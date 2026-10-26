En 2019, cuando GIVEMESPORT le pidió su opinión sobre el Balón de Oro, el exdelantero de Inglaterra Gary Lineker restó importancia al galardón y recurrió al argumento tantas veces repetido de que los premios individuales carecen, en última instancia, de valor en un deporte de equipo.

Sin embargo, en su respuesta, Lineker también señaló la diferencia fundamental entre lo que muchos creen que premia el Balón de Oro y la finalidad que ha acabado teniendo en realidad, al analizar si Messi merecía el galardón aquel año.

«Se le ha dado una importancia ridícula al hecho de ser elegido mejor jugador del año. Esto ya es absurdo», dijo Lineker. «Porque la verdad es que, si se premiase al mejor jugador de cada año, él (Messi) lo ganaría todos los años… Las actuaciones de Messi la temporada pasada, hasta el tramo final, cuando me pareció que el Barcelona empezaba a acusar algo de cansancio y a parecer algo viejo, fueron increíbles. Sus cifras fueron impresionantes».

Ahí está la clave de lo que se ha convertido el Balón de Oro. En lugar de limitarse a elegir cada año al mejor futbolista del mundo, independientemente de sus logros o de los trofeos conquistados, el galardón tiende ahora a recaer en el jugador de élite que haya firmado la mejor temporada individual y cuyas actuaciones, a ser posible, hayan contribuido a que sus equipos ganen títulos.

En tiempos más recientes, France Football, organizador de la ceremonia, se ha esforzado por insistir en que sus jueces, propensos a dejarse deslumbrar por los títulos, no basen sus votos únicamente en el número de trofeos que un jugador ha ganado a lo largo de una temporada. Esa tendencia llevó a Jorginho al podio en 2021 después de que desempeñara un papel importante, aunque lejos de ser sobresaliente, en la conquista de la Champions League por parte del Chelsea y en el triunfo de Italia en la Eurocopa. Sin embargo, no cabe duda de que sigue existiendo una inclinación a favor de los jugadores que rinden en los partidos más importantes y protagonizan momentos decisivos para ganar títulos en los escenarios de mayor relevancia, lo que, a su vez, podría haber llevado a que el lunes se impusiera un jugador distinto de Kane.

Con todo, no cabe duda de que la temporada del delantero del Bayern de Múnich estuvo por encima de todas las demás por lo que fue capaz de aportar a título individual.