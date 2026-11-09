Jari Litmanen: El fenómeno finlandés que conquistó Europa con el Ajax, «hechizó» a Steven Gerrard e inspiró a Xavi

El Ajax resultó (casi) imbatible la temporada siguiente: una derrota ante el Feyenoord en la prórroga de los cuartos de final de la Copa de los Países Bajos fue lo único que le impidió conquistar el triplete.

El Ajax ganó la liga con comodidad y terminó siete puntos por delante del Roda JC. Los 17 goles de Litmanen no bastaron para hacerse con el premio al máximo goleador, ya que su compañero adolescente Patrick Kluivert superó su cifra. Ronaldo, sin embargo, quedó muy por delante de ambos con 30 tantos para el PSV, que acabó tercero.

Pese a su dominio nacional, pocos daban opciones en la Champions League al joven equipo de Van Gaal, pero sus jugadores demostraron en su primer partido de la competición que podían estar a la altura incluso de los desafíos más intimidantes.

El AC Milan de Fabio Capello era el vigente campeón de Europa tras arrollar por 4-0 al Barcelona de Cruyff en la final, y los jugadores del Ajax quedaron impresionados al alinearse frente a futbolistas como Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban y Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro de 1987.

«El primer partido fue en casa contra el Milan y no sentimos ninguna presión porque todo el mundo esperaba que perdiéramos», contó Litmanen a FourFourTwo.

Después de que De Boer adelantara a los locales al comienzo de la segunda parte, Overmars encontró a Litmanen sin marca en el segundo palo y este fusiló a Sebastiano Rossi. De repente, el Ajax jugaba con desparpajo.

El número 10 dirigió la remontada ante el AEK de Atenas dos semanas después: marcó el empate y luego filtró un pase para que Kluivert anotara el gol de la victoria. Más tarde, un inteligente desmarque de Litmanen ofreció a Davids una opción de pase sencilla, y el finlandés marcó el empate ante el Salzburgo en el minuto 85.

A los dos minutos del partido de vuelta contra el Milan en San Siro, el director de juego se adelantó a los defensas del AC Milan para controlar un balón de De Boer y mandarlo a la red, encaminando al conjunto neerlandés hacia otra victoria por 2-0.

Tras terminar primero de grupo con cinco puntos de ventaja y superar al Hajduk Split por 3-0 en cuartos de final, el Ajax se enfrentó al Bayern de Múnich en semifinales. Pese a generar muchas ocasiones desde cerca y desde lejos, los hombres de Van Gaal no lograron marcar ante el equipo de Giovanni Trapattoni en Múnich. Pero la vuelta en Ámsterdam fue otra historia.

Litmanen intentó rematar de forma acrobática en los primeros minutos, pero un rival despejó de cabeza antes de que pudiera conectar con el balón. De Boer evitó que saliera a córner al cabecearlo de vuelta hacia el área, donde Litmanen lo empujó de cabeza a la red para abrir el marcador. El Bayern, sin embargo, reaccionó y empató.

«En ese momento, con el gol fuera de casa, estábamos eliminados. Nos dijimos: “No pasa nada, mirad a vuestro alrededor, el estadio está lleno y la afición nos apoya”», recordó Litmanen.

Un golazo de George y otro tanto de De Boer pusieron al Ajax 3-1 por delante al descanso, antes de que Litmanen despejara cualquier duda al comienzo de la segunda parte con un giro, una carrera y una definición impecables. El conjunto neerlandés ganó 5-2 y se disponía a medirse en la final a un rival conocido: el AC Milan.

Durante la semana previa a la final en Viena, Litmanen sufría fiebre del heno y existía una preocupación real por la posibilidad de que se perdiera el partido. «No podía dormir y solo conseguía descansar unas horas durante el día», recordó. «Tenía los ojos rojos, me dolía la garganta y no me encontraba bien. El lunes, Van Gaal me preguntó si podía contar conmigo para jugar la final el miércoles. Por supuesto, le dije que sí».

El centrocampista salió en el once titular, pero lo pasó mal: «No estaba en mi mejor momento y, cuando te enfrentas a Marcel Desailly, necesitas estar al cien por cien, así que fue muy duro».

No fue el único. Al Ajax le costó más superar al AC Milan en lo que Frank de Boer calificó como «un partido de mierda». Finalmente, en el minuto 70, Van Gaal introdujo el cambio decisivo: Kluivert entró por Litmanen. Quince minutos después, el joven delantero avanzó a trompicones para alcanzar un pase de Rijkaard y ajustó el balón al palo.

«Fue el peor de los tres partidos que jugamos contra el Milan aquella temporada, pero ganamos. Patrick Kluivert entró por mí y marcó el gol de la victoria. Bromeo con él diciéndole que fue un gol feo, pero da igual. Ganamos la Champions League», dijo Litmanen.

El Ajax volvió a disputar la final la temporada siguiente y, además de desempeñar otro papel extraordinario en su tercera conquista consecutiva de la Eredivisie, Litmanen fue el máximo goleador de la competición continental con nueve tantos.

Tras marcar un triplete contra el Ferencvaros, se coló a la espalda de la defensa del Real Madrid para abrir el marcador en la victoria del Ajax por 2-0 en el Bernabéu. Después, con el conjunto neerlandés 1-0 por detrás ante el Panathinaikos antes de la vuelta de semifinales, el futbolista nacido en Lahti marcó dos veces en Grecia para darle la vuelta a la eliminatoria y lograr el pase a la final de Roma contra la Juventus.

Pese a todo el talento de la plantilla del Ajax, la Juventus había señalado al caballero nórdico como la principal amenaza. «Era, sin duda, el más peligroso. Estaba en un momento en el que, si tocaba el balón, marcaba», dijo Sergio Porrini sobre Litmanen. «Y, de hecho, lo hizo».

Después de que un malentendido entre Frank de Boer y Edwin van der Sar permitiera a Fabrizio Ravanelli abrir el marcador en el minuto 12, el Ajax necesitó la rapidez de reacción de Litmanen para empatar. Angelo Peruzzi detuvo una falta lanzada por De Boer, pero Litmanen se impuso físicamente a un defensa para rematar el rechace. El partido llegó a los penaltis y, aunque Litmanen convirtió su lanzamiento, la Juventus ganó la tanda por 4-2.

Litmanen permaneció en el Ajax durante el resto de los años 90, pero otros clubes europeos desmantelaron aquel gran equipo tras la sentencia Bosman. Después de rechazar reiteradamente ofertas lucrativas a lo largo de los años, el mediapunta goleador acabó optando por reunirse con Van Gaal, los De Boer, Kluivert y Winston Bogarde al poner rumbo al Camp Nou.

«Tres clubes me hicieron una oferta en 1999: el Liverpool, el Barcelona y el Bayern de Múnich», contó a The Guardian. «No fue difícil elegir al Barça: tenía la misma filosofía que el Ajax. Son dos clubes diferentes construidos a partir de la misma fuente. He oído decir a Guardiola: “Cruyff construyó la capilla y nosotros solo la pintamos”».