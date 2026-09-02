Eva Olid: la nueva entrenadora milagro del Manchester United, encargada de llevar al equipo a lo más alto de la clasificación de la WSL
Cuando Eva Olid fue nombrada entrenadora del Hearts en 2021, muy poca gente sabía quién era, y mucho menos esperaba que lograra las maravillas que logró. Se hizo cargo de un equipo que había terminado último en la Scottish Women’s Premier League la temporada anterior y, en apenas cinco años, llevó al Hearts a su primera final de la FA Cup, a un histórico primer título de la SWPL y, a su vez, consiguió el puesto de entrenadora del Manchester United.
El nombramiento de Olid por parte del Manchester United este verano fue la conclusión de unos meses bastante caóticos para todas las partes implicadas. La española anunció ya en abril que dejaría el Hearts después de la campaña 2025-26, que terminó unas semanas más tarde con un increíble éxito en la lucha por el título. Su próximo destino generó una enorme expectación, y no fue hasta principios de agosto cuando empezó a quedar claro.
La llegada de Olid al Manchester United se produjo cuando se alcanzó un acuerdo con el entrenador Marc Skinner para la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato, apenas un mes antes de que estuviera previsto el inicio de la nueva temporada de la Women’s Super League. El Manchester United se medirá el viernes por la noche al ambicioso y poderosísimo en lo económico London City Lionesses en el partido inaugural de la temporada, en lo que será el primer encuentro oficial de Olid como entrenadora del United.
Hay muchas preguntas e inquietudes en el club a medida que se acerca la nueva campaña. No se han realizado muchos fichajes este verano, especialmente si se tienen en cuenta las ocho salidas del primer equipo, y el enfoque ha cambiado claramente para poner el énfasis en invertir en talento joven y desarrollarlo.
¿Encajará Olid en esa situación? ¿Quién es, en realidad, esta española que sigue siendo relativamente desconocida? ¿Y qué aportará mientras el Manchester United busca resarcirse tras una decepcionante campaña 2025-26?
«Buena señal de un buen líder»
Al inicio de la temporada 2025-26, una que acabaría finalmente con el Hearts conquistando de forma sorprendente su primer título de la SWPL, Olid se desvió de su práctica habitual. En el pasado, fijaba objetivos para el equipo antes de una temporada, ya fuera sumar cierta cantidad de puntos, victorias, goles marcados o en relación con la posición final del equipo en la clasificación. Era un enfoque que le había dado grandes resultados en sus primeros cuatro años, permitiendo al equipo evolucionar hasta convertirse en un conjunto habitual del top 6, después de haber sido candidato al descenso cuando ella llegó.
Pero el año pasado, Olid cambió de planteamiento. «Eso desapareció por completo», cuenta Joely Andrews, integrante del equipo del Hearts que ganó el título, a GOAL. «Era como: “Vamos simplemente partido a partido”. Durante toda la temporada decía: “Lo más importante es ganar el siguiente partido”».
Eso hizo que el grupo estuviera tan centrado que la idea de ganar la liga ni siquiera se les pasó por la cabeza, ni cuando eran cuartas antes de la división de la liga en febrero, ni cuando habían alcanzado el liderato dos meses después. No fue hasta los últimos partidos cuando se habló de ello como una posibilidad.
Solo Olid sabe si ese cambio de enfoque fue una señal de que sabía que tenía un equipo capaz de lograr algo realmente especial. «Creo que eso probablemente es una buena señal de una buena líder, ¿no? Que eres capaz de adaptarte y de cambiar tu enfoque», dice Sean Burt, asistente de Olid durante cuatro años, incluido el inicio de esa temporada 2025-26. «Obviamente dio sus frutos. Hubo muchos resultados destacados, actuaciones destacadas, y eso evidentemente acabó dando el título».
Es solo un ejemplo de la capacidad de adaptación y del crecimiento continuo que Olid, que todavía solo tiene 41 años, mostró durante sus cinco años en el Hearts, cualidades que sin duda habrán llamado la atención del United y que serán clave para lograr el éxito al sur de la frontera.
«La forma en que cualquier futbolista quiere jugar»
Al hablar con jugadoras que formaron parte del éxito de Olid en el Hearts, hay algo que se repite una y otra vez: jugar en su equipo, con su estilo, era muy divertido. «La forma en que quería jugar al fútbol era como el fútbol total», dice Andrews. «Es la manera en que cualquier futbolista quiere jugar: balón al suelo, basado en la posesión».
«Nos animaba a salir jugando desde atrás, progresar por las distintas zonas del campo, y creo que los movimientos eran muy sofisticados», añade Olivia Chomczuk, canterana del Hearts que firmó su primer contrato profesional e hizo su debut con el primer equipo bajo las órdenes de Olid. «También es bastante ofensiva. A mí me gusta ir hacia adelante. Cuando no tenemos el balón, presionamos muy arriba como equipo, así que eso me gustaba».
