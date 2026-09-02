No es de extrañar que Mary Fowler crea en el destino. Las semifinales de la FA Cup 2024-25 le dejaron uno de los momentos más duros de su carrera, al cruzarse en su camino una devastadora lesión de rodilla. Pero, 12 meses después, el mismo escenario de la misma competición fue el lugar del mayor momento de su regreso hasta ahora, como parte de un camino que llevó al Manchester City a ganar el trofeo por primera vez en seis años.

Fowler todavía estaba en las primeras fases de su vuelta cuando el City se vio 2-0 abajo ante el Chelsea en Stamford Bridge, con cinco minutos por jugarse. Una rotura del ligamento cruzado anterior en la derrota ante el Manchester United el año anterior la había mantenido 10 meses de baja, dejándola destrozada mientras su equipo quedaba eliminado de la última competición en la que seguía con vida durante una campaña decepcionante.

Sin embargo, cuando el City se vio ante ese mismo desenlace a principios de este año, Fowler hizo valer que estaba disponible. A los pocos segundos de entrar al partido, sus primeros toques de la tarde acabaron en un remate maravilloso, que, según la entrenadora Andree Jeglertz, cambió la dinámica de la eliminatoria. Minutos después, Khadija Shaw igualó el marcador y luego ganó el partido en la prórroga, enviando al City a Wembley, donde se completaría un doblete de liga y copa.

«De una forma extraña, acabó siendo un momento poético porque también fue el partido en el que me lesioné, así que se cerró el círculo, y eso estuvo bien», señala Fowler en declaraciones a GOAL antes de que este fin de semana arranque la nueva temporada de la Women’s Super League. «Fue bastante guay porque siento que tengo momentos raros así, en los que de verdad creo en el universo y en las energías y todo eso. En ese momento pensé: “Guau, sentí que estaba destinado a pasar”».