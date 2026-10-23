No hay descanso, ¿verdad? Tras una intensa semana de partidos europeos para muchas de las principales estrellas de la selección masculina de Estados Unidos, este fin de semana toca volver a las ligas nacionales.

Aunque la temporada acaba de empezar, estos partidos de liga tienen mucha importancia. Varios estadounidenses conocidos ya están inmersos en la lucha por el título y, aunque solo estamos en octubre, este fin de semana hay programados duelos que podrían ser decisivos. ¿Van en serio Tanner Tessmann y el Lyon en la Ligue 1 o volverá a escaparse el PSG? ¿Puede el PSV mantener su dominio? ¿Son Christian Pulisic y el AC Milan aspirantes al título de verdad o solo lo aparentan? Este fin de semana empezaremos a encontrar respuestas.

Mientras tanto, también hay partidos en el calendario que prometen diversión. Es el caso del duelo del Bournemouth contra el Manchester United, en el que Tyler Adams y compañía intentarán agravar los problemas del conjunto de Mánchester sin sumar más disgustos propios.

GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses que juegan en el extranjero.