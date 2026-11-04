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USMNT 1-1GOAL

Ganadores y perdedores de la selección de Estados Unidos: el ascenso de Cavan Sullivan continúa junto al regreso de Christian Pulisic, mientras Ricardo Pepi y Tim Weah sufren nuevas frustraciones

GOAL analiza la última convocatoria de cara al duelo contra Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Poco después de anunciar su última convocatoria para la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino compareció ante los medios para explicar sus decisiones. La lista incluía a 25 jugadores, pero durante el último mes él y su cuerpo técnico habían seguido a más de 100 posibles convocados. El grupo de jugadores disponibles es amplio, afirmó. Esta convocatoria es solo una muestra.

    «Está muy abierta», dijo el seleccionador de Estados Unidos. «La selección está abierta».

    Finalmente, Pochettino eligió a sus 25 jugadores. Entre ellos figuran habituales como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun; talentos emergentes como Cavan Sullivan, Julian Hall y Mathis Albert; y tres jugadores que se estrenan en una convocatoria de Pochettino, uno con partidos internacionales y dos sin ellos. Fiel a su palabra, el seleccionador sigue ampliando el grupo de jugadores entre los que puede elegir.

    Para confeccionar la convocatoria de noviembre tuvo en cuenta diversos factores y tomó varias decisiones. Con una concentración de la sub-23 también a la vista, Pochettino volvió a buscar el equilibrio: varias jóvenes promesas irán con la selección olímpica, mientras que otras se incorporarán a su equipo para el próximo enfrentamiento contra Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf. Elegir a los convocados, especialmente en este punto del ciclo, es complicado. Pochettino recalcó, además, que la lista no es definitiva.

    «Hay muchos jugadores que quizá no han tenido la oportunidad», dijo, «pero creo que ahora es importante y que, para nosotros, es muy importante dar la oportunidad a uno u otro jugador porque creo que se la merecen y porque es muy importante probarlos en partidos oficiales».

    GOAL analiza quiénes salen ganando y quiénes perdiendo con la última convocatoria de Pochettino para la selección estadounidense.

  • Ganador: Christian Pulisic y las estrellas que regresan

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    Action Plus

    Algunas de las estrellas estadounidenses más conocidas regresan por primera vez desde el Mundial.

    Las grandes figuras están de vuelta. Los nombres son conocidos: Pulisic, McKennie y Balogun. Son los jugadores más destacados de la selección de Estados Unidos y, tras perderse la última concentración, los tres han regresado.

    Con su vuelta, el once del Mundial está casi al completo, salvo por el retirado Tim Ream. Después de afrontar la última concentración sin este trío clave, Pochettino vuelve a tenerlos a su disposición.

    Desde fuera, cada uno llega además con su propia historia. Pulisic tendrá ganas de jugar después de la forma en que la selección de Estados Unidos quedó eliminada del Mundial y de la lesión que truncó el inicio de su temporada. También llegará con confianza, tras firmar recientemente un nuevo contrato con el Milan y marcar algunos goles. McKennie regresa a una disputada competencia en el centro del campo y, como jugador que tiende a elevar su nivel ante la adversidad, probablemente estará preparado para esa lucha. Balogun, por último, vuelve en busca de minutos después de que el culebrón de su traspaso durante el verano lo dejara en el limbo en el Mónaco.

    «Estamos contentos de volver a ver a Balo», dijo Pochettino, «porque, después del Mundial, no tuvimos la posibilidad de verle. Es una gran oportunidad para que siga ganando confianza».

    Los tres elevan el nivel de la selección de Estados Unidos. Será interesante ver hasta dónde llega ese nivel al sumarlos a las partes renovadas de la plantilla.

  • Perdedor: los veteranos en un segundo plano

    Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Joe Scally figura entre los jugadores con experiencia en un Mundial que no han sido convocados esta vez.

    Yunus Musah, Brenden Aaronson, Joe Scally, Mark McKenzie, Tim Weah, Matt Turner y Cristian Roldan llevan años siendo piezas importantes para la selección de Estados Unidos. Ninguno está en esta concentración. En la anterior, solo estuvo Musah. No se trata de un relevo generacional completo, pero a los veteranos cada vez les resulta más difícil conservar su sitio.

    De los nombres mencionados, Scally y Weah son quienes tienen más argumentos para estar convocados. Scally atraviesa el mejor momento de su carrera en el Borussia Monchengladbach y está incorporando nuevos recursos a su juego ofensivo. Weah, por su parte, es capitán de un potente equipo francés como el Marsella y juega cada semana como carrilero. Ninguno de los dos ha sido incluido, ya que Pochettino ha optado por Bryan Reynolds como tercer lateral derecho del equipo.

