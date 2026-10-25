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Bernard Tapie Marseille GFX 1:1GOAL

«Estaba gangrenado por dentro»: el auge y la caída del Marsella de Bernard Tapie

El carismático francés construyó uno de los equipos más emocionantes de la historia del fútbol europeo, pero el club entero se vino abajo en circunstancias de lo más sorprendentes.

Mark Doyle
Traducido por

  • La cuestión de si al Manchester City se le deben retirar todos los títulos que ganó mientras infringía «sistemáticamente» las normas financieras de la Premier League es objeto de un intenso debate en el fútbol inglés en estos momentos. Desde luego, parece lo correcto, dado que está claro que el City no habría ganado esos trofeos de no haber inflado artificialmente los ingresos del club «en más de 900 millones de libras» durante un periodo de nueve años.

    Sin embargo, hay quienes sostendrían, sin restar en absoluto gravedad a las trampas del City (cuyo veredicto de culpabilidad está sujeto a recurso, por supuesto), que el daño ya está hecho y que sus triunfos ya están empañados, se modifiquen o no los libros de récords.

    La única Champions League conquistada por el Marsella respaldaría sin duda esa postura. El club francés sigue figurando como vencedor oficial de la edición 1992-93. La UEFA nunca le retiró el título y, sin embargo, a ojos del mundo del fútbol, su victoria por 1-0 ante el AC Milan en Múnich en realidad no cuenta.

    Puede que Basile Boli siga considerando su gol de la victoria, marcado de cabeza en el minuto 44 en el Estadio Olímpico, un «cabezazo para la eternidad», pero absolutamente todo lo que logró el Marsella durante la época dorada del club quedará para siempre asociado al amaño de partidos. Y, aunque la culpa no fue de los jugadores, sí fue de su presidente, Bernard Tapie, el Donald Trump de Francia...

  • «Un Ferrari sin frenos»

    TAPIE-SEGUELA-LEGISLATIVES
    AFP

    Tapie era conocido por su estilo, su implacabilidad y su tenacidad.

    Tapie fue una de las figuras más carismáticas y controvertidas de Francia. Patrick Le Lay, expresidente de la cadena de televisión comercial TF1, lo describió como «un Ferrari sin frenos». Tras fracasar en sus intentos de triunfar como cantante y como piloto de Fórmula 3, entró en el mundo de los negocios y se hizo multimillonario saneando empresas en quiebra.

    Como él mismo reconoció, «no sabía nada de fútbol» cuando el alcalde de Marsella, Gaston Defferre, le propuso comprar el único club de fútbol profesional de la ciudad.

    Sin embargo, Tapie, que aspiraba a entrar en política, empezaba a comprender plenamente las ventajas de poseer una franquicia deportiva de éxito, después de los grandes triunfos que ya había cosechado con su equipo ciclista La Vie Claire.

    Defferre acabó convenciéndolo con estas palabras: «No te vendo un equipo, no te vendo un estadio, te vendo un público».

    Al igual que Silvio Berlusconi, otro pintoresco empresario que dio el salto a la política y que fue propietario y presidente del AC Milan, Tapie salvó a un gigante del fútbol venido a menos de una posible ruina financiera. Adquirió el Marsella por la simbólica cantidad de un franco en abril de 1986 y enseguida se puso a reunir el mejor equipo que Francia había visto jamás.

  • «Como los Harlem Globetrotters»

    Chris Waddle
    Hulton Archive

    El Marsella convirtió a Chris Waddle en el tercer jugador más caro de la historia del fútbol en 1989, y él respondió con momentos de magia.

    Apenas unos meses después de completar la compra del club, Tapie fichó a dos integrantes de la selección de Francia que disputó el Mundial de 1986: el veterano centrocampista Alain Giresse y el prometedor delantero Jean-Pierre Papin. Era su forma de enviar un mensaje a los principales rivales del Marsella.

    Al arrebatarle Giresse al Burdeos y adelantarse al Mónaco en el fichaje de Papin, Tapie consideró que les había «hecho entender que, a partir de entonces, yo mandaba». Y el Marsella se convirtió, sin lugar a dudas, en la fuerza dominante del mercado de fichajes francés.

