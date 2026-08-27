Escalones de fichajes del verano de la MLS: Robert Lewandowski tiene al Chicago Fire en una posición privilegiada, la apuesta por Casemiro deja al Inter Miami en problemas
La esperada oleada de traspasos tras el Mundial ha llegado a trompicones. La MLS ha dado la bienvenida a Robert Lewandowski, Casemiro y Antoine Griezmann, pero la gran ola de incorporaciones de primer nivel que muchos esperaban aún no se ha materializado.
En cambio, el mercado ha quedado definido por fichajes inteligentes, operaciones entre clubes de la propia liga y importantes ingresos por salidas. Breel Embolo es un refuerzo de peso para Atlanta United. Chucky Lozano representa una apuesta interesante para el Galaxy. Sporting KC por fin ha hecho una gran inversión. Mientras tanto, clubes como Colorado han seguido obteniendo cantidades significativas por jugadores que se marchan al extranjero.
Todavía hay tiempo para más. La ventana secundaria de transferencias de la MLS cierra el 2 de septiembre. Con menos de una semana por delante, ¿en qué situación están los 30 clubes?
En una posición inmejorable
Nashville SC - ¿Podría irle mejor a Nashville? Hizo los deberes este mercado invernal, con el fichaje de Cristian Espinoza como gran incorporación, y ha estado funcionando a pleno rendimiento. Hay algunas dudas lógicas sobre qué pasaría si Sam Surridge sufriera una lesión, pero Warren Madrigal ha aportado como delantero centro suplente.
FC Cincinnati (siempre que Kevin Denkey siga) - La situación de Cincy estuvo en el alambre durante un tiempo. El interés extranjero por Denkey está bien documentado, y no sería una enorme sorpresa verle marcharse este invierno. Tampoco tiene plazas premium disponibles en la plantilla y parece listo para dar un paso adelante.
San Jose Earthquakes- San Jose cubrió un hueco en el centro del campo con la llegada de Eduard Lowen desde St. Louis CITY. Aquí sigue habiendo algunos defectos: San Jose concede demasiado. Pero con Lowen aportando un poco de control y Niko Tsakiris haciendo lo suyo, con Timo Werner abierto en banda, San Jose está muy bien preparado.
Chicago Fire - Fue un poco de cal y de arena para Chicago. Consiguió a Robert Lewandowski, pero se quedó sin Leon Goretzka. Hay vínculos fuertes con el mediocentro defensivo Anzor Mekvabishvili. Pero eso sería un añadido, no un cambio decisivo.
Houston Dynamo - ¿Tuvo alguien un mejor mercado invernal que Houston? Unos despachos que normalmente son tan austeros salieron a gastar, y los resultados han sido claros, con el Dynamo acercándose a la parte alta del Oeste. La llegada de Marcelo Saracchi al lateral izquierdo le da otra pieza con experiencia. Aquí no hay nada urgente que hacer.
Casi ahí
LAFC - El LAFC da la sensación de que está a una pieza de distancia. Las cosas no terminan de encajar bajo las órdenes del técnico Marc Dos Santos, pero sigue en la pelea por la MLS Cup. La adquisición de una plaza de jugador internacional, eso sí, sugiere que está en el mercado en busca de alguien que aporte en los últimos meses de la temporada.
New England Revolution - Los Revs acertaron al fichar a Jack Harrison y retener a Luca Langoni pese al interés de Montreal. Un central, desde luego, no les vendría mal si quieren hacer una apuesta seria este año.
Charlotte FC - Allan Saint-Maximin, fichado como DP en julio, fue su gran incorporación del verano. ¿El enlace divertido? Paul Pogba, que busca nuevo equipo tras ver cómo terminaba su contrato con el Monaco.
New York Red Bulls - La afición no está contenta, pero el New York Red Bulls siempre se ha caracterizado por apostar por la juventud, y sería una sorpresa que hiciera grandes fichajes que bloquearan el camino de alguien hacia minutos de forma constante. El RBNY es un equipo entretenido que encaja goles a raudales. Un central le vendría de maravilla. Por lo demás, esto apunta a un final de mercado tranquilo.
Vancouver Whitecaps - ¿Cómo sustituyes a Sebastian Berhalter? No es fácil, pero el Vancouver ha estado activo. Kwasi Poku, Emrick Fotsing, Sebastián Ramírez y el fichaje sub-22 Aleksa Cvetković representan una respuesta pensada de cara al futuro. Una incorporación más, ya contrastada, dejaría al líder del Oeste en una posición sólida.
Hacen falta grandes fichajes
Colorado Rapids - Colorado ingresó mucho dinero por Lucas Herrington, al que traspasó al Hull City por una cifra récord para el club de 24 millones de dólares. Han respondido, según se informa, invirtiendo en el internacional israelí Sayed Abu Farkhi, y están deseando incorporar a otro extremo. A Matt Wells le hace mucha falta más calidad ofensiva para su sistema progresivo
New York City FC - Más de lo mismo. El NYCFC necesita una estrella. Nico Fernandez está fuertemente vinculado con una salida, y no sorprendería verlo marcharse. Los vínculos con Christian Pulisic se enfriarán por ahora, pero el NYCFC buscará un motivo para llenar de aficionados las gradas del Etihad Park.
San Diego FC - El SDFC tiene calidad, sin duda, pero ha sufrido mucho por su empeño en ser quizá demasiado fino con el balón. No tiene una plaza de DP disponible, pero cuenta con una propiedad ambiciosa. Un gran fichaje no vendría nada mal.
