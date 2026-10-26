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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane no es el mejor futbolista del mundo, pero la estrella del Bayern de Múnich y de Inglaterra merecía el Balón de Oro de 2026 por su extraordinaria temporada

Tras marcar más de 70 goles con su club y su selección durante la temporada 2025-26, el exdelantero del Tottenham recibió el Balón de Oro en Londres el lunes.

Tom Maston
Traducido por

  • El lunes, Londres acogió por primera vez la ceremonia del Balón de Oro, a la que acudieron las grandes figuras del fútbol mundial para celebrar los últimos 12 meses de este deporte.

    Pese al número cada vez mayor de premios entregados por los presentadores Thierry Henry y Kate Scott, la identidad del ganador del Balón de Oro masculino siguió siendo el principal tema de debate debido a la gran cantidad de candidatos con opciones reales.

    Había argumentos sólidos para defender que entre cinco y 10 de los jugadores de la lista de 30 podían hacerse con el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. Sin embargo, las candidaturas de cada uno de los favoritos antes de la ceremonia también tenían puntos débiles importantes, lo que convirtió la carrera por el Balón de Oro de 2026 en la más abierta y polémica en décadas.

    Hace tiempo que terminó el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; ahora, cada temporada comienza con numerosos jugadores convencidos de que pueden ser coronados como el mejor futbolista del planeta. Y, sin embargo, quizá esa descripción del ganador acabó por enturbiar el debate sobre el jugador que, desde el principio, era claramente quien más merecía ganar el Balón de Oro de 2026: Harry Kane.

  • Nueva narrativa

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Se ha abierto un debate sobre si el Balón de Oro premia realmente al mejor jugador del mundo o simplemente al que ha firmado la mejor temporada.

    En 2019, cuando GIVEMESPORT le pidió su opinión sobre el Balón de Oro, el exdelantero de Inglaterra Gary Lineker restó importancia al galardón y recurrió al argumento tantas veces repetido de que los premios individuales carecen, en última instancia, de valor en un deporte de equipo.

    Sin embargo, en su respuesta, Lineker también señaló la diferencia fundamental entre lo que muchos creen que premia el Balón de Oro y la finalidad que ha acabado teniendo en realidad, al analizar si Messi merecía el galardón aquel año.

    «Se le ha dado una importancia ridícula al hecho de ser elegido mejor jugador del año. Esto ya es absurdo», dijo Lineker. «Porque la verdad es que, si se premiase al mejor jugador de cada año, él (Messi) lo ganaría todos los años… Las actuaciones de Messi la temporada pasada, hasta el tramo final, cuando me pareció que el Barcelona empezaba a acusar algo de cansancio y a parecer algo viejo, fueron increíbles. Sus cifras fueron impresionantes».

    Ahí está la clave de lo que se ha convertido el Balón de Oro. En lugar de limitarse a elegir cada año al mejor futbolista del mundo, independientemente de sus logros o de los trofeos conquistados, el galardón tiende ahora a recaer en el jugador de élite que haya firmado la mejor temporada individual y cuyas actuaciones, a ser posible, hayan contribuido a que sus equipos ganen títulos.

    En tiempos más recientes, France Football, organizador de la ceremonia, se ha esforzado por insistir en que sus jueces, propensos a dejarse deslumbrar por los títulos, no basen sus votos únicamente en el número de trofeos que un jugador ha ganado a lo largo de una temporada. Esa tendencia llevó a Jorginho al podio en 2021 después de que desempeñara un papel importante, aunque lejos de ser sobresaliente, en la conquista de la Champions League por parte del Chelsea y en el triunfo de Italia en la Eurocopa. Sin embargo, no cabe duda de que sigue existiendo una inclinación a favor de los jugadores que rinden en los partidos más importantes y protagonizan momentos decisivos para ganar títulos en los escenarios de mayor relevancia, lo que, a su vez, podría haber llevado a que el lunes se impusiera un jugador distinto de Kane.

    Con todo, no cabe duda de que la temporada del delantero del Bayern de Múnich estuvo por encima de todas las demás por lo que fue capaz de aportar a título individual.

  • Estadísticas impresionantes

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Los goles de Kane llevaron al Bayern a conquistar la Liga y la Copa de Alemania

    Cierra los ojos e imagina a un jugador que, a lo largo de una temporada, marcó 73 goles en solo 65 partidos entre su club y su selección. Treinta y seis de esos tantos, anotados a un ritmo de uno cada 66 minutos sobre el terreno de juego, llevaron a su club al título de liga. También marcó en todas las rondas de la copa nacional: 10 goles en seis partidos, incluido un triplete que decidió la final.

    En la Champions League, por su parte, este jugador marcó 14 goles en 13 partidos, con tantos en los cinco encuentros eliminatorios que disputó mientras su equipo alcanzaba las semifinales. Y en el Mundial, capitaneó a su selección hasta el tercer puesto, su mejor resultado de la historia fuera de su país, y marcó seis goles, una cifra que solo superaron otros cuatro jugadores. Entre ellos hubo goles decisivos para la victoria en dos rondas eliminatorias.

    Impresionante, ¿verdad? Esas estadísticas, que por supuesto corresponden a la temporada 2025-26 de Kane, deberían haber bastado por sí solas para zanjar cualquier debate sobre el Balón de Oro. Solo un hombre, Messi en la temporada 2011-12, ha marcado más goles en una sola campaña durante el siglo XXI que Kane en la pasada.

