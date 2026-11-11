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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

«¡Gracias, tío!»: Cavan Sullivan asume su papel de «hermano pequeño» en la selección masculina de Estados Unidos y cuenta cómo conoció a Christian Pulisic y qué canción de iniciación le ayudó a integrarse

Desde cantar canciones de The Police hasta conocer a Christian Pulisic, su ídolo de la infancia, Cavan Sullivan disfruta de su papel de hermano pequeño de la selección masculina de Estados Unidos y de cada minuto que pasa con ella.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • FAYETTEVILLE, Georgia. Muchos considerarían que el espectacular gol de Cavan Sullivan contra México fue, para el joven de 17 años, su momento de bienvenida a la selección de Estados Unidos. Visto desde fuera, parece una conclusión razonable. El gol fue increíble, pero también lo que estaba en juego. En su primer enfrentamiento con el mayor rival de su país, la joven estrella del fútbol estadounidense dejó una jugada que se recordará durante el resto de su carrera.

    Pero, si se le pregunta a Sullivan, ese no fue el momento en que pasó a formar parte de la selección de Estados Unidos. No, eso ocurrió casi dos semanas antes, cuando se plantó delante de sus compañeros y cantó una canción que se publicó 26 años antes de que él naciera.

    «Lo de cantar y la novatada», dice Sullivan entre risas. «Es molesto cuando te toca a ti, pero es un buen momento para que todo el equipo se una e integre a todos. Es algo que haces cuando estás en un equipo: esa sensación de ponerte nervioso ahí delante y tener que cantar una canción para todos».

    ¿Qué canción cantó Sullivan? «Every Breath You Take», de The Police. En cierto modo, resulta apropiado. Cada paso que ha dado Sullivan desde los 14 años ha sido observado, publicado y analizado al detalle. El adolescente vive bajo un nuevo tipo de atención, quizá incluso más intensa que la que recibieron Christian Pulisic y Freddy Adu antes que él.

    Y, hasta ahora, Sullivan ha acertado en cada paso que ha dado, no solo contra México. Por eso está de vuelta en una concentración por segunda vez, ahora para la Liga de Naciones de la Concacaf, y por eso el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, sigue confiando en él, tanto por su edad como a pesar de ella.

    Así que, ahora que está en su segunda concentración, ¿cambia algo para Sullivan? Sí y no.

    «No creo que nada cambie realmente mi forma de pensar ni mi mentalidad», afirmó. «Simplemente tengo un poco más de experiencia».

    Y no es solo eso, añade Sullivan: la nueva estrella de la selección estadounidense empieza a sentirse más cómoda en un equipo del que se espera que forme parte durante mucho, mucho tiempo.

  • Poniéndose cómodo

    imago-sport-1084122475.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Sullivan ya se siente como en casa con la selección.

    La iniciación ayudó a romper el hielo. También lo hizo el cumpleaños de Sullivan, que cayó a mitad de la última concentración de la selección masculina de Estados Unidos. El hecho de que el grupo estuviera reunido para disputar cuatro partidos en dos semanas y media ayudó a que los jugadores se conocieran.

    Para ser justos, Sullivan ya conocía a muchos de los que le rodeaban. Sus compañeros en el Philadelphia Union Neil Pierre y Frankie Westfield formaban parte del grupo. Otros jugadores, como Mathis Albert, Julian Hall y Adri Mehmeti, también le resultaban familiares. En cuanto a los que no conocía, los veteranos de la selección estadounidense hicieron todo lo posible para que Sullivan y los recién llegados se sintieran bienvenidos, no solo como compañeros de equipo, sino como amigos.

    «Me siento bastante cómodo en el grupo», dijo Sullivan. «En la última concentración, todos hicieron que fuera bastante fácil hacer amigos y sentirse cómodo. Me siento como en casa y en un buen momento. Llego con confianza a esta concentración y estoy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de conocer gente nueva y hacer nuevos amigos».

    El martes, le preguntaron a Sullivan por un nuevo compañero en particular al que tiene muchas ganas de conocer: Pulisic.

  • Jugando con Pulisic

    imago-sport-1079072562.jpg
    IMAGO / Crystal Pix

    Como la mayoría de los niños estadounidenses, Sullivan creció admirando a Pulisic.

    En cuanto se anunció la convocatoria de Estados Unidos, la mayoría buscó dos nombres: Sullivan y Pulisic. Sullivan había recibido su primera llamada de la selección en la concentración anterior, a la que Pulisic faltó por lesión. Esta sería, por tanto, la primera vez que coincidirían la mayor estrella de Estados Unidos y la más reciente. También sería la primera oportunidad de ver cómo pueden jugar juntos Pulisic y Sullivan.

