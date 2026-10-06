Al fin y al cabo, todo lo que parecía querer Cavan Sullivan era un abrazo.
Después de 65 minutos vibrantes, imprecisos, caóticos y, en última instancia, triunfales contra México, Sullivan fue sustituido por el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino. Apenas tres minutos antes, había marcado un gol extraordinario, una delicia elevada para superar por arriba a un guardameta descolocado desde más de 30 metros. Fue un momento maravilloso, un anticipo de lo que este futbolista, ahora de 17 años, podría llegar a ser algún día.
Sin embargo, cuando el atacante del Philadelphia Union se dirigió hacia el banquillo, recibió algo parecido a medio abrazo. Sullivan quería un achuchón. Pochettino le dio un empujoncito.
Un breve intercambio apenas nos dice gran cosa. Pero el desafío más amplio está claro. Sullivan es uno de los talentos estadounidenses con más expectativas de su generación, y goles como ese no harán más que aumentar el ruido. Pochettino le está permitiendo expresarse mientras también intenta mantener al chico con los pies en el suelo.
También sobre el campo hay que encontrar un equilibrio entre darle libertad a Sullivan y saber cuándo frenarlo. Dar con ello empieza por entender qué es lo que le hace tan efectivo, y Philadelphia ofrece un buen punto de partida.