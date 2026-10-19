¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
American Abroad 1-1GOAL

Estadounidenses en el extranjero: Gio Reyna sigue resurgiendo ante el PSG, Christian Pulisic da un paso adelante en el AC Milan, pero saltan las alarmas por Weston McKennie y la Juventus

Christian Pulisic empieza a encontrar algo de ritmo en ataque, pero la Juventus de Weston McKennie atraviesa dificultades.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Es una situación interesante para los estadounidenses que juegan en Europa. Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, ha dejado claro que se abre una nueva etapa en la selección. En realidad, no importa dónde juegues al fútbol. Si tienes el nivel suficiente, es probable que el argentino te dé una oportunidad. Eso beneficia, por ejemplo, a Cavan Sullivan, del Philadelphia Union. Pero para Christian Pulisic, que aún se recupera de una lesión, las perspectivas son menos prometedoras.

    La buena noticia es que esto fomenta la competencia. ¿Quieres que los deportistas mejoren mucho y rápido? Haz que compitan por algo. Y eso es, más o menos, lo que está pasando. Pulisic está empezando a encontrar algo de ritmo. Gio Reyna está en plena forma en el Estrasburgo.

    Por supuesto, no es una situación ideal para todos. La Juventus parece limitar a Weston McKennie en lugar de impulsarlo. Malik Tillman aún no ha demostrado que estuviera preparado para volver a la Bundesliga. Lo que destaca es ese contraste. Sea como sea, ha sido una semana interesante para los estadounidenses en Europa. GOAL repasa todo lo ocurrido...

  • Gio Reyna encuentra su ritmo

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSG
    AFP

    Reyna marcó el único gol del Estrasburgo en la derrota por 3-1 ante el PSG.

    El fichaje de Reyna por el Estrasburgo tenía cierto sentido. Pero nadie esperaba que saliera tan bien. El Borussia Mönchengladbach resultó un destino extraño para el estadounidense el año pasado: los numerosos cambios de entrenador, las lesiones y las malas actuaciones hicieron que, en la práctica, perdiera protagonismo antes de poder dejar huella.

    Entonces apareció el Estrasburgo, instalado en la zona media de la tabla de una liga francesa mucho menos rápida que, en teoría, exigiría correr bastante menos al poco convencional estadounidense. Parecía un buen encaje. Y, hasta ahora, así ha sido. Dos goles y ninguna asistencia no son cifras especialmente llamativas, pero hay aspectos muy positivos. El primero es que Reyna está acumulando minutos sin lesionarse. Solo ha disputado los 90 minutos en una ocasión, pero ha sido titular en todos los partidos de Ligue 1 salvo uno.



    El sábado, Reyna dejó destellos de su calidad de antaño. Su gol, el primero del partido contra el PSG, fue fruto de una combinación de buenas decisiones. Reyna hizo el desmarque adecuado, giró correctamente y colocó el disparo donde debía ir. Es cierto que le ayudó un ligerísimo desvío, pero fue una buena jugada. ¿El único problema? El PSG es el PSG y es mucho mejor que cualquier otro equipo de esta liga. Subió el ritmo en los últimos 20 minutos, aproximadamente, y acabó ganando 3-1. Aun así, siempre nos quedará aquel primer gol.

  • El Milan de Christian Pulisic suma tres puntos

    imago-sport-1084731990.jpg
    IPA Sport

    Pulisic tuvo la mala suerte de que le anularan un gol ante el Atalanta.

    Quizá no te hayas dado cuenta de que el Milan sigue invicto. Es cuarto en la Serie A. Tampoco está marcando muchos goles. Ha empatado tres partidos. Pero, si se examinan las estadísticas con más detenimiento, el panorama es positivo. Sus tres empates, ante la Juventus, a domicilio frente a la Lazio y a domicilio frente al Sassuolo, no son los peores resultados del mundo, especialmente para un equipo que aún está encontrando su identidad. Tampoco es fácil encadenar siete partidos sin perder.

