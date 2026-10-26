La temporada de la MLS entra en su recta final. Para muchos equipos, la lucha por un puesto en los playoffs está más viva que nunca. Para otros, todo pasa por mejorar su posición y llegar en las mejores condiciones posibles a los playoffs dentro de unas semanas.

Pero, para un equipo, este fin de semana se trataba de levantar un trofeo que siempre había sido suyo.

Y Nashville SC lo levantó: se adjudicó el Supporters' Shield con una cómoda victoria sobre CF Montreal. El mejor equipo de la liga hizo honor a esa condición en el triunfo, como ha hecho durante toda la temporada. Por eso ha ganado este título y, si mantiene esta dinámica, podría conquistar más trofeos en el futuro.

Ahora, la verdadera intriga está en lo que ocurre por detrás. La zona media de la clasificación de cada conferencia está muy apretada, e incluso los equipos que parecían «a salvo» tuvieron dificultades este fin de semana. En ese sentido, fue otra jornada extraña en la Major League Soccer, y aún quedan unas cuantas antes de que comiencen los playoffs.

GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS...