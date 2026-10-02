Higuaín recibió una tarjeta roja y una sanción de dos partidos por parte de la liga, junto con lo que se ha descrito como una formación en «prácticas restaurativas». Después regresó a la banda y dirigió tres partidos más tras este incidente concreto.

La Professional Soccer Referees Association (PSRA) objetó públicamente la sanción disciplinaria. El sindicato argumentó que la política de U.S. Soccer establece una suspensión mínima de tres partidos por un «agarre con fuerza» y también citó las sanciones mínimas por conducta discriminatoria. A juicio de la PSRA, el castigo de dos partidos se quedó muy por debajo de lo que justificaba el incidente.

El sindicato describió la respuesta de la liga como algo que se quedó «drásticamente corta» y caracterizó la conducta como dos actos deliberados de abuso físico y sexismo.

En una publicación en redes sociales, la PSRA afirmó: «Las mujeres mejoran todos los niveles de este deporte. No deberían tener que soportar intimidación o comentarios degradantes para demostrarlo. Nuestras árbitras han demostrado su excelencia en el escenario mundial. Merecen el mismo respeto, dignidad y entorno de trabajo seguro que cualquier otro árbitro».

El sindicato lo hizo público un domingo, y el club se separó de Higuaín ese martes. La decisión del Crew fue la correcta, pero llegó demasiado tarde. La PSRA merece reconocimiento por defender a la árbitra. Su comunicado público ayudó a forzar un renovado escrutinio del incidente, planteando una pregunta incómoda: sin esa presión, ¿habría actuado finalmente el Crew?