Gilberto Mora se queda con el dorsal 10, Chucky Lozano recibe otra oportunidad: cinco claves mientras Rafael Márquez inicia el camino de México hacia 2030
Rafael Marquez inicia su etapa en Baltimore, pero su verdadero destino es 2030.
México terminó noveno en su Mundial, ganó un partido de eliminatorias por primera vez en 40 años y restableció el vínculo con su afición. Ahora llega la pregunta más difícil: ¿cuánto de ese progreso puede El Tri trasladar más allá del torneo que lo unió?
Marquez conoce al equipo por su etapa como asistente de Javier Aguirre. Su primera concentración le da cuatro partidos para empezar a poner en práctica sus propias ideas, comenzando contra Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Después, México se medirá a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, a Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, Arizona, y a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.
Juanma Lillo y Andres Guardado se unen a él como asistentes junto a Vidal Paloma, con Xabier Mancisidor como entrenador de porteros.
Marquez ha señalado la victoria por 2-0 sobre Ecuador en el Mundial como un ejemplo de lo que puede producir México. Gilberto Mora no marcó aquel día, pero su influencia con el balón ayudó a que El Tri controlara el partido. La cuestión que recorre esta primera concentración es si México puede jugar con esa seguridad de forma más consistente.
¿Apostará Márquez por una defensa de tres?
Colombia ofrece un primer examen implacable. El último enfrentamiento acabó con una derrota de México por 4-0 en Arlington, Texas, en octubre de 2025. Nestor Lorenzo ha convocado otra plantilla fuerte, en la que figura el delantero de Athletico Paranaense Kevin Viveros. Marquez debe decidir cómo puede protegerse México ante la movilidad de Colombia sin sacrificar su capacidad para elaborar ataques.
Él ya ha vivido antes ese equilibrio. Con Ricardo La Volpe, Marquez se convirtió en el organizador de una selección mexicana flexible que a menudo utilizaba tres defensas. En la Copa Confederaciones de 2005, el equipo de La Volpe venció a Brasil y alcanzó las semifinales. Al año siguiente, Marquez fue el capitán de El Tri en el Mundial y marcó el primer gol contra Argentina antes de que México cayera en la prórroga. Aquellos equipos sabían salir jugando desde atrás y cambiar de sistema según lo exigiera el partido.
Una defensa de tres permitiría a Marquez retomar ese enfoque, aunque por ahora sigue siendo una posibilidad más que un plan declarado. Johan Vazquez, Luis Romo, Cesar Montes e Israel Reyes aportan una base experimentada, mientras que Victor Guzman y Everardo Lopez ofrecen más opciones. Diego Campillo se incorporará después del próximo partido de liga de Chivas.
El partido contra Colombia ofrecerá la primera prueba de cómo quiere Marquez que se posicionen sus defensas y, lo que es igual de crucial, qué espera que hagan con el balón.
Gilberto Mora hereda el número 10 de México
Mora tiene 17 años y ha recibido el dorsal 10 de México. Su peso es evidente, incluso para un jugador que se mostró cómodo durante el Mundial. La cuestión no es tanto si puede asumir otro nivel de expectativas, sino si Marquez puede situarlo en las posiciones adecuadas para marcar la diferencia.
Lillo podría desempeñar un papel importante en ese desarrollo. Ha elogiado la comprensión del juego de Andres Iniesta y ha explicado su convicción de que un buen fútbol ofensivo empieza por cómo un equipo saca el balón desde atrás. Para Mora, la lección útil es cómo leer el juego una jugada por delante, más que cómo imitar a Iniesta.
Roberto “Piojo” Alvarado, otro jugador capaz de conectar el centro del campo con el ataque, está disponible durante toda la concentración. Involucrar a ambos le daría a México más maneras de generar peligro sin pedirle a Mora que cargue él solo con esa responsabilidad.
Chucky Lozano tiene otra oportunidad
Raúl Jiménez y Julián Quiñones están ausentes por lesión. Su falta de pólvora genera oportunidades, pero el regreso de Hirving 'Chucky' Lozano es más que una respuesta a dos huecos en la convocatoria. Es la primera apuesta destacable de Márquez por un jugador cuyo estatus con El Tri ha cambiado.
El gol de la victoria de Lozano contra Alemania en 2018 sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos de México en los Mundiales de la última década. También jugó el torneo de 2022, pero se perdió el Mundial de 2026 tras la falta de minutos en su club. Ahora, con 31 años y en LA Galaxy, tiene la oportunidad de demostrar a Márquez y a su excompañero Guardado lo que todavía puede ofrecer.
Su velocidad y verticalidad podrían cambiar un partido saliendo desde el banquillo. Lozano, sin embargo, puede ver esta concentración como una oportunidad para recuperar un puesto en el once inicial. Cómo responda al papel que le dé Márquez podría importar tanto como su aportación ofensiva, con los partidos de la Nations League acercándose en noviembre y la Copa Oro prevista para el próximo verano.
Camberos y Sandoval llevan la renovación juvenil de Chivas a El Tri
Hay seis jugadores de Chivas en la convocatoria de Marquez: Raul Rangel, Alvarado, Romo, Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Rangel y Alvarado están disponibles para toda la concentración. Los otros cuatro se incorporarán después del partido de Guadalajara en la Liga MX del 26 de septiembre, lo que significa que Camberos y Sandoval tendrán que esperar hasta el partido contra Perú para una posible participación.
Los dos jóvenes atacantes llegan con rendimientos recientes distintos. Sandoval, de 19 años, suma tres goles en el Apertura 2026, incluidos dos contra Pumas a principios de este mes. Camberos, también de 19 años, tiene una asistencia y sigue buscando su primer gol liguero de la temporada, pero fue uno de los más destacados en la exitosa trayectoria de México hacia el título del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Sus convocatorias premian tanto la proyección como el rendimiento actual.
Marquez ha hablado de preparar a los jugadores jóvenes para llegar a la selección absoluta con mejores herramientas. Esta concentración le da la oportunidad de ver con qué rapidez pueden adaptarse Sandoval y Camberos a esas exigencias. Con las ausencias de Jimenez y Quiñones, también existe una necesidad inmediata de encontrar más formas de crear y concretar ocasiones.
¿Qué tan rápido puede dejar su huella Juanma Lillo?
El nombramiento de Lillo invita a esperar una selección mexicana más proactiva, pero su influencia debe juzgarse por lo que haga el equipo sobre el campo. Su reputación como mentor de Pep Guardiola aporta contexto: entrenó a Guardiola en Dorados de Sinaloa y más tarde formó parte de su cuerpo técnico en el Manchester City. También aporta experiencia internacional, tras haber trabajado junto a Jorge Sampaoli con Chile.
Su visión del fútbol mexicano ofrece una pista más clara sobre lo que podría aportar. Lillo ha elogiado a los equipos de la Liga MX por intentar progresar con el balón desde atrás y ha sostenido que una salida organizada también ayuda a un equipo a defender. Márquez lo ha traído de vuelta a México para ayudar a poner esas ideas en práctica con la selección nacional.
Baltimore solo mostrará el comienzo. A lo largo de cuatro partidos, la medida más reveladora será si México empieza a desarrollar una manera reconocible de controlar los partidos y generar ocasiones.
Márquez hereda un equipo con inercia. Su primera tarea es darle un método que perdure.