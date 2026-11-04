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¿Es la Serie A la liga más emocionante de Europa? El fútbol italiano podría estar resurgiendo tras tocar fondo

La Serie A ha perdido mucho terreno desde su época dorada en los años 90, pero hay indicios de que vuelve a resurgir.

Peter McVitie
Traducido por

  • Hace exactamente tres semanas, parecía que el fútbol italiano había tocado fondo. Poco más de seis meses después de que la selección no lograra clasificarse, de forma sonrojante, para su tercer Mundial consecutivo, los cuatro equipos de la Serie A perdieron en la misma jornada de la Champions League por primera vez en la historia.

    Quizá hubiera circunstancias atenuantes: la Roma, por ejemplo, había jugado a un gran nivel hasta los últimos 10 minutos de su dramática derrota ante el Real Madrid, mientras que el Como disputaba apenas su segundo partido en la competición. Pero la imagen era innegablemente pésima para un país que lleva 16 años sin un campeón de la Copa de Europa.

    Giovanni Malago advirtió, no obstante, contra las «afirmaciones tajantes y generalizadas» sobre el estado de la Serie A. El administrador especial de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) sostuvo que «[estas cuatro derrotas] no reflejan fielmente la realidad de nuestro fútbol». Y bien podría decirse que los hechos ya le han dado la razón.

    Aunque las victorias de la Roma, el Como, el Inter y el Nápoles en sus respectivos partidos siguientes de la Champions League, disputados la semana posterior, no significaban en absoluto que el fútbol italiano gozara realmente de buena salud, los rumores sobre su muerte eran muy exagerados. Y había tres motivos principales para ello...

  • «Los estadios más antiguos de Europa»

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    AFP

    La UEFA ha amenazado con retirar a Italia el derecho a organizar conjuntamente la Eurocopa 2032 si los estadios propuestos no cumplen los requisitos.

    El principal problema del fútbol italiano es que ninguno de sus principales actores está dispuesto a colaborar por el bien común. Casi todos se mueven únicamente por sus propios intereses, lo que hace imposible avanzar. Como dijo Alessandro Del Piero durante uno de los muchos debates promovidos por los medios sobre el último fiasco de Italia en la clasificación para el Mundial, «En el fondo, solo pensamos en salvar nuestro propio pellejo».

    Sin embargo, hay algo en lo que todos están de acuerdo: la gran mayoría de los estadios de la Serie A no están a la altura de los grandes acontecimientos deportivos. El Napoli, por ejemplo, ha ganado dos títulos en los últimos tres años y, aun así, su presidente, Aureli De Laurentiis, ha calificado repetidamente su estadio de «retrete». ¿Por qué? Porque el estadio Diego Armando Maradona, como tantos otros recintos, no ha sido objeto de una reforma o remodelación importante desde la última vez que Italia organizó el Mundial, en 1990.

    Pero eso está a punto de cambiar... al menos en teoría.

    Cuando la FIGC confirmó el mes pasado sus posibles sedes para la Eurocopa 2032, enseguida se señaló que, de las 14 candidatas incluidas en la lista, solo una, el Allianz Stadium de la Juventus, estaba preparada para albergar partidos tal como se encuentra actualmente. Las otras 13 aún tenían que ser remodeladas por completo, o incluso construidas, lo que, como era de esperar, despertó muchas dudas.

    Como podrá confirmar cualquiera que haya intentado construir algo en Italia, los niveles de burocracia del país son difíciles de creer. Es complicado no quedar atrapado durante años en una maraña de trámites y, el año pasado, el presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, sugirió que «los políticos italianos se preguntan por qué las infraestructuras futbolísticas están entre las peores de Europa». Las críticas de Ceferin, acompañadas de la amenaza de retirar a Italia la Eurocopa 2032, parecen haber surtido el efecto deseado.

    Aunque resulta sin duda preocupante que todavía quede tanto trabajo por hacer en los estadios de Italia, en el sentido más literal, se están logrando avances claros. La remodelación del estadio Artemio Franchi de la Fiorentina ya está muy avanzada y debería concluir en 2029; la construcción de un estadio completamente nuevo en Bolonia recibió luz verde el mes pasado y, quizá lo más importante, el Milan y el Inter por fin han presentado los planes para su nueva casa, el Generali Stadium, que debería estar listo en 2031.

