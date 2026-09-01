Exclusiva de Lucia Kendall: la estrella revelación de Inglaterra reflexiona sobre su ascenso «loco», asegurarse un puesto en la convocatoria de Inglaterra para la Copa Mundial Femenina y elevar el nivel en el Aston Villa
Hay muchos pensamientos contradictorios en la cabeza de Lucia Kendall, la centrocampista de 22 años del Aston Villa, cuya primera temporada en la Women’s Super League fue tan bien que Sarina Wiegman la convocó con la selección inglesa a las pocas semanas de empezar. En un momento habla, sin que nadie se lo pregunte, del Mundial del próximo verano. Al siguiente, admite que todavía no ha asimilado del todo que es una internacional absoluta con Inglaterra.
Eso resume bastante bien la temporada 2025-26 de Kendall. Al fin y al cabo, realmente fue un torbellino. En julio del año pasado, fichó por el Villa procedente del Southampton, el club de la WSL 2 con el que debutó a los 16 años y en el que jugó con regularidad en el primer equipo durante cinco temporadas. En octubre, exactamente un mes después de su debut en la WSL en Villa Park contra el Chelsea, fue incluida por primera vez en una convocatoria de la selección absoluta de Inglaterra y dos semanas más tarde debutó con la absoluta contra Australia. Fue nombrada jugadora del partido.
Por si eso no fuera lo suficientemente surrealista, Kendall regresó a Southampton en la siguiente concentración de Inglaterra y marcó en St. Mary’s en la victoria sobre Ghana. De hecho, las actuaciones de la centrocampista en esos amistosos fueron tan buenas que fue titular en la visita de España a Wembley en abril, en la fase de clasificación para el Mundial. Inglaterra ganó 1-0.
«Una locura», responde Kendall cuando GOAL le pregunta por todos los hitos de una temporada en la que también fue titular en 16 de los 22 partidos del Villa en la WSL, en su primer año en la categoría. Eso sería un titular en la mayoría de los casos, pero casi queda relegado a una nota a pie de página en los últimos 12 meses de Kendall, tal ha sido la cantidad de momentos destacados. «Incluso ahora, miro atrás y realmente no consigo asimilarlo todo», reconoce.
Pero mientras la internacional inglesa mira hacia su segunda temporada en la WSL, una que irá seguida por el Mundial femenino de 2027 en Brasil, no hay ninguna señal de que se haya sentido intimidada por todo lo que ha ocurrido. Más bien todo lo contrario.
«Creo que jugar con Inglaterra realmente me abrió los ojos en plan: “Guau, esto es con lo que he soñado”, y creo que casi me relajó», dice, de forma increíble. «Fue casi como: “Lo he conseguido. Esto es con lo que he soñado, así que voy a salir y disfrutarlo”».
Sentando las bases
Ese comentario ofrece una pista de por qué Kendall ha sido capaz de encajar todo con tanta naturalidad en los últimos 12 meses. También es difícil no relacionarlo, así como la madurez con la que habla, con su nivel de experiencia en el fútbol sénior. Puede que Kendall sea nueva en la máxima categoría del fútbol inglés, pero lleva formándose en escalones inferiores de la pirámide desde que era adolescente, en la cuarta, tercera y segunda división.
Quizá no sorprenda, por tanto, que describa los asuntos fuera del campo como lo más difícil de su primera temporada en la WSL, mientras se adaptaba a vivir lejos de casa por primera vez. «Fue una gran transición y algo a lo que, sinceramente, probablemente solo ahora he empezado a adaptarme de verdad», dice.
En lo que respecta al fútbol, sin embargo, Kendall cree que su etapa en el Southampton «colocó todos los ladrillos» para ella en el Villa. «Solo tenía que acostumbrarme a la velocidad del juego», afirma. «La experiencia que he tenido jugando al fútbol, aunque a veces estuviera en cuarta o en tercera división, me ha dado esos momentos siendo una joven de 17 años en los que he tenido que coger el partido por los cuernos. No mucha gente a esa edad tiene que hacerlo. Creo que eso definitivamente me preparó bien».
Irrupción internacional
Una cosa es trasladar esas cualidades de la WSL 2 a la WSL; otra completamente distinta es llevarlas a las concentraciones de Inglaterra, prácticamente al mismo tiempo. Mientras Kendall ultimaba su contrato con el Villa el verano pasado, la selección inglesa ganaba su segundo título consecutivo en la Eurocopa. Tres meses después, sus caminos se cruzarían.
Pero Kendall afrontó la situación de una forma similar y, claramente, nunca se sintió intimidada por ese salto al fútbol internacional, aunque sigue siendo algo que aún está asimilando. Cuando GOAL le plantea que ahora es jugadora de Inglaterra, la futbolista de 22 años se ríe. «Todavía no lo siento así», responde. «No creo que vaya a sentirlo así durante un tiempo».
Es interesante que ese punto de incredulidad coexista con una forma de afrontar la representación de Inglaterra realmente madura y segura. «Sé que rindo mejor cuando tengo confianza, pero en realidad es un equilibrio muy delicado: tener confianza, pero también entender la magnitud de lo que estás haciendo», explica Kendall. En sus primeras concentraciones como jugadora de Inglaterra, cree que tuvo «el equilibrio perfecto en eso», lo que la ayudó a firmar actuaciones tan destacadas.
