JJ Gabriel ha sido el jugador más codiciado de Europa desde que comunicó al Manchester United en septiembre su deseo de abandonar el club. Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich han intentado fichar al joven talento nacido en Enfield, mientras que los dirigentes del United han tratado en vano de convencerlo de que cambie de opinión.
Durante un tiempo, parecía que el Barcelona ganaría la carrera, ya que Gabriel pasó semanas entrenándose en la ciudad con un preparador personal. Sin embargo, ahora parece que su eterno rival se le ha adelantado. Según las informaciones, el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar al jugador de 16 años con un contrato de larga duración, sujeto a la normativa de la FIFA sobre el traspaso de menores.
Gabriel está inscrito en la cantera del United hasta el final de la temporada 2026-27, pero el Real Madrid pretende cerrar la operación en enero. El adolescente tiene un pasaporte europeo a través de ambos progenitores que le permite aprovechar un resquicio legal del Brexit y fichar por un club extranjero en el próximo mercado de fichajes. No hay ninguno más grande que el Real Madrid, y la decisión de Gabriel de dejar la comodidad de Old Trafford por el Santiago Bernabéu da muestras de su confianza en sí mismo.
Según Sky Sports, el Real Madrid se convirtió en la primera opción de Gabriel porque tanto él como su entorno ven un camino claro hacia el primer equipo. Sin embargo, basta con repasar la trayectoria del club con los jóvenes futbolistas para pensar que esa visión es ingenua. Además, en la capital española tendrá más competencia por los minutos que en cualquiera de los otros clubes interesados e incluso que en el United.
Vestir esa famosa camiseta blanca conlleva un enorme prestigio, pero también una presión inmensa. Gabriel no intentará seguir los pasos de una larga lista de canteranos que triunfaron, sino romper la tendencia en un club que se ha convertido en una especie de cementerio para el desarrollo de jóvenes futbolistas.