    Evidentemente, nada puede darse por hecho. Sin embargo, tras años de exasperante inmovilismo, la amenaza relativa a la Eurocopa 2032, unida a los ya insoportables reveses en el Mundial, ha despertado al menos la esperanza de una reforma de varios estadios de la Serie A que lleva mucho tiempo pendiente. No solo beneficiaría a los clubes afectados por los ingresos de los días de partido, sino también a la liga en general.

    «Ahora mismo estamos atravesando una etapa muy difícil», declaró a Undici el consejero delegado de la Serie A, Luigi De Siervo. «En nuestro país tenemos los estadios más antiguos de Europa, con una media de más de 70 años por recinto, y nuestros clubes siguen dependiendo en gran medida de los ingresos televisivos. Sin embargo, los ingresos comerciales están creciendo y contar con estadios modernos y de última generación supondría un gran impulso en ese sentido».

  • Goles a raudales

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    El dramatismo del derbi de Milán contrastó claramente con el carácter tremendamente defensivo de la victoria del Arsenal en Anfield el domingo.

    De Siervo señaló, con razón, que los beneficios de que más de la mitad de los principales equipos de la Serie A construyan nuevos estadios tardarán mucho en hacerse notar. «El nuevo modelo económico no estará plenamente operativo durante al menos seis o siete años», admitió. «Y, mientras tanto, la brecha con otras ligas seguirá creciendo».

    Esa brecha también podría seguir ampliándose en el terreno deportivo, dado que la Serie A sencillamente no está en condiciones de competir con la Premier League en el mercado de fichajes. Sin embargo, algunos clubes italianos están demostrando que no importa tanto cuánto dinero tengas como lo bien que lo gastes. El Inter, por supuesto, llegó a dos finales de la Champions League en tres temporadas gracias, principalmente, a los fichajes a precio de ganga de Beppe Marotta, pero el Como es, posiblemente, un ejemplo aún mejor de cómo construir una plantilla con criterio.

    Su extraordinario ascenso no habría sido posible sin el respaldo económico de Djarum Group, pero el equipo de Cesc Fabregas no arrolló al Manchester United a base de fichajes caros. Dejó en evidencia a uno de los clubes que más ha gastado en el fútbol mundial durante la última década gracias a una política de fichajes inteligente y una identidad clara.

    El Como, como antes el Atalanta, ha demostrado al resto de la Serie A que es posible hacerse notar en Europa fichando a jugadores jóvenes o infravalorados, o ambas cosas, y practicando un fútbol ofensivo. Eso sí, que el Frosinone amenace con seguir sus pasos ha sido una enorme sorpresa.

    Muchos pronosticaban que el recién ascendido volvería a bajar de inmediato, pero actualmente ocupa la sexta posición de la Serie A. Lo llamativo de su puesto en la tabla es que lo ha alcanzado con un estilo de juego admirablemente ofensivo. El Frosinone ha marcado 24 goles en solo 10 partidos, y su impresionante promedio goleador refleja un importante cambio de planteamiento en la máxima categoría italiana.

    Aunque la Gazzetta dello Sport, entre otros medios, señaló antes del inicio de la actual campaña que muchos de los 20 equipos de la Serie A probablemente jugarían con formaciones ofensivas, nadie esperaba semejante festival de goles en una liga asociada al fútbol defensivo. Y, sin embargo, cuando aún no han transcurrido tres meses de la nueva temporada, cuatro de los equipos más goleadores de las cinco grandes ligas europeas son italianos.

    El Frosinone y el sorprendente líder, la Lazio, han marcado 24 goles cada uno; el vigente campeón, el Inter, suma 26, mientras que solo el Barcelona ha anotado más goles en liga esta temporada que la Roma (28). Esta última está dirigida por Gian Piero Gasperini, exentrenador del Atalanta, y crece la sensación de que la Serie A está adoptando por fin un planteamiento más directo y ofensivo, después de años de dificultades para igualar la intensidad de otros grandes equipos europeos, en particular los de la Premier League.

    Según el exinternacional italiano Daniele Adani, este cambio de filosofía futbolística explica por qué Massimiliano Allegri atraviesa ahora dificultades en el Nápoles, después de que el AC Milan lo despidiera al final de la pasada temporada. «Su forma de jugar al fútbol ya está acabada», declaró el exdefensa a La Domenica Sportiva. Esa afirmación admite debate, ya que es poco probable que defender bien pase alguna vez de moda en Italia, pero lo que está claro es que la Serie A se está convirtiendo en todo un espectáculo.

