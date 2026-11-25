Mauricio Pochettino describió el puesto de entrenador del Manchester United como el trabajo de sus «sueños» tras dejar Estados Unidos para sustituir a Michael Carrick en Old Trafford, pero se ha convertido en una pesadilla más rápido de lo que jamás habría imaginado. En su primer partido en el banquillo, disputado en Anfield, su nuevo equipo cayó goleado por 4-0 ante el Liverpool e igualó la derrota más abultada de un técnico del United en su debut en los últimos 100 años.

El resultado deja al Manchester United en la 19.ª posición de la Premier League tras 11 partidos, a 10 puntos del Bournemouth, que ocupa el quinto puesto, potencialmente la última plaza de acceso a la Champions League. Sería un milagro que Pochettino llevara al United de vuelta a los cinco primeros puestos desde esta posición. Su principal objetivo ahora es evitar que el equipo se vea inmerso en la lucha por la permanencia.

Para ello, necesitará refuerzos en enero. The Daily Mail ha informado de que Pochettino dispondrá de menos de 50 millones de libras mientras el club trata de cumplir las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la liga. Se esperan solo dos fichajes, uno de los cuales podría llegar cedido. Sin embargo, si el United sigue en peligro de descenso cuando se abra el mercado, la propiedad de INEOS está dispuesta a «apostar» por el jugador adecuado.

La primera prioridad de Pochettino debe ser reforzar la defensa, dado que el United tiene el peor registro defensivo de toda Europa, con 34 goles encajados ya esta temporada. Pero The Times afirma que también está presionando para fichar a un delantero, mientras Benjamin Sesko continúa recuperándose de una lesión de larga duración. Ahí aparece Evanilson.

El internacional brasileño ha sido el motor del ascenso del Bournemouth bajo las órdenes de Marco Rose y daría al ataque del United una referencia fiable. Su fichaje tampoco pillaría por sorpresa al Bournemouth: Evanilson ha lanzado públicamente un mensaje que equivale a ofrecerse para cambiar de equipo y que no habrá sentado bien a la afición del Vitality Stadium. Si el United responde, tendrá muchas más posibilidades de remontar el vuelo en la segunda mitad de la temporada.