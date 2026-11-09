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Folarin Balogun 1-1GOAL

Folarin Balogun necesita a la selección de Estados Unidos tanto como esta le necesita a él: La estrella del Mundial busca un nuevo comienzo tras el desplome del Everton y la frustración en el Mónaco

Un traspaso frustrado al Everton y los escasos minutos en el Mónaco han frenado el impulso del delantero de cara al Mundial. Su regreso a la selección de Estados Unidos le brinda una oportunidad en el momento justo para recuperarlo.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Las estrellas han regresado a Atlanta para la última concentración de la selección masculina de Estados Unidos. Hay caras conocidas, como Christian Pulisic y Weston McKennie. También hay jóvenes que despuntan, como Cavan Sullivan y Mathis Albert. Y está Folarin Balogun, la revelación de la selección estadounidense este verano, que ahora intenta recuperar parte de aquel impulso.

    Hace solo unos meses, Balogun era el hombre del momento. El delantero del Mónaco había rendido en el Mundial, despertado el interés de clubes de la Premier League y parecía encaminado a un traspaso millonario al Everton. Sin embargo, la operación se vino abajo y, desde entonces, ha tenido un papel incierto en el Mónaco y muy pocas oportunidades de jugar.

    Las cifras cuentan la historia. Balogun disputó 314 minutos en cuatro partidos del Mundial. Desde entonces, solo ha jugado 230 con su club. Un verano que prometía mucho ha dado paso a una temporada en la que, sobre todo, ha tenido que esperar su oportunidad.

    Ahora vuelve a la selección por primera vez desde aquel Mundial. Los próximos cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití le brindan la oportunidad de recuperar sensaciones y confianza, y de recordar a todos por qué había despertado tanta expectación.

    Es evidente que la selección estadounidense necesita a Balogun. Pero, ahora mismo, Balogun también necesita a la selección.

  • Un culebrón de fichajes con repercusiones duraderas

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    PsnewZ

    Balogun ha tenido dificultades para disponer de minutos con regularidad en el Mónaco desde que se frustró su posible traspaso al Everton.

    En el último día del mercado de fichajes de verano, Balogun parecía rumbo al Everton en una operación de elevado coste para jugar en la Premier League. Lo que ocurrió después tuvo una gran repercusión: dudas sobre el reconocimiento médico, un intenso tira y afloja y, finalmente, la decisión de Balogun de retirarse de la operación. Las consecuencias fueron mucho más allá del propio delantero.

    El Mónaco había planificado su salida y contaba con el dinero que esperaba ingresar por su venta. En cambio, Balogun se quedó, y tanto el jugador como el club tuvieron que decidir qué hacer a continuación. Su regreso a la competición de forma regular no ha sido sencillo.

    Las oportunidades han sido escasas: solo 152 minutos en liga y otros 78 en Europa. Para un jugador que había generado tanta expectación en el Mundial, ha habido pocas ocasiones de dar continuidad a aquello.

    Sin embargo, ha habido señales de progreso. Balogun marcó contra el Paris FC antes de ser titular frente al Nordsjælland en la Conference League el 5 de noviembre, partido en el que disputó 78 minutos. Su situación sigue sin resolverse, pero esas oportunidades sugieren que aún puede ganarse un sitio en el Mónaco.

    Ahora, por primera vez desde el Mundial, Balogun vuelve con la selección de Estados Unidos y tiene la oportunidad de convertir esos pequeños avances en algo más.

  • Un regreso crucial a la selección de Estados Unidos

    Folarin Balogun USMNT 2026 World Cup
    Getty

    De vuelta con la selección masculina de Estados Unidos por primera vez desde el Mundial, Balogun tiene la oportunidad de recuperar el ritmo.

    En su favor hay que decir que, pese a la falta de minutos, Balogun aún ha dejado destellos del jugador que causó tanto impacto este verano. Su gol contra el Paris FC recordó que, incluso sin jugar con regularidad, sigue siendo una amenaza.

    Aun así, necesita recuperar el ritmo y, tradicionalmente, algunas de las grandes figuras de la selección de Estados Unidos han aprovechado sus convocatorias para hacer precisamente eso. Christian Pulisic habló a menudo de la importancia de jugar con la selección durante sus etapas difíciles en el Chelsea. Gio Reyna ganó confianza con la selección estadounidense mientras luchaba por hacerse un hueco en el Borussia Dortmund. Para muchos jugadores, el parón internacional es una oportunidad para empezar de nuevo, jugar al fútbol y beneficiarse de un cambio de aires.

