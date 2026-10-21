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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane no es el mejor futbolista del mundo, pero la estrella del Bayern de Múnich e Inglaterra es quien más merece el Balón de Oro en 2026

Pese a marcar más de 70 goles durante la temporada 2025-26, la candidatura del exdelantero del Tottenham al Balón de Oro no ha convencido a todo el mundo.

Tom Maston
Traducido por

  • El lunes, Londres acogerá por primera vez la ceremonia del Balón de Oro, que reunirá en la capital inglesa a grandes figuras del mundo del fútbol para celebrar lo ocurrido en este deporte durante los últimos 12 meses.

    A pesar de que los presentadores Thierry Henry y Kate Scott entregarán cada vez más premios, la identidad del ganador del Balón de Oro masculino sigue siendo el principal tema de debate incluso cuando solo hay dos o tres candidatos que lo merecen. En 2026, sin embargo, el debate sobre el Balón de Oro ha alcanzado su punto álgido por la enorme cantidad de aspirantes.

    Se podrían esgrimir argumentos convincentes a favor de entre cinco y diez de los 30 jugadores preseleccionados para ganar el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. Muchos han presentado sus credenciales a lo largo de la temporada 2025-26 y del posterior Mundial.

    Sin embargo, las candidaturas de cada uno de los favoritos antes de la ceremonia también presentan objeciones de peso, lo que convierte esta carrera por el Balón de Oro en la más abierta y controvertida de las últimas décadas. Atrás quedaron los tiempos del duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: ahora, cada temporada comienza con numerosos jugadores convencidos de que pueden ser coronados como el mejor futbolista del planeta.

    Y, sin embargo, esa descripción del futuro ganador quizá esté enturbiando el debate sobre quién es, claramente, el jugador que más merece ganar el Balón de Oro de 2026: Harry Kane.

  • Nueva narrativa

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Si el Balón de Oro premia realmente al mejor jugador del mundo o simplemente al que ha firmado la mejor temporada se ha convertido en motivo de debate.

    En 2019, cuando GIVEMESPORT le pidió su opinión sobre el Balón de Oro, el exdelantero de Inglaterra Gary Lineker restó importancia al premio con el argumento, tantas veces repetido, de que los galardones individuales carecen en última instancia de valor en un deporte de equipo.

    Sin embargo, en su respuesta, Lineker también señaló la diferencia fundamental entre lo que muchos creen que premia el Balón de Oro y aquello en lo que se ha convertido realmente su propósito, al analizar si Messi merecía el galardón aquel año.

    «Se ha dado una importancia ridículamente excesiva a ser elegido mejor jugador del año. Esto ya es absurdo», dijo Lineker. «Porque lo cierto es que, si se premiara al mejor jugador de cada año, él (Messi) lo ganaría todos los años… Las actuaciones de Messi la temporada pasada, hasta el tramo final, cuando me pareció que el Barcelona empezaba a verse algo cansado y envejecido, fueron increíbles. Sus cifras fueron impresionantes».

    Ahí está la clave de aquello en lo que se ha convertido el Balón de Oro. En lugar de limitarse a elegir cada año al mejor futbolista del mundo, independientemente de sus logros o de los títulos conquistados, el galardón tiende ahora a recaer en el jugador de élite que ha firmado la mejor temporada a nivel individual y cuyas actuaciones, idealmente, han llevado a sus equipos a ganar títulos.

    France Football, organizadora de la ceremonia, ha insistido más recientemente en que sus jueces, proclives a dejarse deslumbrar, no basen sus votos únicamente en la cantidad de títulos que un jugador ha ganado a lo largo de una temporada. Esa costumbre acabó llevando a Jorginho al podio en 2021, después de que desempeñara un papel importante, aunque lejos de ser sobresaliente, en la conquista de la Champions League por parte del Chelsea y en el triunfo de Italia en la Eurocopa. Sin embargo, sigue existiendo, sin duda, una inclinación a favor de los jugadores que rinden en los partidos más importantes y protagonizan momentos decisivos para ganar títulos en los escenarios de mayor relevancia, lo que podría hacer que alguien distinto de Kane se lleve el premio la próxima semana.

    Con todo, no cabe duda de que la temporada del delantero del Bayern de Múnich estuvo por encima de todas las demás en cuanto a lo que logró a nivel individual.

