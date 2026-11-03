Sea cual sea la verdad, la amenaza de emprender acciones legales por parte del Aston Villa y el mensaje que encierra sientan un peligroso precedente: los comentaristas podrían acabar ante los tribunales simplemente por hacer su trabajo. Se les paga por expresar sus opiniones sin tapujos y entretener y, se esté o no de acuerdo con él, eso es exactamente lo que estaba haciendo Carragher.

Es cierto que la leyenda del Liverpool no estuvo acertada al mandar a los aficionados del Aston Villa a tomar por c*lo, especialmente en el contexto del debate sobre las dificultades de los clubes ajenos al orden establecido. A ello se suman las restricciones de las normas financieras de la Premier League, que sin duda han atado de manos a equipos como el Aston Villa y el Newcastle en sus intentos de recortar distancias.

The Athletic informa de que algunos responsables del Aston Villa consideraron que la amenaza de emprender acciones legales respondía a su malestar con ciertos miembros de los medios de comunicación, muchos de ellos vinculados a clubes de los «seis grandes», por menospreciar repetidamente las ambiciones de cualquier equipo que aspire a hacerse un hueco entre ellos. También se ha sugerido que Sawiris tenía otro motivo: intentar disuadir al Manchester United de dar cualquier paso para fichar a Emery, con quien el propietario quiere construir una dinastía.

Sin embargo, dejando a un lado el lenguaje grosero de aquella despedida, Carragher ni siquiera dijo nada polémico ni especialmente incendiario. Por eso, habría sido muy interesante saber qué consideraba exactamente el Aston Villa susceptible de una demanda si hubiera emprendido acciones legales. Aunque tiene una rica historia, el Aston Villa no puede afirmar que tenga el mismo peso que el Manchester United, que sigue siendo considerado uno de los clubes más grandes del planeta pese a sus dificultades de los últimos tiempos. Por tanto, sería muy sorprendente que a Emery no le interesara el puesto en el United, y quien afirme que no existe la jerarquía del fútbol a la que se refiere Carragher se engaña a sí mismo.

Al final, y por suerte, parece que la amenaza quedó en gran medida en nada. También fue significativo que muchos aficionados del Aston Villa expresaran en las redes sociales la vergüenza que les produjo el comunicado de Sawiris.