    El éxito, sin embargo, no llegó de inmediato. El título de la División 1 se le escapó en 1987, cuando el Burdeos acabó cuatro puntos por delante del OM, pero el dinero no era un problema para Tapie, que siguió invirtiendo millones en el club.

    Su inversión acabó dando frutos: un equipo reforzado con más jugadores de primer nivel, como Franck Sauzee y Karlheinz Forster, ganó el doblete nacional a las órdenes de Gerard Gili en 1989.

    Para Tapie, sin embargo, el objetivo último era conquistar Europa, así que siguió gastando a lo grande y llegaron otros fichajes destacados, como Carlos Mozer y Chris Waddle. El Marsella era prácticamente el Paris Saint-Germain de su época.

    «Siempre lo describo como estar en la Isla de la Fantasía», declaró el exextremo inglés Waddle a SportsMole. «Por cómo jugábamos, el papel que me dieron, la estructura del equipo y los jugadores que tenían, éramos un equipo increíble. La afición era incomparable, fanática. Un equipo, una ciudad.

    «Los vestuarios no tenían nada de especial y el Velodrome estaba deteriorado, pero contábamos con un apoyo extraordinario de la afición allá donde íbamos. Éramos un poco como los Harlem Globetrotters: todo el mundo quería vernos.

    «El ambiente en el equipo era bueno, los jugadores tenían una mentalidad fuerte y teníamos a un presidente con carácter, Bernard Tapie, que era implacable si perdías».

    Waddle comprobó hasta qué punto era implacable cuando Tapie decidió prescindir de algunos de los jugadores que habían convertido al Marsella en, posiblemente, el equipo más emocionante del fútbol mundial, frustrado por su incapacidad para ganar la Copa de Europa.

    El OM de Raymond Goethals había estado muy cerca de lograrlo en 1991, pero cayó en los penaltis en la final ante un Estrella Roja de Belgrado que, en la práctica, había jugado buscando la tanda desde el pitido inicial.

    Sin embargo, tras caer por sorpresa ante el Sparta de Praga en la segunda ronda, en noviembre de 1991, Tapie decidió renovar la plantilla al año siguiente. Llegaron jugadores como Fabien Barthez, Marcel Desailly, Alen Boksic y Rudi Voller, mientras que futbolistas muy queridos por la afición, como Waddle y Papin, se marcharon.

    Los cambios, tan audaces como drásticos, surtieron el efecto deseado. Lo que el Marsella perdió en brillantez lo ganó en solidez y, el 26 de mayo de 1993, el equipo de Goethals se impuso por la mínima al Milan en la primera final de la Champions League gracias a un brillante remate de cabeza de Boli justo antes del descanso.

    Dada la calidad de la plantilla y la enorme fortuna de Tapie, aquello podría haber sido el comienzo de una dinastía. En cambio, resultó ser un final ignominioso para el ciclo de éxitos sin precedentes del Marsella.

  • «Tienes que ganar a toda costa»

    FBL-FRANCE-OM-VALENCIENNES
    AFP

    No había nada que Tapie no estuviera dispuesto a hacer para ayudar al Marsella a ganar partidos de fútbol.

    Durante los primeros años de Tapie al frente del club en el Velodrome, quedó claro que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llevar al Marsella a la cima del fútbol europeo.

    En 1987, el Mónaco estaba cerca de cerrar el fichaje de Abedi Pele, objetivo del OM, cuando Tapie convenció al ghanés de que se negara a someterse a un análisis de sangre durante el reconocimiento médico. Después, con la ayuda de alguien del Stade Louis II, Tapie difundió el rumor de que Pele era seropositivo. Era completamente falso, pero bastó para que el Mónaco se retirara de la operación, lo que permitió a Tapie adelantarse y fichar al mediapunta para el Marsella. «Así son las cosas», dijo Tapie más tarde, «hay que ganar a cualquier precio».

    En ese contexto, no sorprende demasiado que el presidente del Marsella estuviera dispuesto a infringir la ley para hacer realidad su sueño de ganar la Copa de Europa: sobornó a jugadores del Valenciennes para que se dejaran ganar contra el OM seis días antes de la final de la Champions League ante el Milan en Múnich.

