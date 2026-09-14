Se podría perdonar a los aficionados del Manchester United que pensaran que la marea en la ciudad por fin volvía a soplar a su favor. Sumaron más puntos hasta el final de la temporada que cualquier otro equipo de la Premier League tras el nombramiento de Michael Carrick como técnico interino a mediados de enero, con los tres primeros logrados en una más que merecida victoria por 2-0 en el derbi ante el Manchester City en Old Trafford.

El equipo de Carrick acabó terminando a solo siete puntos del City, segundo clasificado, en la tabla, y observó con esperanzada emoción cómo Pep Guardiola confirmaba el final de su reinado de 10 años repleto de títulos en el Etihad Stadium. El United nunca ha terminado por encima de su vecino en la era posterior a Sir Alex Ferguson, pero había motivos para confiar en que eso cambiara en 2026-27, especialmente después de un verano en el que el City también se despidió de varios jugadores muy queridos, entre ellos Rodri, Bernardo Silva y John Stones.

Ahora, sin embargo, apenas cuatro partidos después del inicio de la nueva temporada, vuelve a haber una sensación familiar en Manchester. La ciudad sigue siendo, sin discusión, blue.