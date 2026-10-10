Cualquier conversación sobre Neil Pierre empieza con una palabra: alto. Es imposible evitarlo. Ahí arranca cualquier informe sobre él y es la primera pregunta de casi todo el mundo con el que se cruza: «¿Cuánto mides?». ¿Le molesta un poco la pregunta? Sí. ¿Entiende también por qué se la hacen? A estas alturas, tiene que hacerlo.

«Cuando conoces a alguien, por supuesto, eso es lo primero que ve», cuenta a GOAL. «Lo entiendo, lo comprendo, pero sí, llega un punto en el que es como: “Vale, soy muy alto, ya lo sabes”».

Ese día, sentado en el vestíbulo del hotel de la selección masculina de Estados Unidos en Minneapolis, la prometedora estrella de 1,96 m está encantado de hablar de algo que no sea su altura. Quiere hablar de las partes de su vida que aún no conoces y que no son tan fáciles de ver.

Está esa pasión por pinchar música que ha descubierto recientemente y que se esfuerza por dominar. Están las reflexiones sobre aquellas noches aprendiendo a cocinar en Dinamarca que, de algún modo, le prepararon para su irrupción en Filadelfia. Están sus raíces haitiano-estadounidenses, que le definen, y una cueva del hombre que empieza a llenarse de recuerdos. Incluso hay un cameo de Mauricio Pochettino, que aparece para decir que, si lo del fútbol no funciona, Pierre siempre podría ser modelo.

Con eso Pierre se siente un poco menos cómodo, la verdad, pero la idea sigue siendo la misma: no es solo el proyecto más alto del fútbol estadounidense; también es un hombre con muchos talentos, y solo algunos de ellos están definidos por su imponente físico.

Esos talentos le han puesto ahora en el radar de Pochettino con la selección de Estados Unidos. Pierre fue uno de los 13 debutantes en la concentración más reciente del equipo. También fue uno de los ocho adolescentes que lograron su primera internacionalidad con la selección absoluta de Estados Unidos. Al final de la ventana, Pierre sumó tres, después de tener su primer contacto real con el fútbol internacional absoluto.

Es algo de lo que, por supuesto, quiere más.

«Ese debut fue genial», dice. «Fue como: “Guau, hermano”. Es un momento que se quedará para siempre en mi memoria».

Ahora todo parece posible. No era así hace apenas unos meses. Aunque la historia de Pierre comienza en Filadelfia, su camino hacia la selección de Estados Unidos se aceleró gracias a una cesión en la segunda división de Dinamarca que, en última instancia, ayudó a Pierre a darse cuenta de su propio talento dentro y fuera del campo.