LA Galaxy - El Galaxy al menos ha actuado. Tras hacerse con Chucky Lozano cedido, sumó a Sergi Roberto y Kyogo Furuhashi en un arreón final de mercado. Otra cuestión es si ese trío puede reemplazar la producción de Gabriel Pec y rescatar una temporada en la que LA aún no ha logrado ganar dos partidos seguidos en liga.
FC Dallas - Necesita un mediapunta. Urgentemente. Eso es prácticamente todo.
Saltan las alarmas
St. Louis CITY - La gran ironía de la actual racha de victorias de St. Louis es que siguen perdiendo talento. Ver cómo Marcel Hartel y Lowen se marchan en la misma ventana sin grandes incorporaciones para reemplazarlos escuece de verdad.
Portland Timbers - El dinero por Kevin Kelsy, unos nada despreciables 13 millones de dólares, era demasiado bueno como para rechazarlo. Tienen sitio para cuatro jugadores sub-22, lo cual está bien, pero sería una sorpresa enorme verles hacer movimientos realmente importantes a estas alturas.
Seattle Sounders - El fichaje de Dejan Joveljić fue una operación magnífica. Pero aquí hay muchos otros problemas, desde el centro del campo hasta ambas bandas. El entrenador Brian Schmetzer se ha quejado de los problemas de lesiones que afectan a su plantilla, y son muchísimos.
Inter Miami - ¿Por dónde empezar? Inter Miami se equivocó al traer a Casemiro. Hay muchos otros defectos aquí que no se han abordado, principalmente en el centro del campo y el lateral izquierdo. ¿La mala noticia? No tienen dinero para gastar.
Real Salt Lake - Intenta reemplazar a Zavier Gozo. El extremo fue enorme para RSL durante toda la temporada y sostuvo a un ataque que, por lo demás, tuvo muchos problemas. Parecen faltos de ideas sin él. También hay serias preocupaciones por el estado de forma de Diego Luna, que solo lleva ocho contribuciones de gol esta temporada.
Dándole la vuelta a la situación
Sporting KC - David Lee, menudo loco maravilloso. El director general prometió una reconstrucción el pasado invierno y la ha cumplido, aunque con algo de retraso. Sporting pulverizó su récord de traspaso del club para fichar al extremo brasileño André Luiz por una cifra de más de 18 millones de dólares, sumó a Moisés Mosquera y después incorporó a Owen Wolff procedente de Austin. La venta de Dejan Joveljić duele, pero también abrió otra plaza de DP, y se dice que el SKC aún no ha terminado. Atentos a este equipo.
Atlanta United - Breel Embolo es un buen reemplazo para el irregular Emmanuel Latte Lath. Mientras tanto, una buena racha de tres victorias consecutivas los ha devuelto, de alguna manera, a la pelea por los playoffs.
Philadelphia Union - El efecto del nuevo entrenador es real. Ryan Richter básicamente tiene a un grupo de jugadores interesantes y les está dejando jugar al fútbol. El regreso de Kai Wagner también es enorme. Es una pena que Mark McKenzie no vaya a llegar hasta el invierno. Si no, estos chicos podrían estar en condiciones de pelear.
Orlando City - Griezmann y Daryl Dike. A veces eso es todo lo que necesitas.
Minnesota United - Maurice Malone podría ayudar con parte de la carga ofensiva. Lo necesitan desesperadamente, además. Solo tres equipos del Oeste han marcado menos goles que Minnesota United.
Desesperado por una esperanza
Austin FC - Bueno, hemos llegado a la época de hacer limpieza. Austin se deshizo de su entrenador y de su CSO. También se ha separado de Wolff, Jayden Nelson y CJ Fodrey. La apuesta por la juventud está en pleno apogeo en Austin, que parece contento con dejar que la temporada siga su curso.
Columbus Crew - Perder a un entrenador que marcaba al club, ver a su ‘9’ romperse el ligamento cruzado anterior y luego traspasar a Max Arfsten dejó a Columbus con agujeros importantes. Pero el Crew ha respondido, fichando a Brais Méndez por una cantidad cercana a los 7 millones de dólares, según se informa, incorporando a Gonzalo Tapia cedido y sumando a Eric Bailly y Josef Martínez. Puede que eso no sea suficiente para rescatar a un equipo que es colista del Este, pero es mucho más que una simple respuesta simbólica.
Toronto FC - Técnicamente, Toronto sigue en la pelea por los playoffs, pero aquí no hay demasiado por lo que ilusionarse. Josh Sargent no ha dado resultado hasta ahora, y Niklas Dorsch solo pudo disputar tres partidos antes de sufrir una lesión.
D.C. United - Se veía venir. Tai Baribo ha alcanzado los dobles dígitos en goles, y DC es demasiado bueno como para ser tan lamentable como el año pasado. Pero necesita más ayuda en ataque tras dejar salir a Jacob Murrell. Un centrocampista también debería ser una prioridad aquí. Pero hay demasiados problemas como para enumerarlos todos.
CF Montréal - Alexis Sánchez debería aportar algo de vida, mientras que Dani Pereira y Brayan Ceballos añaden la necesaria experiencia en la MLS. Prince Owusu también ha rendido bien sin hacer mucho ruido. Aun así, Montréal es 14º en el Este, y su tercera masa salarial más baja sigue notándose.