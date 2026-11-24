Maurice Edu, analista de Apple TV, está entusiasmado. El mejor debutante de la MLS en 2007 y excentrocampista de la selección estadounidense sabe lo que significa ganar en esta liga, tanto a lo largo de la temporada regular como cuando los partidos empiezan a tener aún más peso. Sí, el Supporters’ Shield, que recibe el equipo con más puntos en la temporada regular, le importa. Pero ¿el fútbol de los playoffs? Eso es diferente.

«Valoro el Supporters’ Shield. En ese sentido soy un purista y le doy importancia. Creo que ahora influye en la ventaja de jugar en casa en ciertas rondas de los playoffs. Es más importante. Pero esta parte de la temporada me entusiasma», declaró a GOAL antes del comienzo de los partidos de acceso a los playoffs.

Y la primera ronda ya ha dado mucho que hablar. Nashville SC, que acababa de establecer el récord de puntos de la MLS, perdió en casa su primer partido de los playoffs ante FC Cincinnati. New England Revolution superó a Cavan Sullivan y Philadelphia Union. St. Louis venció por 3-2 a Son Heung-Min y Los Angeles FC el lunes por la noche. E Inter Miami ya está a una derrota de la eliminación tras caer por 3-0 ante Columbus Crew.

Edu veía por dónde podían hacer daño los equipos a Miami. También sabía lo que Lionel Messi podía hacer al respecto.

«Se van a enfrentar a equipos que pueden causarles problemas en defensa. Miami es Miami porque, en ataque, tiene a ese jugador que marca la diferencia. Si este hombre dice: “Quiero dar un paso adelante, quiero subir un poco la intensidad”, estás perdido. No hay nada que puedas hacer», añadió.

Ahí reside precisamente toda la magia. Edu habló de Miami, Nashville, Los Angeles FC y de lo que aún pueden deparar los playoffs de la MLS en la última entrega de Mic’d Up, una sección habitual en la que GOAL recoge la perspectiva de analistas, narradores y otros comentaristas sobre la situación del fútbol en Estados Unidos y en el extranjero.

Esta entrevista se ha editado ligeramente para hacerla más breve y clara.