  • Estadísticas impresionantes

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Los goles de Kane llevaron al Bayern a ganar la liga y la copa en Alemania

    Cierra los ojos e imagina a un jugador que, a lo largo de una temporada, marcó 73 goles en solo 65 partidos con su club y su selección. Treinta y seis de esos tantos, anotados a razón de uno cada 66 minutos sobre el terreno de juego, llevaron a su equipo al título de liga. También marcó en todas las rondas de la copa nacional: sumó 10 goles en seis partidos, incluido un triplete que dio la victoria a su equipo en la final.

    En la Champions League, este jugador anotó 14 goles en 13 partidos. Marcó en los cinco encuentros de eliminatorias que disputó y su equipo llegó a semifinales. Y en el Mundial, capitaneó a su selección hasta el tercer puesto, su mejor resultado histórico en suelo extranjero, con seis goles, una cifra que solo superaron otros cuatro jugadores. Entre ellos hubo goles que dieron la victoria a su equipo en dos rondas eliminatorias.

    Esas estadísticas, que por supuesto corresponden a la temporada 2025-26 de Kane, deberían bastar para zanjar cualquier debate sobre el Balón de Oro. Solo un hombre, Messi en la temporada 2011-12, ha marcado más goles en una sola temporada durante el siglo XXI que Kane en la pasada campaña.

    Su producción goleadora dentro y en las inmediaciones del área no tiene rival ahora mismo. Y aunque los goles de Kane no le dieron los dos títulos más importantes, sí ayudaron al Bayern a conquistar trofeos y mantuvieron tanto al club alemán como a Inglaterra en la lucha hasta las fases avanzadas de las competiciones continental y mundial, respectivamente.

  • Un activo polivalente

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    La disposición de Kane a retrasar su posición ha sacado lo mejor de sus compañeros de club y de selección.

    Eso no significa, sin embargo, que Kane sea simplemente un goleador que espera en el área a que sus compañeros le sirvan ocasiones fáciles. Kane es un rematador de élite, capaz de marcar goles espectaculares, pero incluso esa descripción se queda corta para definirlo como futbolista.

    Su juego completo es lo que lo distingue como el mejor número 9 de su generación. Su disposición a retrasar su posición e influir positivamente en los ataques mediante sus pases y movimientos es casi única entre los delanteros de la élite.

    Las apenas ocho asistencias que sumó la temporada pasada no reflejan la capacidad creativa que Kane ha desarrollado desde que cumplió los 30 años. Solo con el Bayern generó 26 «ocasiones claras» en todas las competiciones y, quizá, si sus compañeros hubieran sido tan letales de cara a portería como el capitán de Inglaterra, también habría estado cerca de los primeros puestos de la clasificación de asistencias en Europa.

    En cualquier caso, la capacidad de Kane para abrir espacios a los demás es clave en la forma de jugar que buscan tanto Vincent Kompany como Thomas Tuchel. No sorprende que los jugadores de banda y los centrocampistas que irrumpen en el área, tanto en el Bayern como en Inglaterra, hayan brillado al lado del exídolo del Tottenham, de 33 años.

  • Una carrera totalmente abierta

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Su actuación decisiva en el Mundial devolvió a Messi a la pugna por el Balón de Oro

    Pero, pese a todo ello, crece la sensación de que Kane no se llevará el Balón de Oro que merece por su rendimiento a lo largo de toda la temporada. En parte, se debe a lo abierta que está la carrera y a que el voto probablemente se reparta de una forma poco habitual en años anteriores.

    Los miembros del jurado que todavía creen que el Balón de Oro debe premiar al «mejor futbolista del mundo» podrían decantarse por Lamine Yamal, aunque a nivel individual no estuvo a la altura durante el Mundial que ganó España, o por Kylian Mbappe, que marcó casi 60 goles entre el Real Madrid y Francia y se llevó la Bota de Oro del Mundial, pero también recibió buena parte de las críticas por la incapacidad de sus equipos para ganar títulos.

    Mientras tanto, las actuaciones de Messi durante el verano en Norteamérica han llevado incluso a algunos a sostener que sigue siendo el mejor futbolista del planeta, aunque persisten las dudas sobre cuánto peso debe darse a sus logros en la MLS debido al nivel de la competición.

