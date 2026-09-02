Cuando Eva Olid fue nombrada entrenadora del Hearts en 2021, muy poca gente sabía quién era, y mucho menos esperaba que lograra las maravillas que logró. Se hizo cargo de un equipo que había terminado último en la Scottish Women’s Premier League la temporada anterior y, en apenas cinco años, llevó al Hearts a su primera final de la FA Cup, a un histórico primer título de la SWPL y, a su vez, consiguió el puesto de entrenadora del Manchester United.

El nombramiento de Olid por parte del Manchester United este verano fue la conclusión de unos meses bastante caóticos para todas las partes implicadas. La española anunció ya en abril que dejaría el Hearts después de la campaña 2025-26, que terminó unas semanas más tarde con un increíble éxito en la lucha por el título. Su próximo destino generó una enorme expectación, y no fue hasta principios de agosto cuando empezó a quedar claro.

La llegada de Olid al Manchester United se produjo cuando se alcanzó un acuerdo con el entrenador Marc Skinner para la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato, apenas un mes antes de que estuviera previsto el inicio de la nueva temporada de la Women’s Super League. El Manchester United se medirá el viernes por la noche al ambicioso y poderosísimo en lo económico London City Lionesses en el partido inaugural de la temporada, en lo que será el primer encuentro oficial de Olid como entrenadora del United.

Hay muchas preguntas e inquietudes en el club a medida que se acerca la nueva campaña. No se han realizado muchos fichajes este verano, especialmente si se tienen en cuenta las ocho salidas del primer equipo, y el enfoque ha cambiado claramente para poner el énfasis en invertir en talento joven y desarrollarlo.

¿Encajará Olid en esa situación? ¿Quién es, en realidad, esta española que sigue siendo relativamente desconocida? ¿Y qué aportará mientras el Manchester United busca resarcirse tras una decepcionante campaña 2025-26?