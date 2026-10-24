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Sergio Roberto GFX 1-1GOAL

«Ganar todo lo posible»: Sergi Roberto tiene profundas raíces en el Barcelona, pero el duelo del LA Galaxy contra el LAFC es lo primero

El centrocampista siempre estará asociado a sus enormes éxitos con el club de su ciudad natal, pero no ha perdido su espíritu competitivo tras trasladarse a Los Ángeles.

Thomas Hindle
Traducido por

  • A Sergi Roberto todavía le preguntan constantemente por aquel gol. Quizá fue el mejor día de la historia reciente del Barcelona. Neymar centró, Roberto se lanzó a por el balón y todos los defensas del PSG se quedaron inmóviles. El remate fue perfecto.

    La remontada, que permitió darle la vuelta a un 4-0 en la Champions League, estaba completa.

    Roberto vive ahora en Los Ángeles y juega en el LA Galaxy. Aquel momento fue hace una década. Pero, incluso allí, donde disfruta de un relativo anonimato en comparación con el bullicio de Barcelona, cada día que sale a pasear con su mujer y sus hijos alguien le para para hacerse un selfi y preguntarle por aquel gol.

    «Es el gol más increíble que he marcado, sin duda. Es el gol que todo el mundo recuerda. Pasará el tiempo y todo el mundo seguirá recordando aquel partido», contó a GOAL.

    Pero aquel era otro Roberto. Por entonces, era un chico de La Masia que empezaba a tener oportunidades en el club de su ciudad natal, al que todavía sigue viendo todas las semanas. Hoy tiene mujer, hijos y una casa en Estados Unidos. Los tiempos cambian y las carreras también. Aun así, Roberto insiste en que este es el lugar en el que debe estar.

    «Incluso cuando jugaba en el Barcelona, siempre decía que me gustaría jugar en la MLS», afirmó Roberto. «Simplemente no sabía cuándo iba a ocurrir».

  • Sergi Roberto 2:1
    Getty Images

    Roberto fue capitán del Barcelona y disputó casi 400 partidos con el célebre club español.

    Y este recorrido tiene su lógica. Los Ángeles, al fin y al cabo, no es un destino difícil de vender. Roberto siempre supo que algún día quería jugar en un club de la Major League Soccer, así que parece el destino adecuado.

    También llega en el momento oportuno. Cuando el entrenador alemán Hansi Flick llegó al Barcelona, hizo una limpieza en la plantilla. En 2024, afirmó que Roberto «no era un jugador del Barcelona», una declaración polémica teniendo en cuenta que Roberto había disputado casi 400 partidos con el club, había sido su capitán la temporada anterior y había conquistado 25 títulos importantes.

    Aun así, sus palabras eran una señal de cambio. Roberto se marchó al Como, donde estuvo a las órdenes de Cesc Fabregas, antiguo compañero suyo en el Barcelona. Roberto fue una pieza importante en el meteórico ascenso del equipo y contribuyó de forma notable a que lograra clasificarse para la Champions League tras acabar cuarto.

    Pero esa etapa también terminó. Su contrato expiró en junio y surgieron otras oportunidades.

    «Pasé dos años increíbles [en el Como]. Pero, cuando terminó mi contrato, mi objetivo era venir a la MLS», dijo.

    Roberto tenía 34 años y la MLS le esperaba. Quedaban algunas conversaciones por mantener, pero su vínculo catalán con Riqui Puig, del Galaxy y compañero suyo durante muchos años en el Barcelona, hizo posible el fichaje.

    «[Puig] solo me habló maravillas del club, de la liga y de la ciudad. Me dijo que sería muy feliz aquí», contó Roberto. «La adaptación aquí fue muy fácil».

    Puig ayudó a Roberto a familiarizarse con su nuevo entorno. Vivieron juntos mientras Roberto resolvía lo de su casa. No es el lugar en el que Roberto creció. Pero, si Puig y su adaptación sin problemas a esta liga, coronada con la conquista de la MLS Cup en 2024, demuestran algo, es que los catalanes pueden prosperar no solo en el sur de California, sino también en toda la competición.

    Más sencillamente, en el Galaxy hay un grupo de buenos tipos, según Roberto.

    «Los del equipo son muy buena gente, y quien los entrena también», añadió.

  • «Es una situación diferente»

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    Ball Raw Images

    Roberto ha sido una pieza clave en la reacción del Galaxy en el tramo final de la temporada.

    Los deportes estadounidenses suelen estar rodeados de cierto mito entre los jugadores europeos.