    Jean-Jacques Eydelie actuó como intermediario de Tapie. El centrocampista del Marsella había jugado en el Nantes con el capitán del Valenciennes, Christopher Robert, y con el atacante argentino Jorge Burruchaga. En su autobiografía, Eydelie escribió: «Bernard Tapie me dijo: “Es imprescindible que te pongas en contacto con tus antiguos compañeros. No queremos que hagan el idiota y nos lesionen antes de la final”».

    El 20 de mayo de 1993, el Marsella se adelantó en su decisivo encuentro de la Ligue 1 contra el Valenciennes gracias a un gol de Boksic en el minuto 21. Poco después, Robert abandonó el campo por una supuesta lesión. En el descanso, Jacques Glassmann, que había rechazado la petición de Robert de ayudar a dejarse ganar, informó de la trama al entrenador del Valenciennes, Boro Primorac, y, durante la segunda parte, al árbitro Jean-Marie Veniel.

    Veniel habló con los demás miembros del equipo arbitral y con el capitán del Marsella, Didier Deschamps, e incluyó en su acta la denuncia de Glassmann sobre el amaño. Sin embargo, dejó que el partido continuara y el Marsella ganó 1-0 para terminar en lo más alto de la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre el PSG.

    Dos semanas después, Robert confesó que había aceptado un soborno y los investigadores encontraron 250.000 francos enterrados en el jardín trasero de la casa de su tía. Todo resultó bastante esperpéntico, incluida la defensa de Tapie, que sostuvo que le habían prestado el dinero a Robert para abrir un restaurante. Pero hubo graves consecuencias para el Marsella: se le retiró el título de la máxima categoría de la temporada 1992-93 y en 1994 fue descendido por decisión federativa a la segunda categoría del fútbol francés.

    Al año siguiente, Tapie fue declarado culpable de amaño de partidos y fraude y condenado a dos años de prisión, aunque finalmente solo cumplió seis meses. Siempre mantuvo su inocencia respecto a esos cargos, pero en los años posteriores surgieron nuevas acusaciones de soborno.

    El exentrenador del Rangers Walter Smith contó a The Daily Record en 2011: «Me llevaba bien con el entrenador del CSKA Moscú (Gennadi Kostylev) y estábamos tomando algo antes de nuestro partido en Ibrox [durante la fase de grupos de la Champions League 1992-93]. Habían perdido 6-0 contra el Marsella y le pregunté por ello. Me dijo: “Mi portero y otros jugadores tienen dinero”.

    »Al parecer, también le preguntaron quién creía que llegaría a la final, el Rangers o el Marsella. Afirmó que estaría el Marsella y, cuando le preguntaron por qué, respondió: “Pagan más”».

    Tapie nunca fue condenado por ningún otro amaño de partidos y, en 2017, cuando le diagnosticaron cáncer de estómago, insistió en que no se arrepentía de cómo había actuado.

    «Cuando has ganado el Tour de Francia y la Champions League, has sido ministro, cantante, actor… ¿qué me queda por hacer?», se preguntó en una entrevista con Le Monde. «No puedo decir que la vida no me haya tratado estupendamente».

    Resulta revelador que, incluso después de su muerte en octubre de 2021, «Le Boss» siguiera siendo venerado por la afición del Marsella. En el primer partido del club en casa tras su fallecimiento, los aficionados desplegaron en el Velodrome una pancarta que decía: «¡Contigo llegamos a lo más alto!».

    Sin embargo, no todo el mundo recuerda con tanto cariño la etapa de Tapie. Como dijo en una ocasión el exentrenador del Mónaco Arsene Wenger: «Estamos hablando del peor periodo que ha vivido el fútbol francés. Estaba gangrenado desde dentro por la influencia y los métodos de Tapie en el Marsella».

    Así que, aunque construyera un equipo de fútbol magnífico, la incómoda verdad es que lo que los jugadores hicieron sobre el terreno de juego no puede separarse de los actos de su presidente fuera de él. Como pronto deberían comprender los aficionados del Manchester City.