    La expectación es evidente entre los aficionados de Estados Unidos, que esperan ver cómo el futuro del equipo se encuentra con su presente. La concentración anterior ya ofreció un anticipo de ello en todas las zonas del campo, pero los regresos de Pulisic, Folarin Balogun y Weston McKennie han completado las piezas que faltaban y han dejado al grupo casi con todos sus efectivos.

    Sullivan, como todos los demás, tiene ganas de verlo. También le ilusiona jugar junto a alguien a quien ha considerado un referente durante gran parte de su vida: Pulisic.

    «Es alguien a quien admiran todos los niños del país, así que compartir campo con él hoy por primera vez es cerrar el círculo para mí», dijo Sullivan. «Lo conocí esta mañana y parece una gran persona: cercano y muy amable».

    «Hay tantos jugadores de talla mundial en este grupo a los que he admirado toda mi vida... Christian, obviamente, es el principal referente para todos los niños del país. Pero, como he dicho, estoy preparado para vivir cosas nuevas y hacer nuevos amigos».

    Para ello, sin embargo, tendrá que impresionar a los veteranos, tanto dentro como fuera del campo. Hasta ahora, lo ha conseguido.

  • Impresionando a los veteranos

    imago-sport-1084122477.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Antonee Robinson es uno de los que aprecian el juego y la forma de ser de Sullivan.

    En la comparecencia de la USMNT ante los medios del martes, Sullivan se sentó junto a uno de los jugadores más experimentados de la selección: Antonee Robinson. El lateral del Fulham acumula 62 partidos internacionales y ha disputado dos Mundiales. A estas alturas de su carrera con la USMNT, eso significa que ya ha visto casi de todo.

    Cuando le preguntaron por Sullivan, Robinson no escatimó elogios para su compañero más joven en la USMNT.

    «Personalmente», comenzó Robinson, «cuando veo a Cavan, su talento salta a la vista: lo bueno que es con el balón, su calidad técnica y su verticalidad. Pero hay otra cosa que destaca en su juego sin balón, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Es muy competitivo y trabaja muchísimo para presionar y cerrar espacios».

    «Es agresivo, y creo que saber hacer las dos cosas, ser un jugador de élite con el balón y trabajar duro sin él, es una fórmula increíble para llegar a ser un gran jugador. Y eso es algo que queremos en el equipo».

    Cuando empezó la siguiente pregunta, Sullivan no pudo ocultar la sonrisa y se volvió hacia Robinson. «¡Gracias, tío!», dijo, y los dos se echaron a reír. En ese momento, Sullivan no era la próxima estrella de la USMNT, sino un chaval que disfrutaba al escuchar a un jugador al que admiraba decir cosas buenas de él.

  • Mentalidad de «hermano pequeño»

    imago-sport-1084122500.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    La estrella más joven de la selección masculina de Estados Unidos está encontrando su papel dentro del grupo.

    Después, le preguntaron a Robinson cómo se consigue que Sullivan mantenga los pies en el suelo. ¿Cómo afrontan los veteranos de la selección masculina de Estados Unidos la atención que recibe? ¿Tratan a Sullivan de otra manera? ¿Cómo se compagina la acogida a un jugador de su edad con recordarle la responsabilidad que eso conlleva? ¿Cómo se le trata como a un compañero y no como a un niño?

    «En realidad, no hemos tenido problemas de ese tipo», dijo Robinson al ser preguntado por la humildad de Sullivan. «Creo que eso se convierte en un problema cuando los jugadores empiezan a llegar tarde, dejan de entrenarse con la intensidad que deberían o muestran comportamientos que indican que no están haciendo lo que quieren.

    «Sé que los chicos que han llegado no han tenido ninguno de esos problemas y saben que jugar con la selección es uno de los grandes objetivos de su carrera. Es un privilegio, no algo que se pueda dar por sentado».

    Al menos, Sullivan lo ve así. Sabe que estar en la concentración es un privilegio, pero también lo es estar allí precisamente en este momento. Rodeado de los mayores talentos del fútbol estadounidense, tiene libertad para ser él mismo y la responsabilidad de aprender a encajar. Está afrontando ambos retos con ganas.

    «Está esa idea de que soy el hermano pequeño, y no me molesta. No me importa que me acojan y me ayuden. Mi mentalidad sigue siendo la misma vaya donde vaya, y creo que soy una persona bastante decidida. Me centro en mejorar y alcanzar mi potencial».

    ¿Como jugador? Sigue progresando. ¿Como cantante? Puede que Sullivan nunca llegue a destacar. Pero la nueva estrella de la selección masculina de Estados Unidos empieza a encajar, un gol, una canción de Sting y un paso cada vez.