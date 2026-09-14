Ganadores y perdedores de la MLS: crece la expectación de la USMNT con Cavan Sullivan, la directiva del St. Louis City SC acierta y, ¿echa de menos el Chicago Fire a Hugo Cuypers?
Ese Cavan Sullivan, ¿eh? Ya os dijimos que no dudarais de él. Hace unos meses, apenas podía salir del banquillo mientras el reloj avanzaba hacia su marcha al Manchester City. Ahora, al parecer, es el niño prodigio destinado a llevar a la selección masculina de Estados Unidos a la gloria antes de que acabe septiembre. A este deporte le encanta exagerar. Aun así, ¿la respuesta de Estados Unidos a Lionel Messi? Solo bromeamos a medias.
De vuelta al mundo real, la MLS dejó otro fin de semana apasionante. Inter Miami sigue siendo a partes iguales un equipo imparable y uno del montón, alternando a menudo entre una versión y otra en ráfagas de 10 minutos. En otro punto de Florida, Antoine Griezmann está haciendo que ganar parezca bastante más sencillo: marcó por quinto partido consecutivo y firmó su tercer gol de la victoria seguido en el 3-0 de Orlando City sobre Toronto FC.
Luego está el drama en la Ciudad del Viento, donde Robert Lewandowski se ha convertido en el centro de una pregunta incómoda: ¿Puede un gran goleador empeorar de algún modo a su equipo? ¿No es divertido el fútbol?
GOAL repasa todo eso y más en sus Ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS...
GANADOR: Corey Wray
Hace unas semanas, en una conversación con GOAL, el director deportivo del St. Louis CITY, Corey Wray, pidió calma. Unos días antes, St. Louis había vendido a su primer y segundo mejor centrocampista, justo cuando el equipo empezaba a coger algo de impulso. Los aficionados estaban desconcertados. Wray, sin embargo, estaba totalmente centrado. Unos días después, cerró un sorprendente doble golpe con Damion Downs, del Southampton, y con el hombre clave de Colorado, Rafa Navarro. Desde entonces, CITY ha estado imparable y el sábado por la noche le marcó cuatro goles al Minnesota United.
Los aficionados estaban desconcertados cuando Wray y St. Louis se deshicieron de algunos de sus talentos más brillantes. Resulta que puede que la directiva supiera muy bien lo que hacía.
PERDEDOR: Tata Martino
El entrenador del Atlanta United, Tata Martino, hizo una valoración bastante tajante del empate 0-0 de su equipo ante el D.C. United en la noche del sábado:
"Está claro que se perdieron dos puntos", dijo a los periodistas tras un frustrante empate sin goles.
Y no le falta razón. Era un partido enorme. Tanto Atlanta como D.C. han sufrido muchísimo este año. Puede que el D.C. nunca haya tenido del todo la profundidad de plantilla necesaria para salir de ese extraño lugar entre el wildcard y el fondo de la Conferencia Este. Atlanta, por su parte, tiene calidad en bruto, pero las piezas han tardado muchísimo en encajar.
En realidad, estos dos últimos meses son una oportunidad para que Martino demuestre por qué ha entrenado a un nivel tan alto. Este es un equipo armado sobre la marcha, pieza a pieza, sin demasiado de un plan coherente. Una parcela ofensiva formada por Miguel Almiron, Breel Embolo y Aleksey Miranchuk está entre las más letales de la conferencia.
Fuera de eso, sin embargo, no hay mucho con lo que trabajar aquí. Así que ha llegado el momento de encontrar soluciones. Y Martino ha intentado hallarlas. Ante el D.C., Atlanta hizo 20 remates, 14 a portería, estrelló un balón en la madera, mandó otro rozando el poste y lo hizo prácticamente todo bien excepto marcar. Ahora está a siete puntos de los puestos de playoff y tendrá que librar una verdadera batalla para meterse en la postemporada.
GANADOR: Hugo Cuypers (desde lejos)
Robert Lewandowski ha llevado goles a Chicago. El reto está en averiguar qué debe cambiar a su alrededor.
