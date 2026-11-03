Se le quiera o se le deteste, la franqueza de Carragher y su disposición a incomodar son cualidades que hay que proteger, no atacar. Se ha ganado la reputación de ser uno de los analistas más combativos y con opiniones más firmes, pero lo que le distingue es que suele reflexionar sobre lo que dice y expresarlo bien, con una pizca de su humor característico. Que divida a las distintas aficiones indica que, en realidad, hace bien su trabajo.
«Fui un muy buen jugador, pero soy un gran analista», bromeó Carragher en una entrevista publicada en un momento que resultó inoportuno por FourFourTwo durante el fin de semana. «Cada uno ve el fútbol de una manera distinta, y a mí me encantan los detalles. Eso es lo que me entusiasma: encontrar algo o hacer un análisis en el que nadie más haya reparado».
Lo cierto es que cuesta llevarle la contraria: cuando Carragher está inspirado, es un reclamo televisivo. Algunos le acusarán de favorecer al Liverpool, y él no oculta que es aficionado del club, pero conserva la objetividad necesaria para criticar a su antiguo equipo cuando hace falta. Lo demostró el domingo durante la cobertura de Sky Sports del partido entre el Liverpool y el Arsenal, cuando criticó al centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister por dejarse caer con demasiada facilidad en un enfrentamiento directo con Noni Madueke.
«A ver, quiero que gane el Liverpool y me alegro de que no expulsaran a [Madueke] ahí. Tenemos que señalar estas cosas y decir: “Esto es vergonzoso”. Tiene que acabar, es ridículo. No lo soporto. Soy aficionado del Liverpool y lo de Mac Allister es una broma». Y añadió: «Que se deje de sacar tarjetas rojas por estas chorradas».
Carragher también elogió ampliamente al Arsenal, que logró una meritoria victoria por 1-0 ante su querido Liverpool, la primera en Anfield desde 2012. «Es una máquina», dijo, antes de añadir: «El Liverpool jugó muy bien, pero se enfrentaba al mejor equipo defensivo de este país, posiblemente de Europa, y eso sin [William] Saliba, que posiblemente sea el mejor central del mundo».
Continuó: «Venir a Anfield, soportar tanta presión y no permitir ni un tiro a puerta del rival, teniendo en cuenta los jugadores que tiene el Liverpool en ataque, es absolutamente extraordinario».
La mayoría de los espectadores sensatos esperará que la extraña amenaza de acciones legales del Aston Villa no haga que Carragher cambie su forma de actuar. Muchos no querrán admitirlo, pero las retransmisiones televisivas de la Premier League serían mucho peores sin él.