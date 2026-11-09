Las estrellas han regresado a Atlanta para la última concentración de la selección masculina de Estados Unidos. Hay caras conocidas, como Christian Pulisic y Weston McKennie. También hay jóvenes que despuntan, como Cavan Sullivan y Mathis Albert. Y está Folarin Balogun, la revelación de la selección estadounidense este verano, que ahora intenta recuperar parte de aquel impulso.

Hace solo unos meses, Balogun era el hombre del momento. El delantero del Mónaco había rendido en el Mundial, despertado el interés de clubes de la Premier League y parecía encaminado a un traspaso millonario al Everton. Sin embargo, la operación se vino abajo y, desde entonces, ha tenido un papel incierto en el Mónaco y muy pocas oportunidades de jugar.

Las cifras cuentan la historia. Balogun disputó 314 minutos en cuatro partidos del Mundial. Desde entonces, solo ha jugado 230 con su club. Un verano que prometía mucho ha dado paso a una temporada en la que, sobre todo, ha tenido que esperar su oportunidad.

Ahora vuelve a la selección por primera vez desde aquel Mundial. Los próximos cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití le brindan la oportunidad de recuperar sensaciones y confianza, y de recordar a todos por qué había despertado tanta expectación.

Es evidente que la selección estadounidense necesita a Balogun. Pero, ahora mismo, Balogun también necesita a la selección.