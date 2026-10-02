«Es un proceso»: Rafa Márquez reaviva la rivalidad con Estados Unidos desde el banquillo mientras los aficionados de México se atreven a volver a creer
HARRISON, Nueva Jersey. -- Uno a uno, se fue anunciando la alineación titular de México en el Sports Illustrated Stadium.
Era un once ligeramente mermado en un clásico amistoso de un parón internacional de finales de septiembre. Aun así, cada jugador fue recibido con una ovación entusiasta. Los aficionados gritaron por Obed Vargas. Gritaron por German Berterame. Pero el mayor estruendo de todos fue para el seleccionador.
Rafa Marquez, elegante, seguro de sí mismo y, de algún modo, con solo 47 años, es muy querido por estos lares, pese a una etapa amarga en los Red Bulls, y también más allá. Es, quizá, el mejor jugador que ha vestido la camiseta de la selección. Ganó una vez la Ligue 1 con el Mónaco, cuatro veces LaLiga con el Barcelona y dos veces la Champions League. Solo cuatro jugadores han disputado más partidos con El Tri. Si el éxito europeo es un baremo de la grandeza, entonces México nunca ha formado a un jugador mejor.
Y ahora es su seleccionador. El rostro de la vieja generación se ha convertido en el líder de la nueva. Con su ascenso ha llegado una energía renovada, un poco más de brío. Y los aficionados que en su día quedaron desencantados con un equipo que no les daba mucho por lo que ilusionarse están empezando a creer de nuevo.
"Es [de verdad] mexicano. Es uno de nuestros grandes jugadores. Y creo que ahora vamos a tener más aficionados. La gente va a volver", contó un aficionado a GOAL a las puertas del estadio.
Además, todo parece llegar en un momento bastante oportuno. México hizo soñar a su afición en el Mundial, aunque fue durante demasiado poco tiempo. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos sin encajar ningún gol, antes de deshacerse con facilidad de Ecuador en dieciseisavos de final. Se quedó a las puertas de los cuartos por la dramática resistencia final de Inglaterra. El hombre que estuvo al mando de todo aquello, Javier Aguirre, siguió su camino al final del torneo. Marquez es la cara nueva de un nuevo equipo.
Ahora llega un rival que Marquez conoce bastante bien. Su primer enfrentamiento con Estados Unidos como seleccionador de México reavivará una rivalidad que él ayudó a convertir en algo tan explosivo cuando era jugador. Primero estuvo la tarjeta roja por dar un cabezazo a Cobi Jones en el Mundial de 2002; después, otra por una entrada sobre Tim Howard en 2009. Pocos jugadores encarnaron la animadversión de este duelo como él. Ahora, desde la banda, tiene la oportunidad de dar a la renovada ilusión de México algo más tangible: una victoria sobre su mayor rival.
«Es el aura»
La energía en torno a su contratación era evidente el martes por la noche, a un corto trayecto en tren del centro de Nueva York. Los sombreros mexicanos llenaban las calles. También los bucket hats, las camisetas falsificadas y los churros baratos. Eso es lo maravilloso del paseo desde la PATH Stattion hasta el Sports Illustrated Stadium. Se siente como una caminata tradicional de fútbol: estrecha, de un solo sentido, agobiante. El gentío genera un tipo de tensión elegante. La expectación crece con cada paso y, en días como el martes, no hace más que aumentar por la ilusión y el optimismo que acompañan a una nueva era.
De hecho, todo ha sido bastante sombrío desde hace tiempo.
«Antes del COVID, todo iba un poco lento. Tenía ganas de ir a los partidos, pero no tenía ganas de ganar», contó un aficionado a GOAL.
Pero ahora hay más ilusión con este equipo. Sí, Marquez es parte de eso.
«Es el aura. Es su personalidad, eso de saber más sobre el juego. Ha subido desde la base [de la selección] hasta arriba del todo», dijo un aficionado.
Su currículum refleja buena parte de eso mismo. Marquez fue asistente durante dos años con Aguirre, y antes ocupó cargos en el fútbol base, concretamente en el filial del Barca. Ha visto cómo es el mejor talento joven y ha aprendido un par de cosas sobre cómo dejarlo florecer plenamente.
«Creo que hay una base muy buena. Hay jugadores jóvenes y jugadores con experiencia que creo que serán importantes durante este periodo de transición», dijo Marquez después de que se confirmara su nombramiento. «Ahora no es el momento de empezar desde cero, sino de acelerar.
Es el tipo de mensaje que los aficionados también quieren escuchar.
«Esperamos victorias, pero es un proceso. Es un proceso. A veces es “este sistema funcionó. Este jugador funcionó. Este no”. Hay que confiar en el proceso», dijo a GOAL Richard 'Coronel' Guel, líder del grupo de aficionados Pancho Villa's Army (PVA).
«Siempre hay una estrella que brilla con luz propia»
Parte del atractivo aquí es la voluntad de dejar jugar a los chavales. Gilberto Mora es la esperanza actual del fútbol mexicano. Este tipo de jugadores suelen aparecer con frecuencia: un nuevo wonderkid listo para demostrar su valía y darle la vuelta al rumbo del programa. Pero Mora, que fue titular con Xolos con 15 años y marcó un gol maravilloso contra Colombia la semana pasada, bien podría ser el auténtico elegido.
«Va a ser grandísimo. Va a por todo. Juega con el corazón, y eso se nota. Y además tiene una gran técnica. Para nosotros es un ganar-ganar», contó a GOAL Eliza, miembro de la PVA afincada en Atlanta.
Otros son un poco más cautos.
