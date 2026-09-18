Lewis Miley es un jugador que ha progresado a toda velocidad. Después de incorporarse al sistema de cantera del Newcastle United a los siete años, en el espacio de 10 años estaba debutando con el primer equipo del Newcastle y reescribiendo los libros de historia como su debutante más joven en la Premier League.

A la edad de 17 años y 191 días, siguió batiendo récords al saltar desde el banquillo en un duelo de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Menos de tres semanas después, dio su primera asistencia en la máxima categoría al ser titular frente al Chelsea.

Fue el tercer inglés más joven en ser titular en un partido de la élite europea, solo por detrás de Jude Bellingham y Phil Foden, y el más joven en asistir un gol para un club inglés en la Champions League, tras lograrlo en un encuentro de diciembre de 2023 contra el AC Milan.

Después de cumplir 19 años, Miley estrenó su cuenta goleadora en competiciones continentales ante el Bayer Leverkusen en diciembre de 2025, tras haber saboreado la gloria de la Carabao Cup en Wembley unos meses antes. En St James’ Park se está disfrutando de un ascenso meteórico a la fama de otro héroe salido de la cantera que sigue los pasos de algunas figuras icónicas.

¿Quién le inspiró para llegar hasta este punto, de dónde han llegado los desafíos más duros, qué se siente al marcar frente a la Gallowgate y cómo puede evolucionar su juego a partir de aquí?