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MLS 1-1GOAL

Ganadores y perdedores de la MLS: Nashville SC hace historia, Lionel Messi se lleva la Bota de Oro y los entrenadores pagan el precio de campañas decepcionantes

El Decision Day en sí quizá no fue lo más emocionante, pero se batieron récords y algunas grandes franquicias se quedaron fuera de los playoffs.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Bueno, asunto zanjado. ¿Fue el Decision Day lo más apasionante del mundo? No precisamente. Hubo dos cosas realmente interesantes. La primera fue que Nashville SC prolongó su magnífica racha y estableció un nuevo récord de puntos en la MLS, un logro más que merecido tras una temporada magnífica.

    La segunda es que quizá hubo cierta justicia cósmica en el Oeste. RSL fue muy valiente al aceptar el dinero por Zavier Gozo, un extremo explosivo. Pero logró capear el temporal, sobreponerse a su marcha y meterse por los pelos en los playoffs. Esto es la «buena» MLS: vender y sobrevivir cuando no siempre se quiere gastar a lo grande.

    Desde entonces, sin embargo, las cosas se han complicado un poco. Ha habido bastantes destituciones desde el pitido final del último partido. También ha habido muchas repercusiones, y algunos cruces de los playoffs pintan muy atractivos.

    En cualquier caso, aquí va un breve análisis en el que GOAL repasa a los ganadores y perdedores del Decision Day y las extrañas 48 horas posteriores...

  • GANADOR: Lionel Messi

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    Messi marcó 26 goles esta temporada y se adjudicó la Bota de Oro de la MLS.

    Quitémonos este trámite de encima, sobre todo porque para el propio Messi también lo fue. Messi ganó la Bota de Oro. Esperar que cualquier otro hiciera lo mismo habría sido más que un poco ingenuo. De hecho, entre todos los ganadores de las distintas categorías estadísticas, «Messi, Bota de Oro» quizá fuera el más fácil de pronosticar en enero.

    Así que sí, bien hecho, Leo, por lograr lo que todos sabíamos que eras capaz de lograr.

  • Perdedor: Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    El NYCFC despidió a Pascal Jansen tras el último partido de la temporada regular

    Este cronista, de hecho, es en cierta medida defensor de Pascal Jansen. Hay varios motivos. El primero es que hizo un trabajo notable en 2025 con una plantilla que no era especialmente buena. El NYCFC rindió por encima de lo esperado al llegar a la final de la Conferencia Este. En opinión de este cronista, eso debería darle crédito suficiente para sobrevivir a una temporada marcada por las lesiones y un rendimiento general por debajo de lo esperado.

    Pero está claro que ha llegado el momento de empezar de cero en Nueva York. Hay un nuevo estadio listo para inaugurarse. Este equipo probablemente necesita una estrella. Y tampoco le vendría mal contar con un entrenador de renombre que la respalde y dé solidez al proyecto. Jansen es un buen estratega. Se maneja bien ante la prensa. Con toda la plantilla en forma, probablemente podría llevar al equipo a los playoffs. Pero ¿es la figura capaz de atraer al público que necesita la #marca? Probablemente no.

  • GANADOR: ¡Los niños!

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Sullivan terminó la temporada marcando dos goles para el Union.

    Vale, estamos generalizando. Pero el espacio es limitado y hay demasiados jóvenes talentos de los que hablar. Así que quedémonos con esto: en la última jornada de la temporada regular de la MLS, estos dos jóvenes marcaron:

    - Cavan Sullivan (dos veces)

    - Adri Mehmeti

    No está nada mal para estos aspirantes a la selección masculina de Estados Unidos. Sullivan ha pasado por un momento complicado debido a un par de golpes. Mehmeti no ha tenido tantas dificultades, pero el desplome de los New York Red Bulls en la recta final de la temporada dejó a su equipo fuera de los playoffs por segundo año consecutivo. En definitiva, los chicos necesitaban esto. Ahora les toca acudir a la concentración de la selección masculina de Estados Unidos para demostrar que pueden hacerlo en los escenarios más importantes.

  • Perdedor: Raphael Wicky

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    Sporting KC destituyó a Wicky tras llevar al equipo al peor balance del Oeste.

    Da reparo meterse con los entrenadores: quien firma estas líneas está siempre de su parte. Pero las 72 horas posteriores al final de la temporada son siempre tiempo de despidos. Es lo que hay. Algunos tienen cierto sentido. Robin Fraser no consiguió sacar rendimiento al Toronto. El despido de Jansen quizá fue severo, pero había asumido un reto de gran envergadura y no logró clasificarse para los playoffs.

    El despido de Wicky, en cambio, desconcierta. Todo el mundo esperaba que Sporting KC rindiera mal. Al comienzo de la temporada, su plantilla no tenía nivel para la MLS. Entonces, ¿qué se esperaba? Wicky siempre pareció un entrenador adecuado para la «reconstrucción» de un club que estaba precisamente en ese proceso. La pregunta es: ¿qué planea el director deportivo David Lee?

  • GANADOR: Laurent Courtois

    Columbus Crew v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Courtois ha llevado a Columbus a los playoffs pese a un inicio de temporada complicado.

    Señor Courtois, le debemos una disculpa. Muy pocos conocían su forma de jugar. Bien, repasemos la trayectoria del Crew esta temporada. Perdió al mejor entrenador de la MLS. Perdió a su mejor atacante por una lesión de rodilla que lo dejó fuera el resto de la temporada. Después perdió muchos partidos. Pero a mediados de septiembre algo cambió. Superó a Orlando, Montreal e Inter Miami. El equipo empezó a encontrar su mejor versión. Y lo hizo muy al estilo de Columbus: posesión, pases precisos y una elaboración inteligente de las jugadas.

    Sí, le falta pegada, algo que sin duda le pasará factura en los playoffs. Pero Courtois se encontró con un equipo reducido a la mínima expresión y, gracias a su trabajo, lo ha llevado a una plaza de playoffs que parecía tan, tan lejana.

  • Perdedor: Los equipos de Los Ángeles

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Fue un final de temporada complicado para los dos equipos de Los Ángeles, que rindieron por debajo de lo esperado de distintas maneras.

    Vaya desastre. Se sabía que iba a ser una temporada difícil para el Galaxy, que echa muchísimo de menos la pausa y el control de Riqui Puig. Sin él, no es el mismo equipo. Duele perder 2-1 ante RSL en la última jornada y quedar fuera de los playoffs. Pero ¿a alguien le sorprende?

    ¿Y el LAFC? Vaya. Muchos, incluido quien escribe estas líneas, lo consideraban favorito en la Conferencia Oeste. Marc Dos Santos parecía un buen entrenador. Son Heung-Min es un muy buen futbolista. Denis Bouanga también. Y hay mucho talento en el resto de la plantilla. Sí, el LAFC no se jugaba nada al llegar a la última jornada de la temporada. Pero acabar con cuatro partidos sin ganar y tener por delante una visita complicada al St. Louis CITY SC en la primera ronda de los playoffs no es precisamente una gran semana en Los Ángeles.