El Fire solo ha perdido dos veces en sus últimos 12 partidos, mientras que Lewandowski ha marcado seis goles en 10 apariciones en la MLS. Aquí hay muchas cosas que funcionan. Pero ofrece algo diferente a Hugo Cuypers, cuya incansable capacidad de trabajo ayudaba a Chicago a presionar arriba y a incomodar a los rivales antes de que pudieran lanzar ataques.
A sus 38 años, no se puede esperar que Lewandowski abarque el mismo terreno. Eso pone más responsabilidad en los jugadores que le rodean para coordinar su presión y evitar dejar espacios que los rivales puedan explotar. Su definición es un activo; Chicago todavía tiene que encontrar el equilibrio adecuado para sacarle el máximo partido.
La derrota del sábado por 2-1 ante New England ilustró el desafío. Chicago tuvo más posesión y más disparos, pero el Revolution encontró oportunidades para explotar los espacios a la espalda. Es un problema colectivo, más que algo que achacar al delantero centro. Si la presión del Fire sobre el balón no es eficaz, su línea defensiva necesita reconocer cuándo debe replegarse.
Chicago no necesita desmontarlo todo
PERDEDOR: las esperanzas del LAFC de ganar la MLS Cup
Antes de que empezara esta temporada, este redactor cometió el error de pasarse por el pódcast insignia de GOAL, The Rondo, y asegurar, con verdadera convicción, que LAFC ganaría la MLS Cup. Bueno, eso ha envejecido mal. En aquel momento, no era una opinión tan desacertada. Son Heung-Min y Denis Bouanga son dos futbolistas realmente buenos. El resto de la columna vertebral del equipo también parece estar bien. Y en una Conferencia Oeste que parecía un pelín floja, había argumentos para pensar en una gran trayectoria de LAFC.
Y todavía podría pasar. Este equipo aún puede encadenar una buena racha. Pero una derrota demoledora ante un Sporting KC en plena reconstrucción dejó claro lo frágil que puede llegar a ser. Sí, Andre Luiz, el gran fichaje veraniego de Sporting KC, les castigó durante todo el partido, como hará con muchos equipos de esta liga. Pero también estuvieron muy mal en defensa y les faltó mordiente arriba. Ahora mismo, LAFC parece un sólido equipo de playoff. Para un supuesto aspirante al título, eso simplemente no es suficiente.
GANADOR: Cavan Sullivan (otra vez)
¿Qué más podemos decir aquí?
El ascenso de Sullivan ha sido extraño, en el sentido de que probablemente todos sabíamos que iba a llegar, pero no se podía prever su enorme impacto. Con otros dos goles ante un San Diego, eso sí, claramente flojo, el canterano del Philly Union ya suma nueve participaciones de gol en la liga desde el parón por el Mundial. Va claramente camino de batir el récord de participaciones de gol de un adolescente en la liga, 20 de Diego Fagundez en 2013, para quienes lleven la cuenta.
¿La buena noticia? Hay más de esto por venir. Sullivan tiene al Union funcionando a pleno rendimiento y aún le queda una temporada completa antes de marcharse al Manchester City. Disfrútenlo mientras puedan.
PERDEDOR: Los aspirantes del Oeste al playoff
Aquí va un dato curioso: ninguno de los equipos situados entre el octavo y el duodécimo puesto de la Conferencia Oeste ganó este fin de semana. Solo LA Galaxy logró siquiera sumar un punto. ¿Una rareza estadística? Sí. Pero también una oportunidad perdida en una carrera por los playoffs en la que casi nadie puede permitirse una.
Solo dos puntos separan al San Diego, noveno, del Seattle, decimocuarto, aunque el desigual número de partidos disputados complica el panorama. Una victoria puede cambiar considerablemente la perspectiva. Una derrota puede hacerte preguntarte cómo de repente hay tantos equipos entre tú y un puesto de playoff.
Seattle, al menos, rescató algo. El empate de Paul Arriola en los últimos minutos aseguró un 1-1 en el campo del Galaxy, manteniendo a otro rival directo por el playoff al alcance. Los Sounders siguen cerca del fondo, pero ni mucho menos están fuera de esto.
Y así que Portland, San Diego, LA Galaxy, RSL y Minnesota United: dejasteis escapar vuestra oportunidad.