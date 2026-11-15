Jaedyn Shaw, de la selección femenina de Estados Unidos, habla de encontrar la libertad en Gotham, crecer como líder e inspirar a la próxima generación

Jaedyn Shaw busca otro título de la NWSL y lo hace con la libertad que la llevó a enamorarse del fútbol.

La jugadora de 21 años terminó la temporada regular con un récord personal de 11 goles y cinco asistencias, y ayudó a Gotham FC a conquistar su primer NWSL Shield. Su influencia se prolongó en los playoffs, donde un córner suyo provocó el gol en propia puerta que aseguró la victoria por 1-0 ante Seattle Reign en cuartos de final. Ahora, Kansas City Current se interpone entre Gotham y otra final por el título.

Su trayectoria con la selección también sigue tomando forma. Shaw ha aportado un gol y dos asistencias a la selección femenina de Estados Unidos este año, mientras que en octubre jugó con la sub-23 porque Emma Hayes quería darle más minutos. Todavía se está haciendo un hueco a nivel internacional, al tiempo que asume más responsabilidad en su club.

En medio de todo ello, Shaw vuelve una y otra vez a lo que el fútbol siempre le ha dado: espacio para ser ella misma.

Al recordar su infancia en Frisco, Texas, cuenta que veía fútbol con sus padres y que casi siempre tenía un balón cerca. Empezó a jugar a los cuatro años y desarrolló su creatividad en la pista de fútbol sala antes de centrarse en el fútbol once alrededor de los 12.

«En cuanto empecé a jugar, me encantó porque se me daba bien. Era algo natural para mí y un lugar donde podía ser yo misma y sentirme libre», contó a GOAL.

Esa libertad sigue viéndose en su habilidad con el balón y en su disposición a intentar cosas inesperadas. También está influyendo en su manera de desenvolverse fuera del campo.

Como embajadora de e.l.f. Cosmetics, Shaw habló con GOAL sobre «Girls Who Play Change the Game», un informe de Parity y e.l.f. Beauty que examina la relación entre la participación de las niñas en el deporte y la vida laboral de las mujeres. Basada en las respuestas de más de 9.500 personas de cuatro países, la investigación encontró vínculos entre la práctica deportiva continuada durante la juventud y una mayor probabilidad de ocupar puestos de liderazgo y negociar salarios.

Para Shaw, las conclusiones están relacionadas con lecciones que ella misma sigue aprendiendo. El fútbol la ha ayudado a ganar confianza, encontrar su voz y comprender qué puede aportar a las niñas que vienen detrás de ella.