    Estamos viendo una media de tres goles por partido y ya ha habido al menos seis tantos en nueve encuentros distintos. En ese contexto, no sorprendió en absoluto que, la noche antes de que el Arsenal de Mikel Arteta, con un juego tremendamente desgastante, asfixiara al Liverpool en el partido más destacado de la jornada de la Premier League, el AC Milan arrollara al Inter en un dramático Derby della Madonnina. Ocurrió apenas tres días después de que el Bolonia desarbolara al AC Milan en San Siro, una secuencia que ilustra a la perfección lo competitiva e imprevisible que es ahora la Serie A.

    En estos momentos, solo cinco puntos separan a los cuatro primeros. Aunque es difícil saber con certeza si la competición mantendrá este atractivo durante toda la temporada, sin duda tiene potencial para cambiar la percepción generalmente negativa del fútbol italiano como lento, aburrido y falto de entusiasmo juvenil.

  • Un rejuvenecimiento bienvenido

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo es uno de los jóvenes jugadores que han brillado en los dos primeros meses de la nueva temporada de la Serie A.

    El verano de 2025 reforzó la reputación de Italia como destino de retiro para futbolistas veteranos, con Kevin De Bruyne y Luka Modric instalándose en Nápoles y Milán, respectivamente. Con tan pocos jóvenes que tengan la oportunidad de destacar en la Serie A, especialmente en los clubes más grandes, la liga seguía pareciendo el lugar perfecto para prolongar una carrera, más que para comenzarla.

    Sin embargo, Nico Paz, Pio Esposito y Kenan Yildiz ya no son las únicas posibles futuras estrellas de la liga. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula y Alieu Njie tienen 22 años o menos y todos están brillando esta temporada.

    Más alentador aún es que los jóvenes italianos también están empezando a destacar, y nombres como Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli y Antonio Raimondo han entrado de repente en los planes de Roberto Mancini, que busca rejuvenecer a la selección italiana, sumida en dificultades. El exentrenador del Manchester City había afirmado que Italia ya no produce atacantes de talla mundial como Del Piero, pero el propio Del Piero discrepa: sostiene que no es una cuestión de calidad, sino de formación.

    «Les decimos demasiado a los jóvenes lo que tienen que hacer, y eso mata su creatividad», insistió el exnúmero 10 de la Juventus en Sky Calcio Unplugged. «Aprenden a ejecutar bien las instrucciones, pero en cuanto se salen de ese sistema cometen errores y se les descarta por considerarlos malos jugadores. Pero esa no es la verdad; el problema es que solo les han enseñado una manera de jugar».

    Ahora, sin embargo, cada vez hay más indicios de que varios entrenadores de la Serie A están dispuestos a asumir más riesgos, tanto en su estilo de juego como a la hora de apostar por jugadores jóvenes, algo que solo puede beneficiar a todos los implicados.

    La liga ha perdido muchísimos seguidores desde comienzos de siglo, pero ya estamos viendo a más jugadores británicos que nunca marcharse a Italia, y casos como el de Scott McTominay ilustran las ventajas de «Il Bel Paese». Lo realmente llamativo, sin embargo, es que Italia ya no solo parece un gran lugar para vivir. También está empezando a parecer, de nuevo, un gran lugar para jugar al fútbol. De hecho, ahora mismo la Serie A es más emocionante que la Premier League y, lo que resulta aún más increíble, también tiene más integridad.

    Mientras que el fútbol inglés, como dijo Gary Neville, «está viendo cómo se empaña su imagen» por culpa del Manchester City en estos momentos, el fútbol italiano parece haber aceptado por fin que ha llegado la hora de poner orden.

    Por supuesto, aún queda muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Las disputas internas y la incompetencia siguen siendo problemas importantes, por lo que mejorar la imagen de Italia podría llevar tanto tiempo como construir sus posibles estadios para la Eurocopa 2032. Sin embargo, ahora existe al menos la posibilidad de que, cuando se inauguren esos nuevos estadios, la Serie A cuente con equipos, jugadores y entrenadores capaces de llenarlos.