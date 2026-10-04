GLENDALE, Arizona. -- La victoria ante Perú fue impresionante. La de Chile, también. Pero ¿México? ¿Cómo iban a manejarlo los jóvenes de la selección masculina de Estados Unidos? ¿Estaban preparados para la pasión? ¿Para la intensidad? ¿Estaban listos para una rivalidad?

Lo estaban. México no. Con el jugador más joven del once inicial como gran protagonista, la nueva generación del USMNT arrolló a su mayor rival en un triunfo de autoridad repleto de momentos que se volverán a ver durante años.

Julian Hall marcó el primero, Cavan Sullivan hizo el segundo y Malik Tillman puso el broche al vendaval de Estados Unidos con el tercero, en la victoria del conjunto estadounidense ante un El Tri reducido a 10 hombres. El partido fue presentado como el "Duelo en el Desierto", pero no hubo duelo: fue una paliza, con los adolescentes como grandes protagonistas.

Hall, por supuesto, ha sido una pesadilla para los rivales durante toda esta ventana, y ya suma tres goles en tres partidos. Sullivan se unió a él al marcar su primer gol desde fuera del área, dejando una jugada y un recuerdo que perdurarán mucho tiempo en la historia del USMNT. Y luego estuvo Tillman, que echó más sal en la herida al castigar a México tras un tercer momento de relajación defensiva.

A menudo es difícil contextualizar un amistoso tan temprano en el ciclo. En los próximos años habrá mucho más en juego y también partidos mucho más importantes en el horizonte. Pero, para el USMNT, esto pareció importante. Dio la sensación de ser una llegada y, quizá, un cambio de tendencia liderado por los miembros más nuevos de la rivalidad más antigua de la CONCACAF.