    Para Balogun, las circunstancias son complicadas. El traspaso frustrado dejó dudas sobre su lugar en el Mónaco, mientras que la falta de continuidad le ha dificultado coger impulso. Sus actuaciones en el Mundial hicieron que todo el mundo hablara de él este verano. Desde entonces, las oportunidades han disminuido, pero el talento que despertó aquel entusiasmo no ha desaparecido.

    Así, la selección de Estados Unidos ofrece a Balogun la oportunidad de recordar al Mónaco y a cualquier club interesado de lo que es capaz. A sus 25 años, hay motivos para pensar que puede seguir creciendo a partir de lo que mostró este verano. Pero, primero, necesita oportunidades para hacerlo.

    Los próximos partidos contra Haití le brindan otra ocasión. No resolverán todo lo que ocurre en su club, pero podrían ayudarle a volver a sentirse como él mismo.

  • «Es una gran oportunidad»

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    Icon Sportswire

    Mauricio Pochettino quiere ayudar a Balogun a recuperar la confianza mientras gestiona con cautela su regreso a la competición internacional.

    Antes de explicar qué espera del delantero, Mauricio Pochettino subrayó un punto clave: se alegraba de tener de vuelta a Balogun. El atacante no participó en la primera concentración posterior al Mundial, pero regresa para esta. Según Pochettino, es una buena noticia.

    «Es una gran oportunidad», dijo Pochettino, «para seguir ayudándole a progresar después de un verano difícil y del Mundial».

    Aun así, hay una realidad que debe tenerse en cuenta. Con tan pocos minutos disputados desde julio, Balogun tendrá ganas de recuperar el tiempo perdido. Eso no significa que pueda hacerlo todo de golpe. Al anunciar la convocatoria, Pochettino reconoció que ni Balogun ni Ricardo Pepi estaban al cien por cien, por lo que el equilibrio entre sus opciones en ataque era especialmente importante.

    Esa fue una de las principales razones por las que Pochettino convocó a Julian Hall y Justin Ellis junto a Balogun, mientras dejó en su club a Pepi, que había regresado recientemente tras una lesión. El objetivo era contar con dos delanteros en plena forma y, al mismo tiempo, permitir que Balogun recuperase su mejor nivel y la confianza.

    Pochettino cree que esa combinación le da a la selección de Estados Unidos lo que necesita. Para Balogun, también supone una oportunidad de volver poco a poco a su mejor versión sin tener que asumir toda la responsabilidad de inmediato.

  • La mirada puesta en el futuro

    Folarin Balogun, USMNT
    GOAL

    Disponer de minutos con regularidad en su club será crucial para Balogun, que busca consolidar su irrupción en el Mundial.

    Todo apunta a que Balogun participará en los próximos partidos, aunque los minutos que juegue dependerán de la valoración de Pochettino. El seleccionador de Estados Unidos sabe lo importante que es ayudar al delantero de 25 años a recuperar su mejor nivel, tanto para estos encuentros como para lo que venga después.

    En su club, Balogun sigue afrontando algunas de las dudas que le rodeaban este verano. Rechazó el fichaje por el Everton y desde entonces ha tenido que lidiar con la incertidumbre que vino después. Su próximo paso podría marcar los años venideros, ya sea recuperando un papel más importante en el Mónaco o encontrando, con el tiempo, una oportunidad en otro equipo.

    A sus 25 años, todavía tiene tiempo de aprovechar el impulso que le dio su irrupción en el Mundial. Lo más importante es encontrar la continuidad que le permita hacerlo.

    Ese proceso no empieza ni termina con dos partidos contra Haití. Cualquier club que se plantee fichar a Balogun tendrá en cuenta toda su trayectoria, no solo sus actuaciones en la Liga de Naciones de la Concacaf. Y si quiere tener un papel más destacado en el Mónaco, tendrá que ganárselo con su rendimiento en el club.

    Aun así, un parón de selecciones puede ser un buen punto de partida. Tiene minutos que ganarse, confianza que recuperar y una oportunidad de volver a sentirse importante.

    Balogun ha vuelto y quiere demostrar su valía. Para él y para la selección de Estados Unidos, eso podría ser una buena noticia.