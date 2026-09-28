«Ese es un chico que quiere estar aquí»: pese a los rumores sobre Polonia, Julian Hall está deseando aprovechar al máximo la oportunidad con la selección de Estados Unidos tras marcar en su debut
Las conversaciones sobre los jugadores con doble nacionalidad son difíciles. Son complicadas y profundamente personales. Para Tyler Adams, sin embargo, es fácil: está dispuesto a dar la bienvenida a cualquiera en la selección masculina de Estados Unidos siempre que demuestre que lo quiere.
Y, a ojos de Adams, Julian Hall lo ha demostrado. Lo demostró durante toda la semana en los entrenamientos previos a su debut con la USMNT, y volvió a demostrarlo en el partido, apareciendo en el segundo palo para marcar su primer gol internacional. Así que, cuando le preguntaron a Adams tras la victoria sobre Perú si le había hablado a Hall al oído sobre el futuro internacional del delantero, su respuesta fue sencilla: no lo ha hecho y no lo hará. No tiene por qué.
«No soy uno de esos cuando se trata de jugadores con doble nacionalidad», dijo Adams. «Si te sientes estadounidense, juega para Estados Unidos, ¿sabes a qué me refiero? No voy a convencer a nadie. Si no quieres estar aquí, no estés aquí.
«Pero ese es un chico que quiere estar aquí, y se nota por su actitud y por cómo afronta todos y cada uno de los días de entrenamiento».
Eso son buenas noticias para la USMNT, entonces. Hay una razón por la que el atacante de 18 años está entre las estrellas emergentes de esta concentración, y una razón por la que fue capaz de marcar apenas unos instantes después de su debut con la absoluta. También hay una razón por la que Polonia ha estado rondando, tratando de reclutar a Hall para su selección mientras el equipo se prepara para un nuevo ciclo de la Copa del Mundo. Tras la decisión de Noahkai Banks de jugar con Alemania, la propia decisión de Hall se ha vuelto un poco más personal para los aficionados de la USMNT, que ahora han puesto la mira en el delantero en el último episodio del «pánico por los jugadores con doble nacionalidad».
Hall, sin embargo, mantiene la cabeza agachada. Simplemente está feliz de estar con la USMNT. No está centrado en Polonia, sino en impresionar a Mauricio Pochettino y, quizá, ganarse más oportunidades para marcar en el futuro.
«Simplemente estoy aprovechando esta oportunidad y voy a salir ahí a hacerlo lo mejor que pueda», dijo Hall después de marcar el sábado. «Estoy muy feliz de haber podido tener impacto hoy».
El impacto fue innegable, ya que Hall mostró su olfato goleador casi de inmediato.
Un comienzo perfecto
En el partido del sábado contra Perú, Hall entró al campo en el minuto 62, sustituyendo a Justin Ellis, que fue titular ante su afición local. Ellis aprovechó al máximo su oportunidad al marcar a los cuatro minutos. Hall, en comparación, tardó algo más, ya que necesitó nada menos que 10 minutos para lograr su primer gol con el equipo.
El gol llegó tras un centro de Sebastian Berhalter, golpeado con potencia hacia una zona peligrosa del área. El balón cruzó el área a toda velocidad, superó a dos jugadores de la USMNT y le cayó al delantero de 18 años, que lanzó el cuerpo para empujarlo en el segundo palo.
«Fue una sensación increíble», dijo Hall después del partido. «Mi familia también estaba aquí, así que fue un momento emotivo, pero, en última instancia, estoy muy feliz de que hayamos conseguido la victoria».
«Vi que Sebastian levantó la cabeza, y solo tienes que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado», añadió Hall. «Por suerte, salió bien y, sí, estaba realmente muy feliz».
Esa felicidad era fácil de ver. Después de contenerse al principio en la celebración, Hall no pudo ocultar su sonrisa mientras sus compañeros lo rodeaban. Muchos de esos compañeros eran nuevos, pero muchos también eran caras conocidas que le han acompañado en el camino.
Conexiones con Red Bull
La conexión con Adri Mehmeti es evidente. Hall y Mehmeti son compañeros en los New York Red Bulls y se han consolidado como las grandes promesas del equipo en su camino desde la cantera hasta el primer equipo y, ahora, la USMNT, después de haber recibido juntos sus primeras convocatorias.
«Ha sido especial en todo el camino», dijo Hall. «Venir de la academia con él y luego saltar al campo con él aquí también fue un momento increíble para los dos, y sé que ha trabajado muchísimo para conseguirlo. Estoy muy agradecido de haber podido hacerlo con él».
Hall y Mehmeti están dando continuidad a un legado del que Adams también forma parte. Nadie lo sabe mejor que Adams, que se ha desvivido por guiar a las dos jóvenes estrellas. Por eso fue apropiado que Adams fuera el jugador sustituido para dar la bienvenida a Mehmeti en su debut. Los dos se rieron y se abrazaron mientras una estrella actual del pasado era recibida por la mejor exportación de la historia del club.
