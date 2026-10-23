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AA 1-1Getty/GOAL

Estadounidenses en el extranjero: Tanner Tessmann y el Lyon afrontan el reto del PSG, mientras Christian Pulisic y el AC Milan buscan recuperarse

Christian Pulisic, Tyler Adams y Tanner Tessmann afrontan partidos importantes este fin de semana.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • No hay descanso, ¿verdad? Tras una intensa semana de partidos europeos para muchas de las principales estrellas de la selección masculina de Estados Unidos, este fin de semana toca volver a las ligas nacionales.

    Aunque la temporada acaba de empezar, estos partidos de liga tienen mucha importancia. Varios estadounidenses conocidos ya están inmersos en la lucha por el título y, aunque solo estamos en octubre, este fin de semana hay programados duelos que podrían ser decisivos. ¿Van en serio Tanner Tessmann y el Lyon en la Ligue 1 o volverá a escaparse el PSG? ¿Puede el PSV mantener su dominio? ¿Son Christian Pulisic y el AC Milan aspirantes al título de verdad o solo lo aparentan? Este fin de semana empezaremos a encontrar respuestas.

    Mientras tanto, también hay partidos en el calendario que prometen diversión. Es el caso del duelo del Bournemouth contra el Manchester United, en el que Tyler Adams y compañía intentarán agravar los problemas del conjunto de Mánchester sin sumar más disgustos propios.

    GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses que juegan en el extranjero.

  • Pulisic y el Milan se enfrentan al Udinese

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    IPA Sport

    Pulisic y el Milan afrontan este fin de semana un partido que deberían ganar.

    No se puede decir que Christian Pulisic haya tenido un inicio de temporada soñado. Tras superar su lesión del verano, lleva alrededor de un mes de vuelta en el equipo del AC Milan. Suma un gol y una asistencia en 267 minutos, cifras respetables, aunque no extraordinarias.

    Sin embargo, todavía no hemos visto su mejor versión. Después de no jugar el partido del AC Milan contra el Bournemouth en la Europa League, ¿podría encontrar este fin de semana el nuevo comienzo que necesita?

    El domingo, el Milan visita al Udinese, que está inmerso en la lucha por la permanencia. Es el tipo de partido que el Milan puede y debe ganar, incluso después de perder 3-0 entre semana ante el Bournemouth. De hecho, necesitará ganarlo si quiere seguir el ritmo de los equipos que ocupan los primeros puestos de la Serie A.

    Si Pulisic participa, ganar será mucho más fácil y, si logra ser decisivo, sin duda dará un paso importante para continuar su recuperación mental y física de todo lo ocurrido este verano.

  • Adams y el Bournemouth, el último escollo para el Manchester United

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    Every Second Media

    Un Manchester United en horas bajas recibirá a Adams, que llega tras una semana de partidos europeos cargada de acontecimientos.

    Hablando de Adams, aportó su granito de arena a la victoria del Bournemouth por 3-0 ante el Milan entre semana al provocar la expulsión de Mike Maignan. No hay tiempo para celebraciones, sin embargo, porque el Bournemouth vuelve enseguida a la acción con una visita a Old Trafford.

    El Manchester United está tocado y, si se mira la clasificación, el Bournemouth parecerá un rival fácil. Con su nuevo entrenador, Marco Rose, el equipo aún no acaba de arrancar en la Premier League: ocupa el 15.º puesto y parece abocado a luchar por la permanencia.

    Sin embargo, el partido de la Europa League contra el Milan demostró que el Bournemouth no es un mal equipo. De hecho, es peligroso, especialmente para un rival como el United, que atraviesa muchas dificultades. El ambiente en Old Trafford es tóxico en estos momentos y una sola jugada desafortunada podría bastarle al Bournemouth para sacar provecho y acabar ganando el partido.

    Para lograrlo, Adams tendrá que rendir a su mejor nivel en el centro del campo. Y, si lo del jueves sirve de referencia, tiene la capacidad de aportar tanto la energía como las artimañas necesarias para dar la sorpresa.

  • Tessmann afronta el desafío del PSG

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    PsnewZ

    Nunca es buen momento para enfrentarse al PSG, especialmente cuando el bicampeón de la Champions League atraviesa un estado de forma como el actual. Tanner Tessmann, al menos, afrontará el partido con algo más de confianza tras marcar para el Lyon el pasado fin de semana.

    El gol de Tessmann contra el Niza fue el primero de su temporada, en un momento en el que el estadounidense busca hacerse con un puesto más habitual en el once del Lyon. No será fácil. Esta temporada ha jugado principalmente como suplente y, con el Lyon al frente de la Ligue 1 en estos momentos, resulta difícil discutir los resultados obtenidos hasta ahora.

    Sin embargo, liderar la Ligue 1 importa poco cuando el PSG llega a la ciudad: al fin y al cabo, sigue siendo el equipo del que se espera que ocupe esa posición al final de la temporada. Para demostrar que aspira de verdad al título, el Lyon tendrá que sacar algún resultado de este partido. No será fácil, por supuesto, pero tiene la oportunidad de lanzar un aviso a estas alturas de la temporada frente al mejor equipo del mundo.

  • Partidazo para el PSV

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    Pro Shots

    El PSV afronta un partido de la Eredivisie que, contra lo habitual, está obligado a ganar

    En los últimos años, el PSV se ha convertido en el equipo neerlandés favorito del fútbol estadounidense y, desde la llegada de las estrellas de la selección masculina de Estados Unidos, ha vivido una etapa de dominio en la Eredivisie.

    Ese dominio está ahora amenazado. El Feyenoord aventaja en cuatro puntos al PSV tras las nueve primeras jornadas de la temporada y, con el enfrentamiento entre ambos previsto para este fin de semana, el vigente campeón podría quedar en una situación complicada si no consigue al menos un empate ante el líder.

    Sergino Dest ha sido fundamental para el PSV esta temporada. Ricardo Pepi, por su parte, ha tenido problemas de lesiones. El delantero se entrenó esta semana, por lo que aún está por determinar si estará disponible. Con él o sin él, el PSV necesita una victoria para reafirmarse como el equipo a batir en el fútbol neerlandés.