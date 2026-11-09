Bueno, asunto zanjado. ¿Fue el Decision Day lo más apasionante del mundo? No precisamente. Hubo dos cosas realmente interesantes. La primera fue que Nashville SC prolongó su magnífica racha y estableció un nuevo récord de puntos en la MLS, un logro más que merecido tras una temporada magnífica.

La segunda es que quizá hubo cierta justicia cósmica en el Oeste. RSL fue muy valiente al aceptar el dinero por Zavier Gozo, un extremo explosivo. Pero logró capear el temporal, sobreponerse a su marcha y meterse por los pelos en los playoffs. Esto es la «buena» MLS: vender y sobrevivir cuando no siempre se quiere gastar a lo grande.

Desde entonces, sin embargo, las cosas se han complicado un poco. Ha habido bastantes destituciones desde el pitido final del último partido. También ha habido muchas repercusiones, y algunos cruces de los playoffs pintan muy atractivos.

En cualquier caso, aquí va un breve análisis en el que GOAL repasa a los ganadores y perdedores del Decision Day y las extrañas 48 horas posteriores...