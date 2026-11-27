Como muchos en el fútbol estadounidense, Robinson cree que el pasado verano puede ser el punto de partida hacia un futuro mejor. Espera que las victorias ante Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina hayan inspirado a los aficionados y puedan dar paso a una etapa aún mejor para el fútbol estadounidense que la que él vive ahora.

En parte, afirma, es una cuestión cultural. Como creció en Inglaterra, sabe hasta qué punto el fútbol forma parte de la vida cotidiana allí, algo que todavía no ocurre del mismo modo en Estados Unidos. La otra parte, señala, es el acceso al deporte, un asunto que sigue siendo objeto de debate en el país.

«Me gustaría pensar que el Mundial ayudó, pero aún queda camino por recorrer», dice. «Cuando comparo cómo juega la gente en Estados Unidos con lo que vi, al menos, en el Reino Unido, donde crecí, allí siempre fue el deporte de todos. Da igual lo que tengas, siempre que haya un balón y un campo en algún sitio. Nos quitábamos las zapatillas, improvisábamos una portería y jugábamos unos contra otros. Daba igual. Los niños ricos podían jugar si querían. Los niños pobres también. Allí no hay barreras».

«Creo que aquí tiene fama de ser más bien un deporte para niños ricos, y cuesta mucho dinero ofrecer a tus hijos un entorno en el que puedan jugar al fútbol de forma organizada. Ojalá podamos superar esas barreras y hacerlo más accesible, porque basta con ver el tamaño del país, la cantidad de gente y la variedad de sus orígenes: es un país muy diverso. Creo que hay muchísimo potencial sin explotar entre quienes simplemente no tienen acceso al fútbol, así que hay talento que se nos escapa».

«Si conseguimos hacerlo más accesible y seguimos aumentando su popularidad hasta que vayas a un parque o a un campo y no todo el mundo esté jugando a pasarse o lanzar un balón de fútbol americano, sino que también haya gente jugando al fútbol, este país no dejará de mejorar, tío».