    Sería mentira decir que Christian Pulisic ha sido uno de los principales artífices de esta trayectoria. No ha estado perfecto. Pero hay factores que ayudan a explicarlo. Ruben Amorim es fiel al 3-4-2-1, un sistema que exige un gran conocimiento táctico. Pulisic sufrió una lesión en el Mundial y, por tanto, se perdió parte del trabajo táctico y físico que este entrenador, partidario de un fútbol de gran despliegue e intensidad, exige a sus jugadores.

    Por eso, actuaciones como la del domingo por la mañana resultan especialmente valiosas. Pulisic presionó, jugó con inteligencia y fue difícil de defender durante todo el partido. Le anularon un gol por un fuera de juego ajustadísimo después de desmarcarse con inteligencia hacia el área. Disputar 75 minutos, su segunda cifra más alta de la temporada, también supone un logro. La victoria del Milan fue la guinda.

  • La Juventus de Weston McKennie vuelve a sufrir

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    McKennie trabajó mucho, pero le faltó calidad en la derrota de la Juventus ante la Lazio por 3-0

    ¿Por dónde empezar con la Juventus?

    Luciano Spalletti no se parece en nada al entrenador que hizo jugar al Nápoles un fútbol tan vistoso en la temporada 2022-23. En la Juve ha caído en la misma trampa que tantos otros antes que él: un fútbol espeso, lento y sin asumir riesgos. Resulta desconcertante por tres motivos. Primero, ha abandonado el planteamiento que le hizo tan buen entrenador. Segundo, está ofreciendo precisamente el fútbol que la Juve quiere dejar atrás. Y tercero, lo más frustrante es que cuenta con una plantilla con el talento y la capacidad de trabajo necesarios para que funcione su estilo ofensivo.

    Weston McKennie es, en muchos sentidos, el jugador ideal para Spalletti. Sí, se ha elogiado su versatilidad. Pero, ante todo, es un futbolista trabajador, inteligente tácticamente y con muchos recursos. Basta con dejar que McKennie se exprese un poco para tener una base sólida sobre la que trabajar. Sin embargo, ante la Lazio, en un partido de gran importancia, Spalletti fue demasiado conservador. McKennie comenzó como número 10 y pareció estar ahí, sobre todo, para mantener el orden. Dio muchos pases. Se impuso en sus entradas. Pero tampoco completó ni un solo regate. La Juve, en conjunto, solo completó cinco. Es un equipo de enorme talento al que se está coartando.

    Y aunque la Juve se impuso en la estadística de goles esperados (xG), le faltó capacidad para expresarse en ataque y acabó quedándose sin ideas. Solo logró dos disparos a puerta, ambos desde fuera del área. La derrota por 3-0 fue más que merecida. Si esto sigue así, ¿podría producirse el regreso de su antiguo entrenador Antonio Conte?

  • Momentos que quizá te hayas perdido

    imago-sport-1084643542.jpg
    Pro Sports Images

    El Fulham logró su primera victoria de la temporada con Antonee Robinson como pieza clave.

    + Yunus Musah fue titular con el Milan y completó 75 minutos eficaces en el centro del campo en la victoria por 3-2 ante el Atalanta

    + Malik Tillman salió del banquillo y apenas tocó el balón 12 veces en la victoria del Leverkusen por 2-1 frente al Friburgo

    + Mathis Albert dejó buenas sensaciones tras salir del banquillo, pero no tuvo una incidencia significativa en el empate sin goles del Dortmund contra el Union Berlin

    + Cole Campbell se perdió por lesión la victoria del Elversberg por 4-3 ante el Augsburgo

    + Joe Scally fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota del Gladbach ante el Hoffenheim

    + Folarin Balogun disputó 24 minutos tras salir del banquillo en la derrota del Monaco por 1-0 ante el Lorient. Todavía no ha sido titular esta temporada.

    + El PSV sufrió una derrota poco habitual, pero Sergino Dest disputó los 90 minutos en el 2-1 ante el ADO Den Haag. Ricardo Pepi sigue lesionado.

    + Fue una jornada difícil para Chris Richards, que formó parte del Crystal Palace que perdió 5-0 ante el Brighton

    + Antonee Robinson tuvo una tarde más satisfactoria y completó unos sólidos 90 minutos en la victoria del Fulham por 1-0 ante el Hull