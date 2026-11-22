Ruben Amorim calificó a Christian Pulisic de «insustituible» antes del fin de semana. El estadounidense no tardó en darle más motivos para pensarlo: trasladó al club su gran momento con la selección de Estados Unidos y marcó otro gol.

Pulisic no fue el único estadounidense que destacó. Johnny Cardoso y Brenden Aaronson marcaron en sendas victorias de sus clubes y recordaron oportunamente lo que pueden aportar ahora que la selección masculina de Estados Unidos entra en una nueva era. Ambos han estado fuera de la selección últimamente y, con la próxima concentración completa prevista para marzo, el reto es convertir esas actuaciones en rachas de buen juego sostenidas.

Pulisic ya ha alcanzado esa regularidad. Tras brillar durante el parón de selecciones, prolongó una racha espectacular que lo ha convertido en una pieza fundamental para su entrenador.

Malik Tillman también hizo una aportación importante: dio una asistencia decisiva para el Bayer Leverkusen que podría aliviar parte de la presión que soporta.

GOAL repasa los momentos más destacados del fin de semana para los estadounidenses en el extranjero...