él y su hermano pueden jugar juntos en el mismo once titular. Puede que nunca iguale la influencia global de Jude, pero, si logra trasladar sus actuaciones con la sub-21 a la selección absoluta, Jobe tiene potencial para convertirse en un héroe de Inglaterra por méritos propios.