    La cultura aquí es diferente. Hay varias grandes ligas, mientras que en Europa básicamente solo hay una. Antoine Griezmann, otro excompañero de Roberto que ahora juega en Orlando City, lleva mucho tiempo fascinado por el baloncesto. Harry Kane, el presumible favorito al Balón de Oro, llegó a decir que no le importaría probar suerte en la NFL.

    En lo cultural, Roberto no lo tenía tan claro. Como muchos en el mundo del fútbol, ya sabía algo de baloncesto.

    Pero ir con Puig a un partido de Los Angeles Rams le abrió los ojos.

    «En Europa, la NFL no es un deporte importante. Creo que casi nadie sigue esa liga, pero desde que llegué aquí fui a un partido de los Rams y me gustó», dijo. Puede que Roberto se haya hecho aficionado. «Intento seguir la liga por televisión. Es un juego muy táctico y eso me gusta», añadió.

    Desde luego, hay ciertos paralelismos entre la forma en que Roberto lee el juego y la de un quarterback de la NFL. No lanza pases ni dirige un ataque. Pero Roberto domina su zona con maestría. En el Galaxy se ha asentado como mediocentro defensivo, por detrás del imprevisible Marco Reus, que de repente tiene muchas menos responsabilidades defensivas de las que preocuparse.

    La intensidad de la liga también se hizo notar de inmediato. Roberto disputó su primer partido en la MLS el 29 de agosto.

    Llegó a un club inmerso en la lucha por entrar en los playoffs. Puig se sometió a principios de temporada a una segunda operación del ligamento cruzado anterior en otros tantos años y aún no ha jugado este año. Es muy incierto que pueda siquiera volver a pisar un campo de fútbol. Pero el Galaxy ha resistido sin él. Reus ha aportado goles y asistencias. El delantero Joao Klauss, fichado del St. Louis en enero, ha recuperado la forma y la condición física, y ha marcado nueve goles en 10 partidos como titular. Una buena racha, en la que el Galaxy solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos mientras todos sus rivales directos se han dejado puntos, tiene a Roberto a punto de disputar los playoffs en su primera temporada en la liga.

    «Es una situación diferente. Cuando vienes de Europa, acabas la temporada, luego tienes libre el verano y después te imaginas empezando de cero en la liga y todo lo demás. Así que llegar aquí a mitad de temporada, luchando por los playoffs... cada partido ha sido como una final para nosotros para entrar en los playoffs», dijo.

  • «Tendré la mente puesta en El Tráfico»

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    LA Galaxy de Roberto se enfrenta a LAFC apenas cuatro horas después de que Barcelona y Real Madrid se midan en LaLiga

    La jornada de este fin de semana tiene cierta ironía. A las 16:00, hora del Este, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el primer Clásico del año. Cinco horas después comenzará El Tráfico, el intenso duelo del Galaxy con el emergente LAFC, su rival de la misma ciudad. Pero ¿era Roberto consciente de la importancia de este último partido?

    «Conocía el partido porque llevo muchos años siguiendo la MLS», dijo Roberto.

    Esta peculiar coincidencia de horarios tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que Roberto tiene experiencia en grandes partidos para afrontar citas como esta. Un Clásico te prepara para prácticamente todo.

    «A los jugadores que venimos de Europa nos gusta disputar este tipo de partidos. Tuve la oportunidad de jugar el Clásico muchísimas veces. Es el partido que todo jugador espera disputar», afirmó Roberto.

    ¿El inconveniente? No podrá ver jugar a su querido Barça en su partido más importante del año, al menos no en directo. Pero, pase lo que pase, encontrará tiempo para verlo después de su encuentro.

    «Estaré centrado en El Tráfico», prometió Roberto. «Pero, después de que ganemos, podré ver el Clásico».

    Quizá sea el horario perfecto. Para Roberto, el Barça siempre será lo primero. Sigue encontrando tiempo para ver todos y cada uno de sus partidos, ya sea en directo o en diferido, incluso si conoce el resultado. Lo lleva en el ADN. Pero su fichaje por la MLS no es, ni mucho menos, una forma de eludir responsabilidades ni una retirada. Ahora tiene que centrarse en LA Galaxy y también tiene muchísimas ganas de hacerlo. Roberto está aquí para ganar.

    «La gente cree que los jugadores van a la MLS, a Estados Unidos, para retirarse. No es así. Creo que todos venimos aquí para ganar. La liga es cada vez más competitiva, con la llegada de jugadores más importantes, y yo quiero ganar», añadió.

    Y después de 25 títulos, 400 partidos disputados y aquel gol, cuesta llevarle la contraria cuando Roberto confía en sí mismo.

    «No sé cuántos años jugaré aquí, pero espero que podamos ganar tantas veces como sea posible», dijo.