«Nos ha acogido a mí y a Adri», dijo Hall, «para ayudarnos a sentirnos más cómodos, jugar nuestro fútbol y mostrar nuestra calidad».
«Siempre que puedo apoyar a los chicos de Red Bull, lo hago, ese club significa mucho para mí», añadió Adams. «Fue mi camino».
La irrupción de Hall y Mehmeti ha hecho que Adams piense en su propio camino. Cada uno es diferente, dice Adams. Sin embargo, él disputó muchos partidos en la MLS antes de dar el gran salto a Europa. Cuando dio ese salto, ya tenía experiencia. Había cometido errores y había aprendido de ellos. Jugar partidos, dice, es lo que te hace mejor, y le alegra ver que los futbolistas siguen haciéndolo en su antiguo club.
«El camino de cada uno es diferente», dice Adams. «Incluso cuando miro a [Adri] y Julian, simplemente acumular, ya sabes, temporadas completas, da igual si son buenas o malas. Vas uniendo las piezas, puedes desarrollarte a través de los partidos, y está muy bien cuando ves a un chico que viene empujando».
Hall viene empujando, sí, pero con su gol también dio la sensación de que ya ha llegado y que ahora está en la pelea por un puesto en una posición de delantero muy competida.
La primera concentración de Hall
No faltan delanteros en el abanico de la USMNT. Folarin Balogun sigue siendo la principal referencia, incluso después de un fiasco de traspaso en verano. Ricardo Pepi ya ha estado en un Mundial y sigue en un gran momento en el PSV. Haji Wright ha estado en dos Mundiales. Los tres están lesionados, por eso no están en esta concentración.
Patrick Agyemang también está lesionado. Ellis y Damion Downs son delanteros jóvenes en este equipo y tienen algo que decir. Y luego está Hall, un jugador que ha irrumpido en la MLS para ganarse su convocatoria en esta ventana.
Esta temporada, Hall ha tenido muchos altibajos. Suma 10 goles y tres asistencias, lo que le convierte en el integrante más joven del club de los dos dígitos de la MLS en lo que va de temporada. También hubo momentos bajos, incluida una sequía de 12 partidos sin marcar que rompió de forma crucial con el gol de la victoria ante el rival New York City FC justo antes del parón internacional.
Ese gol seguro que le ayudó en su confianza, pero no lo suficiente como para evitar los nervios iniciales cuando entró en la concentración de la USMNT.
«Al principio de la semana, es un entorno nuevo», dijo Hall. «Te vas acostumbrando a todas las cosas diferentes, pero todo el mundo aquí ha sido muy amable con todos los nuevos y simplemente nos han hecho sentir cómodos. Nos está ayudando a salir ahí fuera y jugar con libertad y al máximo de nuestras capacidades».
Ese ha sido un tema recurrente. Hall es uno de los ocho adolescentes en la concentración, muchos de los cuales han jugado a su lado. Está Mehmeti, por supuesto, pero también Mathis Albert y Cavan Sullivan, con quienes Hall jugó en el Mundial sub-17 de 2025.
«Crecí con muchos de estos chicos, y también jugando contra ellos», dijo. «Sé lo duro que han trabajado, igual que yo, para llegar a una etapa como esta. Todos estamos realmente muy felices de debutar y de causar impacto».
Ahora, sin embargo, todas las miradas están puestas en el futuro, en concreto en el de Hall, que, técnicamente, no está claro.
Con ganas de que llegue
No se puede culpar a los aficionados de la USMNT por estar un poco nerviosos. Banks también estuvo en una concentración antes de decantarse por Alemania y él también tenía un amplio currículum con Estados Unidos en categorías inferiores. Hall, por su parte, nunca ha ocultado su orgullo por su herencia polaca, y lleva el apellido de soltera de su madre, «Zakrzewski», en la espalda de su camiseta.
Mientras tanto, Polonia ha movido ficha mientras se prepara para pasar página en la era Robert Lewandowski. ¿Podría Hall ser el delantero de su futuro? ¿O podría ser el delantero del futuro de la USMNT?
Hall no tiene que responder ahora a ninguna pregunta. Nada es oficial, ni siquiera después de haber jugado un amistoso. Quizá por eso Adams fue tan vehemente en la defensa de su nuevo compañero adolescente y por eso consideró tan importante explicar lo que ha visto hasta ahora.
«Yo podría jugar con otro país», reiteró Adams. «Christian [Pulisic] podría jugar con otro país. Muchos chicos pueden jugar con otro país. Si quieres estar aquí, estate aquí».
Y Hall está aquí, marcando goles y marcando diferencias en su primera concentración con la USMNT, y puede que sea la primera de muchas, especialmente si su primera aparición sirve de indicio. Quedan tres partidos más en esta concentración, lo que significa que Hall tiene tres partidos más para demostrar por qué puede ser un jugador de la USMNT tanto en el presente como en el futuro.
«El objetivo es jugar al máximo nivel con los mejores jugadores», dijo. «Voy a hacer todo lo que pueda para lograrlo».