Federico Higuaín ya no está, pero el fútbol sigue teniendo un problema de sexismo
Federico Higuaín ha sido destituido como entrenador del Columbus Crew 2. Durante un partido del 23 de agosto contra el Huntsville City FC, apretó la mano de una oficial femenina y se negó a soltarla después de que le pidieran que parara tres veces. Se negó a soltarla en tres ocasiones distintas.
Higuaín le dijo: «No olvides que este es un juego de hombres».
La combinación de contacto físico y un comentario misógino constituyó una intimidación, haciendo que una oficial femenina se sintiera menospreciada y no bienvenida en un espacio que tenía todo el derecho de ocupar. La negativa de Higuaín a soltarle la mano tras tres peticiones indica que el acto fue deliberado.
Una «respuesta» inadecuada
Higuaín recibió una tarjeta roja y una sanción de dos partidos por parte de la liga, junto con lo que se ha descrito como una formación en «prácticas restaurativas». Después regresó a la banda y dirigió tres partidos más tras este incidente concreto.
La Professional Soccer Referees Association (PSRA) objetó públicamente la sanción disciplinaria. El sindicato argumentó que la política de U.S. Soccer establece una suspensión mínima de tres partidos por un «agarre con fuerza» y también citó las sanciones mínimas por conducta discriminatoria. A juicio de la PSRA, el castigo de dos partidos se quedó muy por debajo de lo que justificaba el incidente.
El sindicato describió la respuesta de la liga como algo que se quedó «drásticamente corta» y caracterizó la conducta como dos actos deliberados de abuso físico y sexismo.
En una publicación en redes sociales, la PSRA afirmó: «Las mujeres mejoran todos los niveles de este deporte. No deberían tener que soportar intimidación o comentarios degradantes para demostrarlo. Nuestras árbitras han demostrado su excelencia en el escenario mundial. Merecen el mismo respeto, dignidad y entorno de trabajo seguro que cualquier otro árbitro».
El sindicato lo hizo público un domingo, y el club se separó de Higuaín ese martes. La decisión del Crew fue la correcta, pero llegó demasiado tarde. La PSRA merece reconocimiento por defender a la árbitra. Su comunicado público ayudó a forzar un renovado escrutinio del incidente, planteando una pregunta incómoda: sin esa presión, ¿habría actuado finalmente el Crew?
La cuestión más amplia
La conducta habría sido inaceptable independientemente del género de la árbitra. Aun así, es justo preguntarse si se habría comportado del mismo modo con un árbitro.
Por desgracia, esta no es una situación nueva para las mujeres en el fútbol. En mi propia experiencia, me han criticado en varias plataformas de redes sociales más veces de las que puedo contar por el simple hecho de tener una opinión sobre fútbol. Mi favorita personal ocurrió en los comentarios de un podcast de análisis pospartido del Nottingham Forest: «La pájara canadiense debería volver a la cocina». (Nota: soy británico-estadounidense). Me han dicho que envíe desnudos a usuarios de X después de publicar contenido relacionado con el fútbol. O esta otra, muy buena también: «Que te den, jodida zorra de niñata», porque publiqué que el Mundial de Clubes en realidad no determina cuál es el mejor club del mundo. Me han llamado contratación por diversidad, me han dicho que solo estoy donde estoy por la «falacia de la desigualdad de género», y muchísimo más.
La cobertura del incidente ha provocado, como era previsible, respuestas misóginas en internet. Un comentario sostenía que «las mujeres quieren igualdad e igualdad de oportunidades, pero luego quieren un trato especial». Esperar no sufrir abusos físicos no es un trato especial, ni tampoco esperar un respeto básico por desempeñar el puesto que te has ganado. Dejando a un lado si el castigo fue suficiente, el propio comentario demuestra que no se trató simplemente de brusquedad en el fragor del momento. Estaba dejando clara una postura.
El fútbol es de todos
Pero todos esos comentarios se hicieron detrás de un teclado. El hecho de que este incidente se produjera con alguien que ha jugado como profesional en Estados Unidos y dentro de un sistema que ha invertido mucho en el fútbol femenino, y que cuenta con la selección femenina más laureada del mundo, resulta desalentador. Mantener nuestro listón más alto y exigir un mayor nivel de respeto es la opción mínima que tenemos. El fútbol pertenece a todo el mundo. Que un deporte esté dominado por hombres, por ahora, no significa que los hombres sean sus dueños.
Que la MLS sea una liga masculina no convierte al fútbol en «un deporte de hombres». El fútbol pertenece a todo el mundo, y es difícil entender por qué eso sigue siendo motivo de debate. Según ESPN, en 2023 las mujeres ocupaban aproximadamente el 40 por ciento de los puestos en las oficinas de la MLS. No es una mayoría, pero sí una proporción considerable, que refleja el valor que aportan las mujeres a través de perspectivas y enfoques diferentes. Los hombres trabajan en el fútbol femenino por razones similares. Todo el mundo tiene algo distinto que aportar.
Higuaín, de 41 años, fue un delantero estrella del Crew entre 2012 y 2019 y dirigía al Crew 2 desde enero de 2025. El Crew 2 es un equipo de desarrollo de la MLS NEXT PRO, y muchos de sus jugadores son jóvenes y todavía están formando su comprensión del juego. Un entrenador que responde al conflicto con intimidación física no está capacitado para guiar a nadie. Nadie, a ninguna edad, debería aprender ese comportamiento de las personas que lo lideran.