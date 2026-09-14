Guardiola se ha ido, pero Mánchester sigue siendo azul: la alegría del derbi del City demuestra que la brecha con el United sigue siendo enorme
Se podría perdonar a los aficionados del Manchester United que pensaran que la marea en la ciudad por fin volvía a soplar a su favor. Sumaron más puntos hasta el final de la temporada que cualquier otro equipo de la Premier League tras el nombramiento de Michael Carrick como técnico interino a mediados de enero, con los tres primeros logrados en una más que merecida victoria por 2-0 en el derbi ante el Manchester City en Old Trafford.
El equipo de Carrick acabó terminando a solo siete puntos del City, segundo clasificado, en la tabla, y observó con esperanzada emoción cómo Pep Guardiola confirmaba el final de su reinado de 10 años repleto de títulos en el Etihad Stadium. El United nunca ha terminado por encima de su vecino en la era posterior a Sir Alex Ferguson, pero había motivos para confiar en que eso cambiara en 2026-27, especialmente después de un verano en el que el City también se despidió de varios jugadores muy queridos, entre ellos Rodri, Bernardo Silva y John Stones.
Ahora, sin embargo, apenas cuatro partidos después del inicio de la nueva temporada, vuelve a haber una sensación familiar en Manchester. La ciudad sigue siendo, sin discusión, blue.
Dulce revancha
El City se cobró una dulce revancha ante su vecino en Old Trafford el domingo, al lograr una trabajada victoria por 0-1 que le aupó a la segunda plaza de la clasificación, por detrás del vigente campeón, el Arsenal, por diferencia de goles, y mantuvo su pleno de victorias en el arranque de la campaña. Con su nuevo entrenador, Enzo Maresca, lo consiguió pese a jugar 67 minutos con solo 10 hombres.
Phil Foden fue expulsado a mitad de la primera parte por soltar una patada a Bruno Fernandes en un estúpido acto de petulancia. Hubo muy poco contacto, y Fernandes también merecía castigo por su reacción ridículamente teatral. Pero Foden no tuvo más culpable que a sí mismo, y dejó al City ante una montaña que escalar.
Sin embargo, de forma notable, la determinación colectiva del visitante creció a partir de ahí. Maresca retocó con inteligencia el dibujo del City hasta convertirlo en un estrecho 4-4-1 que cerró los espacios por dentro, obligando al United a buscar las bandas para encontrar a los laterales Patrick Dorgu y Diogo Dalot. El equipo local tuvo la mayor parte de la posesión, pero se volvió demasiado previsible, y el City pudo manejar con facilidad cualquier centro que llegaba tras sacrificar las bandas para cargar el área.
Maresca también dio entrada a Iliman Ndiaye por Rayan Cherki al descanso, y el ex del Everton hizo que la defensa del City fuera todavía más sólida con su incansable ritmo de trabajo, además de ofrecer una vía de ataque explosiva junto a Erling Haaland. El City generó más peligro y finalmente rompió el empate a la hora de partido, con Haaland rematando en el segundo palo un centro de Josko Gvardiol.
La distracción del VAR
El City aguantó después para llevarse la victoria con una comodidad sorprendente, pero el United tiene motivos para estar extremadamente molesto por el gol clave de Haaland. Inicialmente fue anulado, ya que el noruego parecía estar en fuera de juego cuando Gvardiol jugó el balón, pero el VAR intervino y recomendó al árbitro principal Michael Oliver que concediera el tanto.
Se mostró que Haaland estaba habilitado, pero Enzo Fernandez estaba muy por delante del último defensor cuando intentó jugar el balón antes de que llegara a su compañero noruego. El VAR no consideró eso motivo suficiente para anular el gol porque Fernandez no lo tocó, pero estaba bloqueando claramente la línea de visión de Lisandro Martinez y pareció afectar a su capacidad para despejar el peligro.
Incluso si se acepta a regañadientes que el pie de Dorgu, que intentó cortar el centro de Gvardiol en el lado opuesto del campo, estaba literalmente milímetros por delante del de Haaland, es casi imposible sostener que Fernandez no estuviera interfiriendo en la jugada. Carrick calificó la decisión de «asombrosa», mientras que Martinez la llamó una «injusticia», e incluso el exdefensor del City Micah Richards admitió en el plató de Sky Sports que los oficiales se habían equivocado.