    También habrá miembros del jurado que den prioridad a las actuaciones en la Champions League y que, por tanto, podrían decantarse por Khvicha Kvaratskhelia gracias a sus brillantes partidos en las eliminatorias con el Paris Saint-Germain, aunque en la Ligue 1 rara vez alcanzó ese nivel. Otros darán más importancia al Mundial que a cualquier otra cosa, lo que sitúa entre los candidatos a Rodri, mejor jugador del torneo, pese a su discreta campaña en el Manchester City.

    Si a ello se suma que algunos pueden considerar que el ascenso de Michael Olise a la élite de los atacantes más completos del fútbol merece más su voto que Kane, existe el riesgo de que quienes apoyen a uno de los tres integrantes del ataque del Bayern dividan el voto y dejen vía libre para que alguno de los mencionados se lleve el Balón de Oro.

  • Campaña discreta

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane no ha recibido del Bayern el mismo respaldo público que Yamal y Mbappé de sus respectivos clubes.

    La candidatura de Kane no se ha visto favorecida por la estridente guerra de relaciones públicas que ha rodeado el proceso de votación. Barcelona y Real Madrid, en particular, han hecho campaña por Yamal y Mbappe, respectivamente, mientras que ambos futbolistas han aprovechado cada oportunidad para defender sus propias candidaturas.

    A eso se suma el apoyo de los compañeros de Messi en la selección argentina para que conquiste su noveno Balón de Oro, así como las peticiones ocasionales desde el entorno del PSG para que Kvaratskhelia u otro de sus campeones de la Champions League se lleve el premio. La candidatura de Kane no ha recibido ni de lejos la misma promoción pública.

    «No pienso en este Balón de Oro todos los días», dijo Kompany, entrenador del Bayern, cuando la semana pasada le preguntaron si debía ganarlo Kane u Olise, ilustrando así perfectamente la situación. «Espero que gane un jugador del Bayern, pero, por supuesto, para mí es más importante que ganemos títulos con el Bayern».

    Kane tampoco ha hecho mucho fuera del campo para impulsar su candidatura en comparación con algunos de sus rivales. Sus declaraciones más llamativas al respecto, si es que se las puede llamar así, llegaron durante una entrevista concedida en septiembre a Marca, en la que dijo: «Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, tanto a nivel personal como colectivo. Fue, con diferencia, la mejor temporada de mi vida».

    «Es cierto que acabar con 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, habla por sí solo», añadió. «Estoy tremendamente orgulloso de ello. Solo puedo dar las gracias a mis compañeros y a todos los que me han ayudado a hacerlo posible».

  • Icono infravalorado

    FBL-GER-SUPERCUP-DORTMUND-BAYERN MUNICH
    AFP

    Algunos de los detractores de Kane nunca aceptarán que esté entre las grandes estrellas del fútbol mundial.

    La humildad de Kane es quizá una de las razones por las que no se ha convertido en un gigante comercial al nivel de algunos de sus rivales por el premio. A cualquiera le resulta difícil alcanzar la misma dimensión que Mbappe, Messi, Erling Haaland o, más recientemente, Yamal en cuanto a contratos publicitarios y proyección de marca. Pero, entre los futbolistas ingleses, Kane ya está por detrás de Jude Bellingham y, en el Bayern, está perdiendo rápidamente terreno frente a Olise como reclamo comercial.

    También le restarán méritos quienes creen que marcar goles en la Bundesliga no equivale a hacerlo en la Premier League o La Liga, así como quienes señalan que 19 de sus goles llegaron de penalti. Además, existe en todo el mundo un prejuicio contra Inglaterra en el fútbol, probablemente justificado. Por eso, pese a todo lo que Kane ha hecho sobre el césped durante los últimos 12 meses aproximadamente, habrá quien nunca valore al jugador por lo que realmente es.

    Lo único que Kane puede hacer para convencer a sus detractores es marcar goles, y la temporada pasada lo hizo a raudales. Hay muchos futbolistas cuyo talento les haría merecedores del Balón de Oro, y Kane ha demostrado que pertenece, sin duda, a ese grupo.

    El lunes sabremos si suficientes votantes del premio están de acuerdo. Si Kane no se lleva en su ciudad natal el galardón que tanto merece, habrá que preguntarse qué más podría haber hecho.