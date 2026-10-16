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Americans Abroad GFXGOAL

Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic y el AC Milan buscan seguir invictos, mientras Tyler Adams y Antonee Robinson intentan cambiar su suerte en la Premier League

Christian Pulisic aspira a mantener invicto al Milan en la Serie A, Gio Reyna se enfrenta al PSG y Tyler Adams y Antonee Robinson buscan cambiar su situación en la Premier League.

Traducido por

  • La mayoría de las grandes ligas europeas llevan menos de 10 jornadas, pero ya empiezan a perfilarse algunas historias importantes, especialmente para los futbolistas estadounidenses que juegan en el continente.

    ¿Quién habría previsto que el Fulham de Antonee Robinson y el Bournemouth de Tyler Adams, dos clubes que se habían consolidado en la Premier League, empezarían a preocuparse por el descenso? ¿O que Gio Reyna despuntaría como uno de los mejores creadores de juego de la Ligue 1 antes de enfrentarse al gigante francés Paris Saint-Germain?

    Mientras tanto, en Italia, Christian Pulisic, Yunus Musah y el AC Milan encadenan seis partidos de Serie A sin perder a las órdenes de Ruben Amorim, exentrenador del Manchester United.

    Aún hay tiempo de sobra para que cambien esas primeras impresiones, y este fin de semana ofrece otra oportunidad para ello. GOAL repasa las principales historias de los futbolistas estadounidenses en el extranjero.

  • Temor al descenso para Adams y Jedi

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    Every Second Media

    Tyler Adams y Antonee Robinson buscan impulsar la reacción del Bournemouth y el Fulham tras sus complicados comienzos en la Premier League.

    Sí, Fulham y Bournemouth no figuran entre los clubes que más gastan en la Premier League. Pero ambos se han ganado la reputación de poner en apuros a equipos más grandes y, por lo general, mantener a una distancia prudencial la amenaza del descenso.

    Tras seis partidos esta temporada, esa tranquilidad ha desaparecido.

    Ambos clubes perdieron durante el verano a técnicos muy respetados: Andoni Iraola y Marco Silva se marcharon. Marco Rose llegó al Bournemouth y Alvaro Arbeloa al Fulham, pero ninguna de las dos transiciones ha sido sencilla.

    Rose al menos puede señalar un éxito europeo, después de dirigir esta semana al Bournemouth en su primera victoria en una competición continental. Arbeloa, por su parte, ya está sometido a una presión considerable, y algunas informaciones apuntan a que el Fulham ha empezado a estudiar posibles sustitutos.

    Este fin de semana ofrece a ambos la oportunidad de cambiar el ambiente, aunque ninguno tiene un compromiso fácil. El Fulham recibe al recién ascendido Hull, que ha impresionado en su camino hasta la novena posición. El Bournemouth recibe al Sunderland, que aún no ha recuperado el nivel que le permitió acabar en la mitad superior de la tabla la temporada pasada.

    Para la selección de Estados Unidos, las actuaciones individuales también importan. Adams ha mantenido en gran medida su nivel como uno de los mejores mediocentros defensivos de la Premier League, mientras que a Robinson le ha costado encontrar la regularidad. Hace dos años, Jedi era posiblemente el mejor lateral izquierdo de la liga. Desde entonces, las lesiones le han dificultado mantener ese nivel y su disponibilidad para este fin de semana sigue siendo incierta.

    Una victoria daría a cualquiera de los dos clubes un respiro muy necesario. Otro fin de semana decepcionante solo aumentaría la preocupación de que dos equipos consolidados en la Premier League tengan por delante una temporada larga.

  • ¿Podrán Pulisic y el Milan mantener otro buen comienzo?

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    Sebastian Frej

    Christian Pulisic y el AC Milan buscan mantener su imbatibilidad en la Serie A ante el Atalanta.

    Puede que esto os suene: el AC Milan ha comenzado con fuerza y ya se perfila como uno de los aspirantes en la Serie A.

    El Milan también marcó el ritmo al comienzo de la temporada pasada, antes de perder fuelle y quedarse finalmente sin disputar la Champions League. Esta vez, sigue invicto tras seis partidos de liga, con tres victorias y tres empates. Lo que parece distinto con Amorim es la profundidad de plantilla de la que dispone.

    El técnico portugués lo demostró el jueves, cuando un equipo con rotaciones goleó 4-0 al RB Salzburgo en la Europa League. Musah, que ha empezado con buen pie a las órdenes de Amorim, descansó, mientras que Pulisic disputó los últimos 30 minutos. Alphadjo Cisse, de 19 años, se ha revelado como una importante amenaza ofensiva, con cinco goles en siete partidos.

    En el pasado, se podía acusar al Milan de depender demasiado de Pulisic y Rafael Leao. Esta temporada, parece contar con un grupo más amplio de jugadores capaces de marcar la diferencia.

    Quizá sea justo lo que necesita Pulisic. A sus 28 años, lleva mucho tiempo cargando con enormes expectativas tanto en su club como en su selección. Repartir el peso del ataque podría beneficiar tanto al estadounidense como a su equipo.