«Siempre hay una estrella brillante que va a ser nuestro Ronaldo o nuestro Pele. Hay muchas jóvenes estrellas mexicanas que aparecen, tienen un destello de brillantez, y enseguida nos aferramos a eso, como diciendo: “sí, vamos a ganar. ¡Este es el tipo!”. Y luego no rinden. Pero creo que eso implica muchas más cosas, porque obviamente el fútbol es un deporte de equipo. Son 11 jugadores», dijo Guel.
Sin embargo, la calidad de Mora no admite dudas. Tampoco el potencial que hay a su alrededor. Obed Vargas, de 21 años y ahora en el Atletico Madrid, parece un mediocentro defensivo clásico que podría permitirle al adolescente ir hacia adelante.
Marquez convocó a seis adolescentes en su primera lista de México. Otros 11 tienen menos de 25 años. Hizo debutar a tres jugadores el martes por la noche y dio a otros dos su primera titularidad con la camiseta de México. Ni un solo jugador mantuvo su sitio en el once respecto al empate 1-1 contra Colombia de unos días antes.
Sin embargo, quizá de forma aún más prometedora, se veía claramente un estilo de juego en desarrollo. Isaias Violante parece un jugador eléctrico por la derecha y destrozó a la defensa peruana en varias ocasiones. Esto no es una versión reducida del Barça B. El equipo de Marquez puede que amenace más en las transiciones que dominando el balón durante 90 minutos. Y eso no es necesariamente algo malo.
«Somos más aceptables»
Sin embargo, pese a todo el buen ambiente tras el Mundial, sigue habiendo una división entre los aficionados mexicanos más optimistas y los abiertamente más virulentos. Un amistoso empate 1-1 con Colombia, una de las tapadas del Mundial hace apenas unos meses, fue recibido con enfado en algunos sectores de las redes sociales.
«Seguimos todos los blogs, todos los reportajes, todos los tabloides deportivos y todo eso. Y luego, ya sabes, como todo el mundo, como sé que hace Argentina, como hace España. Todos se sientan en sus tertulias y discuten, y eso forma parte de su trabajo», dijo Guel.
Guel, cuyo PVA Membership se extiende a más de 30 estados y decenas de miles de miembros, cree que los aficionados en Estados Unidos tienden a ser un poco más amables en su visión del equipo.
«Para un aficionado mexicano que viene a verlos aquí, en Estados Unidos, esto es lo mejor que podemos tener. Queremos volver a casa. Echamos muchísimo de menos México, y cuando el equipo viene aquí es algo muy importante porque tenemos la oportunidad de celebrar nuestra cultura. Tenemos la oportunidad de vestir nuestros colores, nuestras banderas. Aunque seguimos haciéndolo durante todo el año, esto es diferente», dijo Guel.
Otros presentes en el partido compartieron ese sentimiento.
«Claro que es diferente, pero básicamente es lo mismo. No solo vienes con tus vecinos, también estás con otra gente de otros países que quiere animar a México, así que se convierten en nuestra familia, en nuestros vecinos. Aunque sean de lejos. Son nuestra familia», dijo un aficionado.
Otro sostuvo que Estados Unidos es, sencillamente, un lugar mejor para ver a la selección mexicana.
«Aquí, supongo, somos más aceptados. Realmente no importa cuál sea tu equipo mexicano, o si apoyas a un equipo europeo o lo que sea. Cuando dices que eres mexicano, eres mexicano», dijeron.
«Tenemos que seguir trabajando»
Y ese fue, quizá, el mensaje rotundo del martes por la noche.
El Tri, con una alineación muy retocada, fue relativamente inofensivo ante Perú. Hubo algunas ideas interesantes en ataque, pero con poco impacto. Perú hizo méritos para su gol, marcado justo antes del descanso. México hizo más méritos para el suyo, que llegó justo después de la reanudación. Mora fue protegido. Julian Quinones, la estrella revelación del Mundial, se quedó fuera de la convocatoria por lesión. Marquez está en fase de pruebas, y este fue un partido que le demostró que hay mucho con lo que trabajar, pero que este podría ser un proceso largo.
Después del pitido final, reiteró precisamente eso.
«Quería ver a jugadores en este tipo de partidos y situaciones. Es parte del proceso», dijo Marquez en su rueda de prensa posterior al partido. «Quiero ver a jugadores jóvenes para ver su potencial, ver qué necesitan para seguir desarrollándose. Obviamente hay cosas que mejorar con tan poco tiempo para haber mejorado, pero estoy feliz y satisfecho, aunque tenemos que seguir trabajando».
Sobre el papel, México debería ganar estos partidos. Si esto hubiera sido una competición, si realmente hubiera estado en juego algo, un empate 1-1 contra el 50.º mejor equipo del mundo no se aceptaría. Pero aquí, en Nueva Jersey, muy, muy lejos del clamor y el catastrofismo de México, fue un progreso. Los tambores resonaron durante todo el partido. La ola empezó en el minuto tres y duró hasta el 90. Incluso cuando el partido se fue apagando al final, todos y cada uno de los aficionados siguieron en sus asientos.
No fue perfecto. Ni siquiera fue tan bueno. Pero fue esperanza. Ahora llega Estados Unidos, y una rivalidad que suele dejar bastante menos espacio para la paciencia, incluso en un amistoso. Marquez lo sabe mejor que la mayoría. Pasó años dándoles a los estadounidenses motivos para temer enfrentarse a él. Ganarles en su primer partido de rivalidad como seleccionador les daría a estos aficionados una razón temprana para creer que el proceso está funcionando.