    Como señaló Pochettino, ninguno de los jugadores citados está descartado. Sin embargo, cada vez es más difícil conservar un puesto. Según explicó, ahora tiene en su radar a más de 100 jugadores y, para muchos de los 26 que estuvieron en la convocatoria este verano, las posibilidades de mantener su sitio son menores que nunca.

  • Ganador: Cavan Sullivan y las jóvenes promesas

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    ZUMA Press Wire

    Cavan Sullivan encabeza la lista de jóvenes promesas presentes en la concentración.

    Siempre se pensó que uno o dos de los adolescentes estarían en esta concentración. Al final, fueron algunos más.

    En total, seis de los adolescentes que debutaron están en esta concentración, con Cavan Sullivan, por supuesto, a la cabeza. Por su talento y su rendimiento en la concentración anterior, la presencia de Sullivan parecía evidente. También la de Julian Hall. Pero no llegaron solos. Los también goleadores Justin Ellis y Mathis Albert han regresado, al igual que Neil Pierre y Adri Mehmeti. A ellos se suma Diego Kochen, aunque, con 21 años, es el veterano del grupo.

    Estas convocatorias se producen pese a que varios de sus compañeros se unirán a la selección sub-23 de Estados Unidos para preparar los Juegos Olímpicos. Puede que los seis vuelvan a ese grupo en algún momento, pero, por ahora, están con la selección absoluta. Su presencia es un reconocimiento para ellos y una muestra de lo mucho que Pochettino valora a cada uno por separado.

    Aun así, no se trata de un premio, sino de una prueba. Ahora, con más presión, más cosas en juego y más nombres importantes en el equipo, los adolescentes tendrán que demostrar que pueden integrarse y, al mismo tiempo, destacar.

    «Lo más importante son las combinaciones y ver qué química hay entre ellos», dijo Pochettino. «Para Christian y Mathis, esta será la primera vez que estén juntos. Lo mismo ocurre con McKennie y Cavan. Creo que las combinaciones son algo que tenemos que observar durante la concentración. A partir del lunes empezaremos a ver la química sobre el campo, pero también es muy importante fuera de él».

  • Perdedor: Ricardo Pepi

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    Anadolu Agency

    Pepi sigue sufriendo reveses con la selección nacional.

    Una desafortunada lesión obligó a Ricardo Pepi a perderse la última concentración. Hace poco volvió a jugar tras esa lesión y marcó en una abultada victoria del PSV por 7-0.

    Sin embargo, Pepi no está en la convocatoria esta vez. Pochettino explicó que no se debe solo a su estado físico, sino también al de Balogun.

    «Justin y Julian están plenamente en forma, así que llevan algo de ventaja», dijo Pochettino. «Por eso no convocamos a Ricardo, aunque jugó unos minutos la semana pasada. Creo que, para ver y evaluar a los jugadores, decidimos que sería mucho mejor que siguiera entrenando, consolidara su estado físico y ganara confianza para afrontar el futuro.

    »Por eso no quisimos convocar a ninguno de los dos [Pepi y Balogun], porque creo que ninguno está al cien por cien».

    Es otro duro revés para un jugador que ya ha sufrido unos cuantos. Los problemas físicos han privado a Pepi en repetidas ocasiones de oportunidades cruciales y también influyen en esta decisión. Cabe esperar que siga marcando y se mantenga en la pelea por un puesto, pero, con Ellis y Hall en la convocatoria, ha aumentado la competencia en la posición de delantero.

  • Ganador: Las caras nuevas

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    SOPA Images

    Tres jugadores han sido convocados por primera vez por Pochettino.

    Aunque la mayoría de los integrantes de la concentración son caras conocidas, hay tres caras nuevas, o al menos relativamente nuevas. Dos aún no han debutado con la selección. Uno está con Pochettino por primera vez.

    Reed Baker-Whiting y Santiago Castaneda son los dos jugadores sin experiencia con la selección de Estados Unidos, y ambos se han ganado la convocatoria con sus actuaciones en sus respectivos clubes. El primero está destacando en un Nashville SC que arrasa en la MLS esta temporada. El segundo está brillando en el Paderborn y dando que hablar en la Bundesliga.

    También está Bryan Reynolds, que sí tiene experiencia con la selección de Estados Unidos, pero no a las órdenes del actual seleccionador. Sus actuaciones con el Rennes han vuelto a ponerlo en el radar por primera vez desde 2023. Las tres convocatorias son en cierto modo sorprendentes, pero también merecidas.

    «Creo que están rindiendo», dijo Pochettino, «y, por supuesto, es bueno contar con distintas opciones. Creo que merecen la oportunidad de estar con nosotros, de que podamos conocerlos de cerca y de que ellos vean cómo pueden encajar en nuestra selección».