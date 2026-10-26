El lunes, Londres acogió por primera vez la ceremonia del Balón de Oro, a la que acudieron las grandes figuras del fútbol mundial para celebrar los últimos 12 meses de este deporte.
Pese al número cada vez mayor de premios entregados por los presentadores Thierry Henry y Kate Scott, la identidad del ganador del Balón de Oro masculino siguió siendo el principal tema de debate debido a la gran cantidad de candidatos con opciones reales.
Había argumentos sólidos para defender que entre cinco y 10 de los jugadores de la lista de 30 podían hacerse con el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. Sin embargo, las candidaturas de cada uno de los favoritos antes de la ceremonia también tenían puntos débiles importantes, lo que convirtió la carrera por el Balón de Oro de 2026 en la más abierta y polémica en décadas.
Hace tiempo que terminó el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; ahora, cada temporada comienza con numerosos jugadores convencidos de que pueden ser coronados como el mejor futbolista del planeta. Y, sin embargo, quizá esa descripción del ganador acabó por enturbiar el debate sobre el jugador que, desde el principio, era claramente quien más merecía ganar el Balón de Oro de 2026: Harry Kane.