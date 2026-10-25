Goles, goles y más goles: si eras una estrella de la selección masculina de Estados Unidos que jugaba en el extranjero, había goles que marcar.

Algunos llegaron de nombres conocidos, como Christian Pulisic, Weston McKennie y Tim Weah. Los tres contribuyeron decisivamente a victorias de peso en algunas de las principales ligas europeas. Los tres llevan ya bastante tiempo jugando a ese nivel. No era la primera vez que sus goles les ponían en el foco durante un fin de semana.

Para una estrella de la selección estadounidense, sí lo fue. Alex Freeman se estrenó como goleador en LaLiga para ayudar al Villarreal a ganar. Sorprendentemente, Freeman y Weah ni siquiera fueron los únicos laterales derechos que marcaron: Joe Scally prolongó su irrupción ofensiva con el gol más vistoso de la semana.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses que juegan en el extranjero este fin de semana, protagonizadas por todos esos goles marcados en Europa...