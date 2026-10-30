El intento de Amorim de reconstruir tanto al Milan como su reputación marchaba bastante bien cuando regresó a Inglaterra la semana pasada para disputar un partido de la Europa League contra el Bournemouth. El Milan seguía invicto tras siete jornadas de la Serie A y ocupaba el cuarto puesto, a solo cuatro puntos del Inter, su rival de la ciudad y líder de la competición. Aunque su equipo fue vapuleado por el Bournemouth, hubo circunstancias atenuantes: el portero Mike Maignan fue expulsado de forma absurda a los 27 minutos de partido en el Vitality Stadium tras empujar a Tyler Adams en la cara.

El Milan también reaccionó bien a aquella decepcionante derrota y ganó a domicilio al Udinese el pasado domingo pese a las bajas de varios jugadores por lesión. Amorim se convirtió así en el primer entrenador del Milan desde 1963 que no pierde ninguno de sus ocho primeros partidos de Serie A al frente del equipo.

Es cierto que al Milan aún le quedaba mucho por mejorar, pero la opinión general era que el equipo estaba progresando con su nuevo entrenador. De hecho, el exdelantero Hernan Crespo consideraba que el proyecto de Amorim avanzaba más rápido de lo previsto.

«El Milan sigue un poco por detrás del Inter, pero ha progresado considerablemente», declaró el argentino a Sky Sport Italia. «Un progreso que, lo admito, mea culpa, no creía posible en tan poco tiempo.

«Hoy, el Milan parece un equipo compacto. Sabe lo que tiene que hacer en defensa y en ataque. Tiene jugadores de calidad técnica y una afición que está aprendiendo a apoyarlo en los momentos difíciles. En mi opinión, está destinado a seguir creciendo.

«Todavía no está al nivel del Inter, pero es fácil recortar la distancia. A veces basta con encadenar dos o tres victorias para que se produzca un punto de inflexión. Pero el partido contra el Bolonia del miércoles será una prueba para evaluar la madurez mental del Milan».

Por desgracia para Amorim, su equipo no superó esa prueba.