El valor de la confianza
La orientación de Wiegman fue otro factor que contribuyó. Kendall recuerda que la seleccionadora de Inglaterra se sentó con ella antes de su debut contra Australia y le dijo: «Mereces estar jugando». Aunque la decisión de incluir a la centrocampista en el once inicial ya «decía mucho» sobre la confianza que Wiegman tenía en ella, eso sirvió para subrayarlo aún más. «La apertura y la honestidad que recibes de ella son realmente refrescantes y algo que valoro mucho», dice Kendall.
También es vital que esa confianza exista a nivel de club, lo que permite a la centrocampista tener los minutos y las oportunidades que necesita para seguir en el radar de Inglaterra. La entrenadora del Villa, Natalia Arroyo, tiene una reputación magnífica en el desarrollo de jugadoras jóvenes, y la internacional inglesa en categorías inferiores Rachel Maltby dijo a GOAL la temporada pasada que eso no se debe solo a que les dé minutos a esas jugadoras, sino también al tiempo y el esfuerzo que dedica a conocer a cada una y «qué es lo que nos mueve».
Kendall, por su parte, destaca que, debido a la confianza de Arroyo en el talento joven, «el hecho de que yo supiera que, si rendía al nivel, debía estar en el once inicial» fue algo muy importante para ella cuando decidió fichar por el Villa el verano pasado.
Próximos pasos
Han pasado muchas cosas en los últimos 12 meses, y Kendall espera que también pasen muchas más en el próximo año. A nivel de clubes, el Villa quiere mejorar lo que fue un decepcionante noveno puesto la pasada temporada, después de haber acabado en la mitad alta de la tabla en dos de las tres campañas anteriores y solo un puesto por debajo en la otra.
«Hemos estado hablando mucho de cómo podemos aumentar la intensidad, exigirnos mutuamente y elevar el nivel para crecer como club. Es algo en lo que estamos muy centradas al inicio de esta temporada», señala Kendall.
Como parte de ello, la jugadora de 22 años quiere ser más determinante. Recuerda que llegó a la WSL el verano pasado pensando en «sobrevivir en la categoría». Después de haberlo conseguido, y algo más, su enfoque ahora ha dado un pequeño paso más.
«Sé que puedo hacer un buen partido y que, aun así, como equipo no consigamos el resultado que queremos», explica. «Yo quiero influir más en el desenlace del partido, ya sea marcando o dando asistencias, pero también asumiendo un poco más de riesgo. ¿Cómo puedo romper líneas y dar ese pase que nos ayude a lanzar un ataque? En lugar de jugar hacia atrás o para otra compañera y entonces conservar la posesión».
Todo ello forma parte del «objetivo final» de Kendall, que es «ser capaz de rendir realmente bien en las tres posiciones del centro del campo». La temporada pasada jugó más retrasada en el Villa, algo que le gusta porque le gusta «entrar en contacto con el balón y marcar el ritmo del partido», mientras que sus oportunidades con Inglaterra han llegado a menudo como centrocampista box-to-box, el rol en el que «probablemente se siente más cómoda». Mientras tanto, en su primera temporada completa en el Southampton marcó 21 goles en 24 partidos como mediapunta, mientras las Saints lograban el ascenso a la WSL 2.
«No creo que esa sea mi posición natural», dice, pese a las cifras. «Pero quiero ser ese tipo de jugadora que puede jugar en cualquier sitio del centro del campo».
estrella del norte
Kendall sabe que, si sigue mejorando a nivel individual, lo demás llegará por sí solo. Eso ayudará al Villa, del que está convencida de que puede “seguir avanzando” tras un verano de buenos fichajes, y también la dejará en una buena posición de cara a Inglaterra, en un año de Mundial.
De hecho, es la propia Kendall quien saca primero el tema del Mundial, cuando GOAL le pregunta al inicio de la entrevista si ha tenido tiempo este verano para reflexionar sobre la notable temporada del año pasado: “Creo que es difícil porque es como un ciclo de dos años, con el Mundial el próximo verano. Así que creo que, aunque he podido reflexionar, también tengo medio ojo puesto en eso y tengo que seguir”.
Que lo tenga en mente, y no sea algo que finge ignorar, da pistas de esa mentalidad madura y clara con la que Kendall ha afrontado hasta ahora todos sus grandes avances. “Me da dirección”, señala más tarde, cuando GOAL saca esta vez el tema de un torneo cuya última edición, en 2023, Inglaterra alcanzó la final.
“Cuando llegue el verano, quiero estar allí. Pero tienen que salir bien muchísimas cosas y hay muchas cosas que tengo que hacer. En el campo, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que seguir mejorando, tengo que mantener la confianza y esa buena mentalidad. Hay muchísimas cosas de las que tengo que ocuparme y creo que eso es como la estrella polar, ¿sabes? Esa es la dirección. Pero en el día a día no puedo meterme presión y decirme: ‘Oh, tengo que hacer esto porque tengo que ir al Mundial’. Se trata simplemente de ir día a día. Lo realmente importante, estando en el Villa, es que tengamos el mayor éxito posible y quiero tener el papel más importante posible en eso”.