    Pulisic, aun así, ha recordado en momentos oportunos lo peligroso que puede ser, con un gol y una asistencia en tres partidos de liga. El Milan necesitará esa amenaza ante un Atalanta cuya calidad supera lo que indica su décima posición. No sería una sorpresa que mejorase esos registros este fin de semana.

  • A McKennie y a la Juventus les espera un duelo entre rivales

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    Photo Players Images

    McKennie y la Juventus buscan regularidad, con una Lazio invicta como próximo desafío.

    Como Pulisic, Weston McKennie ha tenido un comienzo de temporada lento, con una lesión que ha contribuido a interrumpir sus primeras semanas. Pero, como demostró el año pasado, cuando está en plena forma es posiblemente el jugador más influyente de la Juventus, una amenaza en ambos extremos del campo.

    La Juventus necesitaría esa versión de McKennie ante la Lazio, uno de sus rivales.

    No, este enfrentamiento no tiene un nombre tan llamativo como el Derbi de Italia, pero son dos equipos que históricamente se han detestado. La Juventus ha dominado este duelo a lo largo de los años, con 102 victorias frente a las 50 de la Lazio y 46 empates. Sin embargo, la historia ofrece poco consuelo ante una Lazio que ha comenzado la temporada invicta.

    El inicio de la Juve ha sido más irregular, con tres victorias, dos empates y una derrota en seis partidos de liga. Vencer a la Lazio daría a McKennie y a sus compañeros un resultado sobre el que construir y les recordaría que pueden competir con los equipos que actualmente ocupan los primeros puestos de la tabla.

  • ¿Puede Aaronson cambiar las percepciones?

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    Every Second Media

    Brenden Aaronson espera demostrar que merece más protagonismo en el Leeds cuando el Manchester United visite la ciudad.

    El inesperado éxito del Leeds la temporada pasada se debió, en parte, al atacante estadounidense Brenden Aaronson.

    Sus cuatro goles y cinco asistencias no fueron cifras espectaculares. Pero su esfuerzo tanto en ataque como en defensa ayudó a Daniel Farke a hacer funcionar su sistema. Incluso cuando Aaronson tuvo dificultades al principio de la campaña, el técnico alemán siguió confiando en el exjugador del Philadelphia Union, que respondió con un buen rendimiento en diciembre y enero.

    Esta temporada, su margen de confianza parece menor.

    Aaronson solo ha sido titular en dos partidos de la Premier League y aún no ha marcado ni dado ninguna asistencia. Más preocupante para el estadounidense es que el Leeds marcha bien sin que él tenga un papel destacado: ocupa la séptima posición de la tabla.

    El exdefensa del Leeds Matt Kilgallon cree que Aaronson necesita aportar más goles y asistencias para asegurarse un sitio.

    «Obliga a los equipos a estirarse. Pero, para dar ese siguiente paso, necesita marcar goles, ¿no? Necesita dar asistencias. Y quizá por eso lo hemos visto en el banquillo últimamente», declaró a GOAL.

    «La competencia en la plantilla del Leeds United ahora es enorme. Hay dos o tres buenos jugadores por puesto. Así que, si juegas en la posición en la que juega él, necesitas sumar goles y asistencias a tus estadísticas».

    Aaronson podría tener su oportunidad ante el Manchester United, que ocupa la 13.ª posición tras otro comienzo turbulento. El Manchester United ha encajado nueve goles en seis partidos, un dato alentador para un atacante que busca poner fin a su sequía.

    Si Aaronson tiene su oportunidad, sería un buen momento para aprovecharla. Habrá que estar atentos.

  • Richards y el Crystal Palace continúan con su temporada de altibajos

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    Sports Press Photo

    Chris Richards y el Crystal Palace afrontan una dura prueba ante el Brighton, el equipo más goleador de la Premier League.

    Está siendo difícil determinar el verdadero nivel del Crystal Palace esta temporada. Ya ha pasado por la zona de descenso y ha remontado hasta acercarse a la mitad de la tabla. Llega a este fin de semana en 12.ª posición.

    Ha desaparecido la solidez defensiva que caracterizó sus mejores etapas con Oliver Glasner, ahora en el Nottingham Forest. El Palace ha encajado 13 goles en seis partidos de liga y Chris Richards, como el resto del equipo, ha tenido problemas para mantener la regularidad.

    Ahora le espera una prueba importante ante el Brighton, tercero en la tabla y con cifras que respaldan esa posición. Es el equipo más goleador de la liga, con 18 tantos, y tiene una diferencia de goles de +13 tras haber encajado solo cinco.

    Richards puede sacar confianza del último partido del Palace en la Premier League, una victoria por 3-1 ante el Nottingham Forest. En ese encuentro recorrió mucho terreno y alcanzó la velocidad más alta registrada sobre el césped: 32,3 km/h. El reto es dar continuidad a esa actuación frente a uno de los ataques más productivos de la competición.

    El Palace podría necesitar que el jugador de 26 años contribuya tanto en defensa como en ataque. Su capacidad en el juego aéreo puede ofrecer una vía hacia el gol, pero la prioridad será ayudar a frenar al Brighton. Si cumple en ambas facetas, el Palace podría sacar algo de este partido.