Para Katie Lockwood, Jugadora del Año del Hearts en 2024, ese estilo fue un gran atractivo cuando se unió al club. «Era un fútbol muy fluido», cuenta a GOAL. «Era una auténtica gozada jugar así y formar parte de ello».
Todos los detalles
Sin embargo, solo se llega a ese punto cuando todo el mundo tiene muy interiorizadas las ideas de Olid y conoce su papel al dedillo. Eso requiere tiempo y trabajo. Con distintos desencadenantes para diferentes movimientos y mucha rotación dentro del equipo, hay mucho que asimilar, tanto para las jugadoras como para el cuerpo técnico.
«Probablemente tardé unos dos años en entender del todo lo que hacía, porque era muchísima información», admite Chomczuk, que debutó con Olid con 16 años. «El ángulo con el que alguien presiona, hay todo un sistema nuevo para eso. Es muy complicado».
Lockwood recuerda sesiones de entrenamiento que se paraban una y otra vez, «hasta que lo hacíamos bien y salía perfecto». «Se asegurará de que las pequeñas cosas estén bien, porque cuando llega el día del partido, esos pequeños detalles marcan muchísima diferencia. Su pasión y su atención al detalle probablemente no tienen comparación, sinceramente».
También ayudó que Olid estuviera rodeada de un cuerpo técnico que podía ayudar a reforzar esos mensajes, y Lockwood le reconoce haber construido «un muy buen equipo a su alrededor». Burt, que trabajó como asistente de Olid y más tarde como jefe de captación en Hearts, recuerda darse cuenta bastante «rápido» de que «iba a exigir unos estándares muy altos al cuerpo técnico». «En última instancia, era para elevar los estándares de todo dentro de ese entorno», afirma.
Olid también mantuvo ella misma esos estándares. «Les exige eso a las jugadoras, pero las jugadoras también pueden exigirle cosas a ella, y siempre responde a esas exigencias en cuanto a estar ahí para repasar análisis individuales, para explicar si hace falta más detalle en cuanto al estilo de juego, a la filosofía de juego», señala Burt.
Lockwood puede dar fe de ello. «Tuve un sinfín de pequeñas reuniones con ella», dice. «Siempre podías preguntarle. Cuando te tenía cara a cara, podía mantener esas conversaciones personales y entendía qué te motivaba y qué necesitaban las distintas jugadoras. Era muy buena en eso. Probablemente sea la entrenadora más accesible que he tenido nunca».
Recogiendo los frutos
Y, aunque podía parecer mucha información de golpe, las jugadoras pronto descubrirían que, en palabras de Chomczuk: «Una vez que lo entiendes, realmente funciona».
Cuando se asentaron también los pilares de la filosofía de Olid, podía haber pequeños ajustes. Lockwood recuerda haberse enfrentado al Hearts durante su etapa en el Glasgow City, al que se incorporó tras dejar el club de Edimburgo, y darse cuenta de que estaban jugando con un sistema diferente. «Sin duda se adaptó para tener un plan A, un plan B e incluso un plan C», afirma.
Es algo que también respaldan quienes están dentro del club. Burt fue testigo de la evolución del estilo de Olid más que la mayoría, ya que llegó al Hearts en 2021 y vio cómo el equipo pasaba de ser prácticamente amateur y estar amenazado por el descenso a proclamarse campeón. «A medida que avanzaba el proyecto, llegaron perfiles de jugadoras diferentes», señala. «Pero los fundamentos siempre estuvieron ahí. Se volvió muy adaptable, pero creo que, en última instancia, los fundamentos de su estilo de juego nunca cambiaron».
«Puede apartarse de su manera tradicional de jugar si lo necesitamos, como cuando un equipo presiona de una determinada forma», dice Chomczuk, que cree que «esa versatilidad ayudó» en la campaña del título, una en la que el Hearts utilizó varios sistemas.
«Parece realmente flexible», dice Andrews al respecto. «Pero, dentro de eso, solo hay pequeños ajustes dentro del sistema que provocan ese cambio mayor».
Confianza en la juventud
En medio de todo ello había una confianza en las jugadoras jóvenes, algo que se ha señalado mucho desde que se anunció el fichaje de Olid por el United, dado que los Red Devils están tomando la decisión consciente de centrarse más en la cantera del club y en el desarrollo de esas promesas.
Hay un argumento que hacer en el sentido de que la SWPL es una liga muy joven que, en general, pone mucho el foco en el desarrollo de ese talento, así que Olid no iba a contracorriente al confiar en la juventud. Pero cuando GOAL le pregunta a Burt si la confianza en las jugadoras jóvenes era importante para la técnica de 41 años, si era algo que simplemente tenía sentido dentro de la realidad financiera de Hearts y de la SWPL, o una mezcla de ambas cosas, este se inclina por lo primero y señala que el desarrollo de jóvenes era “enorme” para Olid. “Cada temporada había jugadoras que debutaban”, apunta.