Apenas unas horas después del pitido final, el organismo arbitral de la Premier League, Pro Ref, admitió un «error de juicio» sobre el gol que, en última instancia, no hizo más que aumentar la miseria del United, porque no cambia el resultado final. Pero el City mereció su suerte, y el equipo tibio y carente de imaginación de Carrick no puede esconderse detrás del VAR.
Sin espíritu de lucha
Los primeros 23 minutos del partido fueron cerrados, pero las acciones precipitadas de Foden deberían haber dado al United un nuevo impulso. En cambio, se limitaron a pasar constantemente hacia los lados o hacia atrás, a colgar balones al área sin criterio y a probar fortuna con disparos lejanos.
Kobbie Mainoo estrelló el balón en el poste en la mejor de ellas, y Marcus Rashford también golpeó la madera en un lanzamiento de falta, pero el United solo logró dos remates a puerta cuando tenía superioridad numérica. El segundo llegó en el tiempo de descuento y fue, con diferencia, su mejor ocasión del partido: Fernandes por fin encontró un pase vertical preciso para dejar a Bryan Mbeumo delante de la portería, pero el remate del camerunés fue a la altura ideal para que el portero del City, Gianluigi Donnarumma, lo desviara a córner.
El United se mostró rígido y completamente falto de identidad. ¿Cuántas veces se han dicho palabras en ese sentido en los últimos 13 años? En marcado contraste, el City, uno por uno, se vació físicamente y mostró un gran coraje cada vez que perdía el balón.
«Tuvimos que cambiar el plan, pero Enzo (Maresca) nos dio un plan para explotar nuestras diferentes fortalezas», dijo Haaland al ser preguntado por el espíritu del equipo. «Personalmente, tengo que estar ahí esperando una ocasión y tengo que estar listo para definir. También necesitamos luchadores en el equipo, y tenemos muchos. ¡Mirad nuestro centro del campo, les gusta pelear!
«Estoy súper feliz con todos y cada uno de nosotros y estoy muy, muy orgulloso de todos. Mantener el balón lejos de ellos en Old Trafford con 10 hombres, eso es personalidad».
Por desgracia para ellos, el United no tiene ni de lejos suficiente personalidad ni espíritu de lucha, y por eso la brecha entre los dos clubes sigue siendo abismal.
Planificación superior
Maresca tiene un reto enorme por delante para siquiera acercarse al legado de Guardiola en el City, pero difícilmente podría haber causado una mejor primera impresión. El City ha sumado cinco victorias de cinco en todas las competiciones y, claramente, sigue teniendo la fortaleza colectiva necesaria para pelear por los títulos más importantes.
El técnico italiano también se está beneficiando de un excelente mercado de fichajes en el que el City desembolsó la cifra récord de 456 millones de libras (617 millones de dólares) en nuevos jugadores, con Fernandez, Ndiaye, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi como el cuarteto más destacado. El club se movió con antelación para reforzar la plantilla y darle a Maresca la mejor oportunidad posible de lograr el éxito.
El United ya está a ocho puntos del City porque Sir Jim Ratcliffe e INEOS descuidaron hacer lo mismo. Youri Tielemans, Carlos Baleba y Andrey Santos llegaron para refrescar el centro del campo, pero Carrick también necesitaba desesperadamente al menos dos defensas más y un delantero que compitiera con Benjamin Sesko.
Carrick está pagando el precio del enfoque incomprensiblemente conservador de INEOS y, de forma inevitable, no tardará en quedarse sin trabajo. El United es un desastre entre bastidores bajo el régimen encabezado por Ratcliffe, tanto como lo era cuando la familia Glazer tenía el control total de las operaciones futbolísticas. Está atrapado en un ciclo de fracaso que continuará al menos durante otro año.
No habrá una nueva batalla por la supremacía en Mánchester: el City sigue siendo, con diferencia, el que manda.