Durante los primeros años de Tapie al frente del club en el Velodrome, quedó claro que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llevar al Marsella a la cima del fútbol europeo.

En 1987, el Mónaco estaba cerca de cerrar el fichaje de Abedi Pele, objetivo del OM, cuando Tapie convenció al ghanés de que se negara a someterse a un análisis de sangre durante el reconocimiento médico. Después, con la ayuda de alguien del Stade Louis II, Tapie difundió el rumor de que Pele era seropositivo. Era completamente falso, pero bastó para que el Mónaco se retirara de la operación, lo que permitió a Tapie adelantarse y fichar al mediapunta para el Marsella. «Así son las cosas», dijo Tapie más tarde, «hay que ganar a cualquier precio».

En ese contexto, no sorprende demasiado que el presidente del Marsella estuviera dispuesto a infringir la ley para hacer realidad su sueño de ganar la Copa de Europa: sobornó a jugadores del Valenciennes para que se dejaran ganar contra el OM seis días antes de la final de la Champions League ante el Milan en Múnich.

Jean-Jacques Eydelie actuó como intermediario de Tapie. El centrocampista del Marsella había jugado en el Nantes con el capitán del Valenciennes, Christopher Robert, y con el atacante argentino Jorge Burruchaga. En su autobiografía, Eydelie escribió: «Bernard Tapie me dijo: “Es imprescindible que te pongas en contacto con tus antiguos compañeros. No queremos que hagan el idiota y nos lesionen antes de la final”».

El 20 de mayo de 1993, el Marsella se adelantó en su decisivo encuentro de la Ligue 1 contra el Valenciennes gracias a un gol de Boksic en el minuto 21. Poco después, Robert abandonó el campo por una supuesta lesión. En el descanso, Jacques Glassmann, que había rechazado la petición de Robert de ayudar a dejarse ganar, informó de la trama al entrenador del Valenciennes, Boro Primorac, y, durante la segunda parte, al árbitro Jean-Marie Veniel.

Veniel habló con los demás miembros del equipo arbitral y con el capitán del Marsella, Didier Deschamps, e incluyó en su acta la denuncia de Glassmann sobre el amaño. Sin embargo, dejó que el partido continuara y el Marsella ganó 1-0 para terminar en lo más alto de la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre el PSG.

Dos semanas después, Robert confesó que había aceptado un soborno y los investigadores encontraron 250.000 francos enterrados en el jardín trasero de la casa de su tía. Todo resultó bastante esperpéntico, incluida la defensa de Tapie, que sostuvo que le habían prestado el dinero a Robert para abrir un restaurante. Pero hubo graves consecuencias para el Marsella: se le retiró el título de la máxima categoría de la temporada 1992-93 y en 1994 fue descendido por decisión federativa a la segunda categoría del fútbol francés.

Al año siguiente, Tapie fue declarado culpable de amaño de partidos y fraude y condenado a dos años de prisión, aunque finalmente solo cumplió seis meses. Siempre mantuvo su inocencia respecto a esos cargos, pero en los años posteriores surgieron nuevas acusaciones de soborno.

El exentrenador del Rangers Walter Smith contó a The Daily Record en 2011: «Me llevaba bien con el entrenador del CSKA Moscú (Gennadi Kostylev) y estábamos tomando algo antes de nuestro partido en Ibrox [durante la fase de grupos de la Champions League 1992-93]. Habían perdido 6-0 contra el Marsella y le pregunté por ello. Me dijo: “Mi portero y otros jugadores tienen dinero”.

»Al parecer, también le preguntaron quién creía que llegaría a la final, el Rangers o el Marsella. Afirmó que estaría el Marsella y, cuando le preguntaron por qué, respondió: “Pagan más”».

Tapie nunca fue condenado por ningún otro amaño de partidos y, en 2017, cuando le diagnosticaron cáncer de estómago, insistió en que no se arrepentía de cómo había actuado.

«Cuando has ganado el Tour de Francia y la Champions League, has sido ministro, cantante, actor… ¿qué me queda por hacer?», se preguntó en una entrevista con Le Monde. «No puedo decir que la vida no me haya tratado estupendamente».

Resulta revelador que, incluso después de su muerte en octubre de 2021, «Le Boss» siguiera siendo venerado por la afición del Marsella. En el primer partido del club en casa tras su fallecimiento, los aficionados desplegaron en el Velodrome una pancarta que decía: «¡Contigo llegamos a lo más alto!».

Sin embargo, no todo el mundo recuerda con tanto cariño la etapa de Tapie. Como dijo en una ocasión el exentrenador del Mónaco Arsene Wenger: «Estamos hablando del peor periodo que ha vivido el fútbol francés. Estaba gangrenado desde dentro por la influencia y los métodos de Tapie en el Marsella».

Así que, aunque construyera un equipo de fútbol magnífico, la incómoda verdad es que lo que los jugadores hicieron sobre el terreno de juego no puede separarse de los actos de su presidente fuera de él. Como pronto deberían comprender los aficionados del Manchester City.