Chomczuk fue una de ellas. La joven centrocampista tenía solo 13 años cuando Olid llegó al Hearts y recuerda ver a la española en algunos entrenamientos y partidos de la cantera, mucho antes de que ella misma rondara el primer equipo. “Era alentador porque venían bastantes entrenadores, así que demostraba que, si aprovechabas tu oportunidad en el partido, quizá tendrías una oportunidad”, dice.
Y cuando Olid incorporaba a esas jóvenes al primer equipo, ya fuera desde la cantera o mediante captación externa, no las trataba de forma diferente. “Tanto si eres la jugadora con más experiencia del equipo como la más joven, tiene los mismos estándares para ambas y las dos están constantemente exigidas”, dice Andrews, que solo tenía 22 años y jugaba en el extranjero por primera vez cuando fichó por el Hearts. “Creo que eso realmente me ayudó como jugadora”.
Chomczuk comparte ese sentimiento. “No quieres que te traten de forma diferente cuando das el salto”, afirma. “Quieres que te traten igual que a una jugadora del primer equipo porque eso es lo que aspiras a ser”.
Tiempo y paciencia
Nada de lo que consiguió Olid en el Hearts, el ascenso desde el fondo de la SWPL hasta la cima, la final de la FA Cup, el histórico título y el estilo que estuvo en el centro de todo, habría sido posible sin tiempo y paciencia.
Olid necesitó tiempo para entender a las jugadoras y saber qué las motivaba. Eso era cierto en el plano individual, con Lockwood describiéndola simplemente como una entrenadora que «lo entendía», mientras ella misma brillaba en el papel de mediapunta con la española.
También era cierto en el plano colectivo. El cambio a un enfoque partido a partido funcionó de maravilla en la temporada del título, por ejemplo, al igual que la relajada gestión del vestuario por parte de Olid, que estaba más en manos de un grupo de liderazgo que de la entrenadora, que a menudo solo intervenía para cortar los problemas de raíz cuando era necesario.
«No es una figura autoritaria ni nada por el estilo», recuerda Andrews. «Deja que las jugadoras sean las jugadoras y ella es la entrenadora».
Luego, por supuesto, está el estilo, el detalle que hay que asimilar para que funcione y la paciencia necesaria para que lleguen las actuaciones y los resultados. «Habrá errores», concede Burt. «También en cuanto a las características mentales de las jugadoras, hará falta tiempo para desarrollar ese coraje, para desarrollar esa valentía que ella quiere que tengan esas jugadoras».
Andrews vivió ese recorrido en primera fila, como centrocampista defensiva del equipo del Hearts campeón. «Como jugadora, te presionan arriba y tienes que salir jugando desde atrás, y piensas: “Madre mía, lo único que quiero es pegar un balonazo, estamos bajo muchísima presión”», recuerda. «Pero cuando sabes que tienes que hacerlo, lo haces y sale bien, eso te da muchísima confianza, y ese es el fútbol que quieres jugar».
Nuevo capítulo
Hay una frase que Burt repite una y otra vez cuando habla con GOAL sobre la etapa de Olid en el Hearts: «La prueba está en el pudin». A juzgar por los resultados que logró, el progreso y el éxito que aportó, el ambiente positivo que creó y las jóvenes jugadoras con talento a las que ayudó a desarrollar, eso es cierto. Ahora, su recompensa es una oportunidad enorme en el Manchester United.
No será fácil. Mientras Arsenal, Chelsea y Manchester City, los tres equipos a los que el United intenta seguir el ritmo, se han reforzado todos en el mercado de fichajes de verano, y equipos prometedores por debajo de ellos como London City, Tottenham y Brighton siguen mostrando su ambición, los Red Devils solo han realizado tres fichajes, uno de ellos una portera suplente. En su lugar, existe el deseo de mirar más de cerca el talento que está emergiendo en Carrington e integrarlo en el primer equipo. ¿Se esperará de Olid que combine eso con la conquista de títulos de inmediato? ¿O se le dará tiempo para dejar su huella?
Burt no está preocupado. «Estoy muy tranquilo con la situación porque he visto a Eva de cerca», dice. «He visto cómo trabaja. He visto su dedicación y su pasión por el juego, y es contagiosa. No tengo absolutamente ninguna duda de que Eva triunfará allí. En el Hearts, obviamente, hizo falta tiempo para implantar una filosofía y no ocurrió de la noche a la mañana, y en el United también hará falta tiempo».
Si a Olid se le da ese tiempo, entonces su increíble y transformadora etapa de cinco años en el Hearts es una muestra de lo que puede lograr.