    Su capacidad goleadora dentro del área y en sus inmediaciones no tiene rival ahora mismo. Y aunque los goles de Kane no sirvieron para conquistar los dos trofeos más importantes, sí dieron títulos al Bayern y mantuvieron tanto al club bávaro como a Inglaterra en la lucha hasta las fases avanzadas de las competiciones continental y mundial, respectivamente.

  • Un recurso polivalente

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    La disposición de Kane a retrasar su posición ha sacado lo mejor de sus compañeros de club y de selección.

    Eso no quiere decir, sin embargo, que Kane sea simplemente un goleador que espera en el área a que sus compañeros le sirvan ocasiones fáciles. Kane es un rematador de élite, capaz de marcar goles espectaculares, pero incluso esa descripción se queda corta para definirlo como futbolista.

    Su juego completo es lo que lo distingue como el mejor delantero centro de su generación. Su disposición a retrasar su posición e influir positivamente en los ataques con sus pases y movimientos es casi única entre los jugadores de más alto nivel en su puesto.

    Sus apenas ocho asistencias de la pasada temporada no reflejan la capacidad de creación que Kane ha desarrollado desde que cumplió los 30 años. Solo con el Bayern generó 26 ocasiones claras en todas las competiciones y, quizá, si sus compañeros hubieran sido tan letales de cara a portería como el capitán de Inglaterra, también habría estado cerca de los primeros puestos de la clasificación de asistencias en Europa.

    En cualquier caso, la capacidad de Kane para abrir espacios a los demás es clave en la forma de jugar que buscan tanto Vincent Kompany como Thomas Tuchel. No sorprende que los jugadores de banda y los centrocampistas que llegan al área, tanto en el Bayern como en Inglaterra, hayan brillado junto al exjugador del Tottenham de 33 años.

  • Una carrera muy abierta

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Las actuaciones heroicas de Messi en el Mundial volvieron a situarlo en la carrera por el Balón de Oro

    Pero, pese a todo, crecía la sensación de que Kane no lograría el Balón de Oro que merecía por su rendimiento a lo largo de toda la temporada. En parte, se debía a lo abierta que estaba la carrera y a la posibilidad de que los votos se repartieran de una forma pocas veces vista en años anteriores.

    Los miembros del jurado que aún creen que el Balón de Oro debe premiar al «mejor futbolista del mundo» podrían haber elegido con argumentos a Lamine Yamal, aunque no estuviera a la altura en el plano individual durante el Mundial que ganó España, o a Kylian Mbappe, que marcó casi 60 goles con el Real Madrid y Francia y se llevó la Bota de Oro del Mundial, aunque también cargó con buena parte de la culpa de que sus equipos no ganaran ningún título.

    Mientras tanto, las gestas del propio Messi durante el verano en Norteamérica han llevado incluso a algunos a sugerir que sigue siendo el mejor jugador del planeta, aunque persisten las dudas sobre cuánto valor debe darse a sus logros en la MLS, dado el nivel de la competición.

    También habrá habido miembros del jurado que dieron prioridad a las actuaciones en la Champions League y, por tanto, votaron a Khvicha Kvaratskhelia tras sus brillantes partidos en las eliminatorias con el Paris Saint-Germain, aunque sus actuaciones en la Ligue 1 rara vez alcanzaron el mismo nivel. Otros habrán valorado el Mundial por encima de todo, lo que situó a Rodri, elegido mejor jugador del torneo, entre los candidatos pese a su discreta temporada en el Manchester City.

  • Campaña discreta

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane no contó con el mismo apoyo público del Bayern que Yamal y Mbappé han recibido de sus clubes.

    La candidatura de Kane tampoco se vio favorecida por la estridente batalla de relaciones públicas que rodeó el proceso de votación. Barcelona y Real Madrid, en particular, hicieron campaña por Yamal y Mbappé, respectivamente, mientras que ambos jugadores aprovechaban cualquier oportunidad para defender sus propias candidaturas.

    A eso se sumaron los esfuerzos de los compañeros de Messi en la selección argentina para que ganara su noveno Balón de Oro, así como algunas peticiones esporádicas desde el entorno del PSG para que el premio fuera para Kvaratskhelia o para alguno de sus otros campeones de la Champions League. La candidatura de Kane no recibió ni de lejos una defensa pública comparable.

    «No pienso todos los días en este Balón de Oro», dijo el entrenador del Bayern, Kompany, al ser preguntado, poco más de una semana antes de la ceremonia, sobre si debía ganarlo Kane u Olise. Sus palabras ilustraron perfectamente la situación: «Espero que gane un jugador del Bayern, pero, por supuesto, para mí es más importante que ganemos títulos con el Bayern».

    Kane tampoco hizo mucho por ayudar a su propia candidatura fuera del campo en comparación con algunos de sus rivales. Sus declaraciones más llamativas al respecto, si es que pueden llamarse así, llegaron en una entrevista concedida en septiembre a Marca, en la que afirmó: «Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, tanto a nivel personal como colectivo. Fue, con diferencia, la mejor temporada de mi vida».

    «Es cierto que terminar con 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, habla por sí solo», añadió. «Estoy enormemente orgulloso de ello. Solo puedo dar las gracias a mis compañeros y a todos los que me han ayudado a hacerlo posible».

  • Icono infravalorado

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Puede que los detractores de Kane por fin acepten ahora que está entre las mayores estrellas del mundo

    Hay quienes nunca valorarán a Kane por lo que realmente es, y lo único que puede hacer para convencer a sus detractores de que cambien de opinión es marcar goles. La temporada pasada lo hizo a montones.

    El momento de Yamal y Mbappe llegará, sin duda. Pero en 2026 deberán rendirse ante Harry Kane, ganador del Balón de Oro.