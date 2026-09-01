Hay muchos pensamientos contradictorios en la cabeza de Lucia Kendall, la centrocampista de 22 años del Aston Villa, cuya primera temporada en la Women’s Super League fue tan bien que Sarina Wiegman la convocó con la selección inglesa a las pocas semanas de empezar. En un momento habla, sin que nadie se lo pregunte, del Mundial del próximo verano. Al siguiente, admite que todavía no ha asimilado del todo que es una internacional absoluta con Inglaterra.

Eso resume bastante bien la temporada 2025-26 de Kendall. Al fin y al cabo, realmente fue un torbellino. En julio del año pasado, fichó por el Villa procedente del Southampton, el club de la WSL 2 con el que debutó a los 16 años y en el que jugó con regularidad en el primer equipo durante cinco temporadas. En octubre, exactamente un mes después de su debut en la WSL en Villa Park contra el Chelsea, fue incluida por primera vez en una convocatoria de la selección absoluta de Inglaterra y dos semanas más tarde debutó con la absoluta contra Australia. Fue nombrada jugadora del partido.

Por si eso no fuera lo suficientemente surrealista, Kendall regresó a Southampton en la siguiente concentración de Inglaterra y marcó en St. Mary’s en la victoria sobre Ghana. De hecho, las actuaciones de la centrocampista en esos amistosos fueron tan buenas que fue titular en la visita de España a Wembley en abril, en la fase de clasificación para el Mundial. Inglaterra ganó 1-0.

«Una locura», responde Kendall cuando GOAL le pregunta por todos los hitos de una temporada en la que también fue titular en 16 de los 22 partidos del Villa en la WSL, en su primer año en la categoría. Eso sería un titular en la mayoría de los casos, pero casi queda relegado a una nota a pie de página en los últimos 12 meses de Kendall, tal ha sido la cantidad de momentos destacados. «Incluso ahora, miro atrás y realmente no consigo asimilarlo todo», reconoce.

Pero mientras la internacional inglesa mira hacia su segunda temporada en la WSL, una que irá seguida por el Mundial femenino de 2027 en Brasil, no hay ninguna señal de que se haya sentido intimidada por todo lo que ha ocurrido. Más bien todo lo contrario.

«Creo que jugar con Inglaterra realmente me abrió los ojos en plan: “Guau, esto es con lo que he soñado”, y creo que casi me relajó», dice, de forma increíble. «Fue casi como: “Lo he conseguido. Esto es con lo que he soñado, así que voy a salir y disfrutarlo”».