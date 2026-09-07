Ganadores y perdedores de la MLS: Josh Sargent demuestra su calidad para el Toronto FC, los Portland Timbers hacen historia y ¿qué nivel tiene Cavan Sullivan?
Aquí va un dato curioso. Los Portland Timbers existen como franquicia de la MLS desde 2011. Antes de la noche del sábado, habían disputado 521 partidos. Y ni una sola vez un jugador había marcado un hat-trick con la camiseta de los Timbers. Sesenta y siete habían marcado dos goles en un mismo partido. Pero ninguno había convertido esos dos en tres.
Entonces apareció Vincent Janssen. ¿Se acuerdan de él? El trotamundos neerlandés, en cierto modo, que fue un suplente cumplidor en el Tottenham liderado por Harry Kane entre 2016 y 2019. Pues bien, hizo un poco de historia para la franquicia el sábado al firmar el primer hat-trick tras 522 partidos. También podría tener algunas implicaciones más amplias para la temporada.
En otros campos, la MLS respondió con creces. Ocho equipos marcaron tres o más goles. Los favoritos perdieron, los tapados ganaron y el tiempo tuvo un impacto enorme de principio a fin. Fue uno de esos fines de semana extraños antes de que empiece el tramo decisivo, ese caos de mitad y final de temporada en el que la mayoría de los equipos todavía cree que tiene alguna opción, especialmente con 20(!!) plazas de playoff en juego. GOAL repasa los ganadores y los perdedores de un fin de semana caótico...
GANADOR: Cavan Sullivan
Sullivan siempre iba a tener nivel suficiente para la MLS. El Manchester City no ficha a jugadores de 14 años si ni siquiera pueden dar la talla, con todos los respetos, en el Philadelphia Union. De hecho, la cuestión era cuándo, y no si, estaría listo para asentarse plenamente en la liga. El año pasado era un poco pronto. El Union estaba arrasando en la temporada. Sullivan no tenía que jugar. No había necesidad de forzarlo.
Ahora, sin embargo, hay libertad. Filadelfia despidió a su entrenador. En un momento dado estaba 15º en el Este. ¿Qué más podía salir mal? Pues bien, el técnico interino Ryan Richter, que lleva entrenando a Sullivan desde que era un niño, o aún más niño, ha dejado jugar al chico. ¿El resultado? Goles en tres partidos seguidos y un balance total de cuatro tantos y tres asistencias en 1.218 minutos solo en la liga. Volvió a demostrar su calidad el sábado por la noche con un delicioso gol en la victoria por 2-0 sobre Montreal. Es importante mantener la racionalidad aquí. Aún pueden salir mal muchas cosas. Pero resulta que el chico sabe jugar un poco.
PERDEDOR: Colorado Rapids
Bueno, nunca iba a ser perfecto. Colorado se movió mucho en este mercado de fichajes y firmó a cuatro jugadores de impacto después de ver cómo su mejor defensa central y su rematador más letal se marchaban por un total de 35 millones de dólares. Hay que admitir que fue algo poco característico en los Rapids, que normalmente tienen el presupuesto muy ajustado.
También representó una enorme confianza en Matt Wells, entrenador jefe por primera vez, que no ha conseguido que el ataque funcione: Colorado ha marcado 31 goles. La seña de identidad de este equipo, al menos estadísticamente, es su capacidad para impedir que marquen los demás, no una insistencia en ataque como la que Wells expresó a GOAL antes de la temporada. Meter algo de talento ofensivo en la mezcla podría haber ayudado en el intento de cambiar eso.
Y el sábado fue un comienzo algo complicado. Colorado perdió 3-0 y los dos grandes fichajes, Morgan Whittaker y Sayed Abu Farkhi, no aparecieron. Los Rapids tendrán que esperar un poco.
GANADOR: Vincent Janssen
Janssen parecía un fichaje acertado cuando los Portland Timbers, que atravesaban un mal momento, lo incorporaron procedente del Royal Antwerp a finales de julio. Pero de cara al partido del sábado por la noche, no había marcado desde abril. Es una sequía importante para un delantero. Sin embargo, se rehízo a lo grande.
El neerlandés marcó el primero de la noche desde el punto de penalti a los 11 minutos y añadió un segundo 15 minutos después. Y luego, en el minuto 55, llegó el tercero, un gol a placer para culminar una gran jugada colectiva. Portland arrancó una vibrante victoria por 5-4.
El corpulento delantero solo está en Portland con un contrato de un año, y está por ver qué lugar ocupa en los planes a largo plazo del club. Pero el equipo se aferra a un puesto de playoff, y unos cuantos goles más suyos les vendrían de maravilla.
PERDEDOR: FC Cincinnati, D.C. United
Bueno, en cuanto al tiempo... El partido de Inter Miami contra Atlanta United se retrasó una hora el sábado por la noche debido a tormentas eléctricas en la zona. Siendo justos, esto no es nada nuevo, y además de forma desternillante, para Inter Miami, que ha cogido cierta costumbre de empezar tarde tanto las primeras como las segundas partes, hasta el punto de que el entrenador Guillermo Hoyos fue multado el mes pasado.
FC Cincinnati y D.C. United, eso sí, fueron un paso más allá el sábado por la noche. Se llamó a ambos equipos para calentar y el partido se retrasó dos veces antes de ser aplazado definitivamente. ¿La peor parte? Este error gramatical de la cuenta oficial de X de D.C. United, que tuiteó: "THE D.C, UNITED."
GANADOR: Josh Sargent
Toronto es un equipo realmente desconcertante. En realidad no destaca en casi nada, pero su masa salarial es la octava de la liga. Si el dinero equivale al éxito, entonces ser 11.º del Este no es suficiente. Verles jugar es una experiencia curiosa. Son 20.º o peor en todas las métricas ofensivas salvo en goles por 90 minutos, donde son 14.º. Solo un equipo ha encajado más goles a balón parado.
El fichaje de Josh Sargent, completado allá por febrero, parecía poner una gran tirita sobre problemas mucho más profundos. Pero incluso él no había aportado demasiado. Eso fue así hasta la noche del sábado. Sargent marcó tres goles y dejó destellos del delantero de los márgenes de la Premier League que realmente es. Se llevaron un sufrido empate 4-4 ante Chicago. Ah, y Toronto no ha perdido en seis partidos. Tiempos extraños al norte de la frontera...
PERDEDOR: Prince OwusuNurPhoto
Ay, Prince Owusu.
Uno de los peores penaltis que verás jamás.